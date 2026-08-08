Bergabungnya Rodri yang telah dinanti-nanti ke dalam proyek olahraga klub Barcelona sudah mulai meninggalkan pengaruhnya.

Tidak diragukan lagi bahwa pelatih Hansi Flick akan mendapatkan penguatan kelas atas di dalam skuad, meski transfer yang sama sekali tak terduga ini akan memaksa beberapa penyesuaian yang diperlukan pada rencana awal.

Surat kabar Sport menyebutkan, "Direktur olahraga Deco akan terpaksa terus menggunakan resep ajaibnya untuk menyelaraskan keinginan berbagai pihak, yaitu lebih banyak penjualan untuk menghasilkan pemasukan baru."

Kedatangan Rodri, yang bisa jadi sudah terjadi selama akhir pekan, akan menambah kepadatan yang ada di lini tengah Barca.

Oleh karena itu, jumlah personel tim Katalunya perlu dikurangi, dan sudah jelas akan ada banyak transaksi kepergian pemain, lebih banyak dari yang diperkirakan, baik dengan status pinjaman maupun penjualan permanen.