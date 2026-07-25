Barcelona menampilkan awal yang kuat pada periode persiapan menuju musim baru dengan mengalahkan klub Europa dengan skor (4-1) dalam pertandingan persahabatan yang digelar di kompleks olahraga Joan Gamper, sebelum bertolak ke Inggris.

Tim Catalan tampil sebagai pihak yang lebih unggul sepanjang pertandingan, tetapi salah satu nama paling menonjol yang mencuri perhatian adalah Alex Gonzalez, yang mencetak satu gol dan menciptakan gol lainnya setelah masuk ke lapangan seusai babak pertama.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa pengaruh sang winger muda berlangsung seketika, menutup pekan keduanya di bawah asuhan pelatih Hansi Flick dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan.

Pelatih asal Jerman itu memberikan kesempatan kepada Alex Gonzalez untuk tampil dalam periode persiapan tim utama setelah penampilannya yang mencolok pada fase akhir musim 2025-2026 bersama tim muda.

Gonzalez pindah ke Barcelona dari klub Dam, dan tampil untuk pertama kalinya bersama tim asuhan Pol Planas pada awal bulan April, sebelum menegaskan dirinya sebagai pemain inti dalam waktu yang sangat singkat.

Setelah itu, ia mendapatkan kesempatannya bersama tim utama, sebuah peluang yang sejak momen-momen awal ia tunjukkan bahwa ia tidak berniat menyia-nyiakannya.

Dalam pertandingan melawan Europa, Alex menciptakan gol Ibrahima Toungkara pada menit ke-48 setelah aksi menawan dari sisi kiri, dan hanya 10 menit kemudian ia memanfaatkan hadiah dari Toni Fernandez yang datang dari sisi berlawanan untuk dengan mudah mencetak gol keempat.

Kedua gol tersebut menjadi pukulan telak dalam pertandingan persahabatan itu, yang di dalamnya hasil akhir bukanlah hal terpenting, melainkan menjadi kesempatan bagi Hansi Flick untuk memantau penampilan bakat-bakat terbaik akademi Barcelona, yang memanfaatkan absennya sejumlah pemain akibat Piala Dunia, untuk berlatih bersama nama-nama terkemuka di tim utama seperti Alejandro Balde, Fermin Lopez, dan Marc Bernal.