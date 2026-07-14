Dalam konferensi pers perdananya, saat ia diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru Blues, pelatih asal Spanyol itu mengumumkan bahwa kemungkinan besar ia akan berpisah dengan pemain penyerang Alejandro Garnacho pada jendela transfer kali ini.
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Dalam konferensi pers perdana: Xabi Alonso mencukur bintang pertama FC Chelsea
"Kami sudah berbicara dengan direktur olahraga dan ada minat—baik dari pihaknya maupun dari klub-klub lain. Jadi, kami akan biarkan saja semuanya berjalan sesuai alurnya. Semoga masalah ini berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak yang terlibat," jelas Alonso saat ditanya mengenai absennya pemain sayap asal Argentina tersebut.
Garnacho baru saja pindah dari Manchester United ke Stamford Bridge pada musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar 46 juta euro. Di tengah musim yang secara keseluruhan sulit bagi Chelsea, pemain berusia 22 tahun itu hanya mampu tampil cukup memuaskan. Dalam 43 pertandingan resmi di semua kompetisi, ia mencatatkan delapan gol dan empat assist.
Penampilannya yang sebagian besar kurang memuaskan tidak hanya berkontribusi pada finisnya klub di peringkat kesepuluh klasemen, tetapi juga membuatnya kehilangan kesempatan untuk berlaga di Piala Dunia bersama tim nasional Argentina.
Sementara itu, setelah gagal lolos ke kompetisi internasional, Chelsea kini bergantung pada pendapatan dari transfer pemain. Skuad yang saat ini beranggotakan 38 pemain rencananya akan dipangkas secara drastis dan disesuaikan dengan tuntutan Alonso.
- AFP
Apakah Nicolas Jackson boleh tetap bermain di Chelsea FC?
Sementara itu, mantan penyerang Bayern, Nicolas Jackson, untuk saat ini tidak terancam dijual. Pemain asal Senegal itu juga beberapa kali dikaitkan dengan kepindahan dari London dalam beberapa pekan terakhir. Namun, Alonso menegaskan bahwa klub masih merencanakan masa depan bersama pemain berusia 25 tahun tersebut.
"Nicolas Jackson akan ikut serta dalam tur di Asia dan kami menantikan untuk segera memulai musim bersama dia," jelas pelatih asal Spanyol itu dalam konferensi pers.
Alonso diperkenalkan sebagai pelatih Chelsea pada musim semi lalu, menggantikan Liam Rosenior yang dipecat pada bulan April. Ia menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir Juni 2030.
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