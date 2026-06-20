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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Daftar Prestasi... Piala Dunia Semakin Memperparah Penderitaan Barcelona

FEATURES
Barcelona
LaLiga
Brazil vs Haiti
Brazil
Haiti
World Cup
Netherlands vs Sweden
Netherlands
Sweden
Uruguay vs Cape Verde
Uruguay
Cape Verde
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
L. Yamal
Raphinha
F. de Jong
R. Araujo
Spanyol
Brasil
Haiti
AS
Belanda
Swedia
Uruguay
Tanjung Verde
Arab Saudi

Piala Dunia berubah menjadi mimpi buruk di Catalunya... dan Hans Flick meninjau kerusakan

Piala Dunia 2026 mulai membayangi Barcelona, setelah sejumlah pemain internasionalnya mengalami masalah fisik sejak awal saat membela tim nasional masing-masing, di saat klub Catalan tersebut menanti kelanjutan turnamen dengan kekhawatiran yang semakin meningkat.

Barcelona memiliki 16 pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, pada hari-hari awal turnamen ini, tiga pemain telah mengalami cedera atau nyeri otot, yang memicu kekhawatiran staf teknis dan manajemen olahraga, menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Spanyol "Marca".

Selain itu, beruntunnya cedera seperti ini mencerminkan besarnya tekanan fisik yang dialami para pemain Barça sepanjang musim lalu untuk meraih gelar ganda liga dan Piala Super domestik.

  • Araujo

    Bek asal Uruguay, Ronald Araujo, menjadi yang pertama terkena dampaknya, karena ia terpaksa meninggalkan pemusatan latihan timnas negaranya sebelum turnamen dimulai dan kembali ke Barcelona untuk menjalani perawatan akibat cedera otot di betis.

    Hingga saat ini, Araujo belum bermain satu menit pun bersama timnas Uruguay asuhan Marcelo Bielsa, setelah absen dalam pertandingan pembuka melawan Arab Saudi, sementara statusnya untuk bertanding melawan Cape Verde mendatang masih belum pasti. Bielsa telah mengakui tanggung jawabnya atas cedera yang dialami sang pemain.

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  • De Jong

    Sementara itu, pemain asal Belanda, Frenkie de Jong, diragukan bisa tampil dalam pertandingan timnas negaranya melawan Swedia, setelah pelatih Ronald Koeman mengungkapkan bahwa ia mengalami masalah fisik.

    Koeman mengatakan, "Frenkie mengalami ketidaknyamanan di bagian bawah perut."

    Gelandang asal Belanda tersebut mengalami masalah ini selama pertandingan pertama timnas negaranya di turnamen ini melawan Jepang pada 14 Juni, pertandingan yang ia mainkan penuh selama 90 menit.

  • Ravenia

    Baru-baru ini giliran pemain Brasil, Raphinha, yang terpaksa meninggalkan pertandingan timnas negaranya melawan Haiti pada putaran kedua sebelum babak pertama berakhir, tepatnya pada menit ke-40, setelah merasakan nyeri otot di bagian belakang kaki kanannya.

    Timnas Brasil menegaskan bahwa sang pemain akan menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut untuk menentukan jenis cedera dan estimasi lamanya absennya, di tengah kekhawatiran bahwa cedera tersebut dapat memengaruhi kelanjutannya di turnamen ini.

  • Yamal

    Kekhawatiran ini tidak hanya terbatas pada para pemain yang cedera saja, karena Lamine Yamal masih harus berhati-hati dalam mengelola kondisi fisiknya setelah cedera yang membuatnya absen dari beberapa putaran terakhir La Liga.

    Pemain sayap muda ini tampil selama sekitar 20 menit dalam pertandingan Spanyol melawan Cape Verde, dan mengakui bahwa ia belum sepenuhnya siap untuk bermain penuh.

    Yamal mengatakan dalam wawancara dengan televisi Spanyol: “Saya siap untuk apa pun yang diinginkan pelatih, tetapi saya belum siap untuk bermain penuh. Menurut saya, masih terlalu dini untuk bermain 90 menit, dan tidak perlu melakukan itu. Saya masih dalam tahap adaptasi, dan ini bukan waktu yang tepat untuk bermain penuh.”