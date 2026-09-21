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Daniel Maldini CagliariGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Daniel Maldini, hasil tesnya: negatif dari zat narkotika

Cagliari
Italy
D. Maldini
AC Milan

Hasil tes toksikologi pascakecelakaan sudah dinantikan dan sepenuhnya membebaskan sang pesepakbola dari tuduhan.

Tepat 8 hari lalu, Daniel Maldini menjadi sorotan akibat insiden yang ia sebabkan di Milan setelah malam yang dihabiskannya di sebuah tempat hiburan bersama teman-temannya. Pagi harinya di rumah sakit, hasil tes alkohol positif dan SIM dicabut, tetapi yang terutama adalah hasil positif pada pra-tes zat terlarang yang membuat aparat penegak hukum meminta tes toksikologi baru.

Penyerang Cagliari yang langsung kembali ke Sardinia itu telah menjalani tes secara privat yang menyatakan tidak ada zat terlarang dalam darahnya, tetapi ada penantian besar terhadap hasil tes yang dilakukan di rumah sakit. Dan menurut yang diungkapkan oleh Ansa hasilnya membebaskannya.


  • "Di bawah batas cut-off"

    Menurut laporan Ansa, pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit Niguarda, Milan, terhadap Daniel Maldini, pemain Cagliari yang dipanggil ke tim nasional Italia, menunjukkan nilai "di bawah batas cut off" untuk zat narkotika.

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  • TIDAK KOMPATIBEL DENGAN MENGEMUDI DALAM KEADAAN TERPENGARUH

    Masih menurut laporan Ansa dari pemeriksaan yang diperintahkan penyidik Polisi Lokal, yang telah menyita surat izin mengemudinya karena hasil tes alkohol menunjukkan kadar lebih dari dua kali lipat batas yang diizinkan, hasilnya "tidak sesuai" dengan mengemudi dalam kondisi gangguan psikofisik.

  • Giulini mengonfirmasi

    Dalam wawancara dengan Radio Anch'Io lo sport, presiden Tommaso Giulini menegaskan kembali posisi klub terkait kasus tersebut.

    "Kasus di luar lapangan yang melibatkannya? Posisi kami tetap seperti orang tua: ketika keluar untuk minum sesuatu, selalu lebih baik tidak menggunakan mobil, minta diantar atau naik taksi. Itu berlaku untuk semua orang."

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