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Dampak Instan: Wonderkid Barcelona Kejutkan Flick dengan Penampilan Mengesankan

LaLiga
Barcelona
H. Flick
Spanyol

Barcelona menampilkan awal yang kuat pada periode persiapan menuju musim baru dengan mengalahkan klub Europa dengan skor (4-1) dalam pertandingan persahabatan yang digelar di kompleks olahraga Joan Gamper, sebelum bertolak ke Inggris. 

Tim Catalan tampil sebagai pihak yang lebih unggul sepanjang pertandingan, tetapi salah satu nama paling menonjol yang mencuri perhatian adalah Alex Gonzalez, yang mencetak satu gol dan menciptakan gol lainnya setelah masuk ke lapangan seusai babak pertama. 

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa pengaruh sang winger muda berlangsung seketika, menutup pekan keduanya di bawah asuhan pelatih Hansi Flick dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan.

Pelatih asal Jerman itu memberikan kesempatan kepada Alex Gonzalez untuk tampil dalam periode persiapan tim utama setelah penampilannya yang mencolok pada fase akhir musim 2025-2026 bersama tim muda.

Gonzalez pindah ke Barcelona dari klub Dam, dan tampil untuk pertama kalinya bersama tim asuhan Pol Planas pada awal bulan April, sebelum menegaskan dirinya sebagai pemain inti dalam waktu yang sangat singkat. 

Setelah itu, ia mendapatkan kesempatannya bersama tim utama, sebuah peluang yang sejak momen-momen awal ia tunjukkan bahwa ia tidak berniat menyia-nyiakannya.

Dalam pertandingan melawan Europa, Alex menciptakan gol Ibrahima Toungkara pada menit ke-48 setelah aksi menawan dari sisi kiri, dan hanya 10 menit kemudian ia memanfaatkan hadiah dari Toni Fernandez yang datang dari sisi berlawanan untuk dengan mudah mencetak gol keempat. 

Kedua gol tersebut menjadi pukulan telak dalam pertandingan persahabatan itu, yang di dalamnya hasil akhir bukanlah hal terpenting, melainkan menjadi kesempatan bagi Hansi Flick untuk memantau penampilan bakat-bakat terbaik akademi Barcelona, yang memanfaatkan absennya sejumlah pemain akibat Piala Dunia, untuk berlatih bersama nama-nama terkemuka di tim utama seperti Alejandro Balde, Fermin Lopez, dan Marc Bernal.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Integrasi Alex Gonzalez Berjalan Mulus

    Alex telah menandatangani kontrak yang mencakup sisa masa yuniornya di kategori pemuda, ditambah dua musim tambahan bersama tim cadangan, di mana ia diharapkan memainkan peran penting. Meski demikian, staf pelatih tim utama memutuskan untuk memasukkannya sejak dimulainya latihan sebagai persiapan menghadapi musim baru.

    Penyerang berusia 19 tahun ini menonjol dengan kemampuannya bermain di kedua sisi sayap, di samping kontribusi golnya yang besar, setelah ia mengakhiri musim sebagai salah satu top skorer terbaik di grup Divisi Kehormatan, ditambah dengan kemampuannya yang tinggi dalam menggiring bola dan melewati lawan. Hingga saat ini, sang pemain menyikapi lompatan besar dalam kariernya ini dengan penuh kematangan.

    Proses adaptasi Alex Gonzalez di dalam ruang ganti Barcelona berjalan mulus selama masa persiapan saat ini. 

    Pemain muda ini mendapatkan dukungan dari staf pelatih dan para pemain tim utama untuk memudahkan proses penyesuaiannya. Kehadiran rekan-rekan yang datang bersamanya dari tim pemuda, seperti Gariba dan Ebrima, juga membantunya untuk cepat berbaur di dalam grup.

    Rencana Flick adalah membawa seluruh pemain muda yang ia awasi selama dua pekan pertama masa persiapan ke kamp latihan di "St George's Park". 

    Berdasarkan hal tersebut, Alex diperkirakan akan mendapatkan kesempatan tampil perdana bersama tim utama pada hari Jumat mendatang, ketika Barcelona menghadapi Birmingham City.

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