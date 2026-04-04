Dalam video... Pemain Real Madrid mengungkap rahasia di balik air matanya

Pemain Vedat Muriqi menjadi pahlawan dalam pertandingan klubnya, Mallorca, melawan tim tamu Real Madrid, hari Sabtu ini, pada pekan ke-30 La Liga, yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1.

Real Madrid hampir saja meraih hasil imbang yang krusial setelah gol Eder Militão pada menit ke-89.

Namun, Moriki mencetak gol kemenangan untuk Mallorca pada menit ke-90+1.

Fidat Moriki pun menangis setelah mencetak gol tersebut, membawa Mallorca meraih kemenangan berharga dalam perjuangan menghindari degradasi.

"Meskipun saya terlihat sangat tangguh, saya juga manusia, dan emosi memengaruhi saya," kata Moriki dalam pernyataan yang diterbitkan oleh surat kabar Marca.

Sebelumnya, Moriki pernah gagal mengeksekusi tendangan penalti saat melawan Elche, serta gagal lolos ke Piala Dunia setelah Kosovo kalah di final play-off melawan Turki.

