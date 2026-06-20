Daftar Prestasi... Piala Dunia Semakin Memperparah Penderitaan Barcelona

Piala Dunia 2026 mulai membayangi Barcelona, setelah sejumlah pemain internasionalnya mengalami masalah fisik sejak awal saat membela tim nasional masing-masing, di saat klub Catalan tersebut menanti kelanjutan turnamen dengan kekhawatiran yang semakin meningkat.

Barcelona memiliki 16 pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, pada hari-hari awal turnamen ini, tiga pemain telah mengalami cedera atau nyeri otot, yang memicu kekhawatiran staf teknis dan manajemen olahraga, menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Spanyol "Marca".

Selain itu, beruntunnya cedera seperti ini mencerminkan besarnya tekanan fisik yang dialami para pemain Barça sepanjang musim lalu untuk meraih gelar ganda liga dan Piala Super domestik.