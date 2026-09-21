Tepat 8 hari lalu, Daniel Maldini menjadi sorotan akibat insiden yang ia sebabkan di Milan setelah malam yang dihabiskannya di sebuah tempat hiburan bersama teman-temannya. Pagi harinya di rumah sakit, hasil tes alkohol positif dan SIM dicabut, tetapi yang terutama adalah hasil positif pada pra-tes zat terlarang yang membuat aparat penegak hukum meminta tes toksikologi baru.

Penyerang Cagliari yang langsung kembali ke Sardinia itu telah menjalani tes secara privat yang menyatakan tidak ada zat terlarang dalam darahnya, tetapi ada penantian besar terhadap hasil tes yang dilakukan di rumah sakit. Dan menurut yang diungkapkan oleh Ansa hasilnya membebaskannya.



