Dalam video... Pemain Real Madrid mengungkap rahasia di balik air matanya

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

Pemain Real Madrid mengungkap rahasia di balik air matanya

Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
LaLiga
V. Muriqi
Spanyol

Pemain Vedat Muriqi menjadi pahlawan dalam pertandingan klubnya, Mallorca, melawan tim tamu Real Madrid, hari Sabtu ini, pada pekan ke-30 La Liga, yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1.

Real Madrid hampir saja meraih hasil imbang yang krusial setelah gol Eder Militão pada menit ke-89.

Namun, Moriki mencetak gol kemenangan untuk Mallorca pada menit ke-90+1.

Fidat Moriki pun menangis setelah mencetak gol tersebut, membawa Mallorca meraih kemenangan berharga dalam perjuangan menghindari degradasi.

"Meskipun saya terlihat sangat tangguh, saya juga manusia, dan emosi memengaruhi saya," kata Moriki dalam pernyataan yang diterbitkan oleh surat kabar Marca.

Sebelumnya, Moriki pernah gagal mengeksekusi tendangan penalti saat melawan Elche, serta gagal lolos ke Piala Dunia setelah Kosovo kalah di final play-off melawan Turki.

Keputusan wasit dalam laga Mallorca memperparah luka Real Madrid dengan keputusan yang salah

    "Ya, saya menangis," jelas Moriki, "karena saya sudah menderita selama dua minggu terakhir. Saya baru saja gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-92, lalu kalah di final kualifikasi Piala Dunia."

    Dia melanjutkan, "Di sini kami sempat unggul 1-0, lalu mereka menyamakan kedudukan pada menit ke-89, dan tiba-tiba ada gol, gol yang luar biasa, dan kemenangan 2-1, dengan gol saya."

    Gol Moriki sangat menentukan dalam pertarungan untuk bertahan di liga, terutama karena para pemain Mallorca sebelumnya sudah memperkirakan bahwa meraih poin melawan Real Madrid adalah hal yang sulit. 

    Moriki menambahkan, "Ketika menghitung peluang sebelum pertandingan, Anda harus menganggap Real Madrid sebagai lawan yang sulit, bahkan jika bermain di kandang sendiri. Kita harus jujur, mendapatkan 3 poin berarti kami telah menampilkan pertandingan hebat dan melakukan pekerjaan yang baik pekan ini."

    • Iklan
