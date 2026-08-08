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imago-sport-1047741483.jpgZUMA Press Wire

Diterjemahkan oleh

Dampak transfer Rodri: Resep ajaib Deco yang menguntungkan kebijakan Barcelona

Transfers
LaLiga
Barcelona
Rodri
T. Marques
Deco
Spanyol

Bergabungnya Rodri yang telah dinanti-nanti ke dalam proyek olahraga klub Barcelona sudah mulai meninggalkan pengaruhnya. 

Tidak diragukan lagi bahwa pelatih Hansi Flick akan mendapatkan penguatan kelas atas di dalam skuad, meski transfer yang sama sekali tak terduga ini akan memaksa beberapa penyesuaian yang diperlukan pada rencana awal. 

Surat kabar Sport menyebutkan, "Direktur olahraga Deco akan terpaksa terus menggunakan resep ajaibnya untuk menyelaraskan keinginan berbagai pihak, yaitu lebih banyak penjualan untuk menghasilkan pemasukan baru."

Kedatangan Rodri, yang bisa jadi sudah terjadi selama akhir pekan, akan menambah kepadatan yang ada di lini tengah Barca.

Oleh karena itu, jumlah personel tim Katalunya perlu dikurangi, dan sudah jelas akan ada banyak transaksi kepergian pemain, lebih banyak dari yang diperkirakan, baik dengan status pinjaman maupun penjualan permanen.

  • imago-sport-1072230279.jpgAFLOSPORT

    Waktunya Tommy Marquez Pergi

    Selama beberapa hari terakhir, Deco dan Flick mengadakan sejumlah pertemuan dengan para pemain muda yang ikut serta pada awal periode persiapan musim, guna memperjelas status mereka untuk musim ini.

    Beberapa dari mereka, seperti Diarra, Alex Gonzalez, dan Gustavo, kini sudah mengetahui bahwa mereka harus kembali ke skuad Barcelona Atletic, sementara yang lain, seperti Tommy Marques, menyadari bahwa telah tiba waktunya untuk mencari tujuan baru.

    Yang pasti, Marques perlu terus mengembangkan levelnya, dan di Barcelona, menit bermain di lini tengah akan menjadi persaingan yang sangat ketat. Inilah alasan penting untuk mencari suasana baru jauh dari Spotify Camp Nou. 

    Namun, alasan besar lainnya untuk mendorong kepergian pemain akademi ini tak lain adalah untuk menghasilkan pemasukan finansial tambahan, yang memungkinkan klub mendanai transfer yang beberapa pekan lalu belum ada di atas meja.

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  • imago-sport-1074349338.jpgSergio Ros

    Barcelona Butuh Mengumpulkan Dana

    Barcelona kini membutuhkan dana, dan Tommy Marques bisa menjadi salah satu sumber yang baik untuk mewujudkannya. Nilai klausul penalti dalam kontraknya mencapai 20 juta euro, meski klub bersedia melepasnya dengan angka yang jauh lebih rendah.

    Dalam beberapa jam terakhir, sudah muncul laporan mengenai dugaan tawaran dari Manchester City, Borussia Dortmund, dan Sporting Braga.

    Sementara itu, dari Portugal telah dipastikan bahwa Braga siap melakukan proses serupa dengan yang mereka lakukan musim panas lalu ketika mendatangkan Pau Victor seharga 12 juta euro, ditambah 3 juta lainnya dalam bentuk variabel.

    Kepergian Tommy Marques mungkin bukan satu-satunya di lini tengah Barcelona, karena nama Casado hadir dalam semua spekulasi terkait para pemain yang dijagokan untuk meninggalkan klub Katalan tersebut, dan hal itu akan menjadi sumber pemasukan penting lainnya dalam anggaran musim depan.

    Untuk saat ini, negosiasi masih belum tuntas, tetapi semua indikasi menunjukkan bahwa pemain akademi Barcelona itu akan menuju sepak bola Arab Saudi dengan nilai yang mendekati 40 juta euro.

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