AFP
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Daftar Pemain Asing Persib Bandung Sepanjang Masa: 2003–Terbaru
- APL
Perjalanan Panjang Pemain Asing Maung Bandung
Evolusi penggunaan pemain asing di Persib Bandung telah melewati perjalanan panjang sejak dimulainya era profesional. Mengawali Liga Indonesia 1994/1995 dengan prinsip idealisme tinggi yang mengandalkan mayoritas talenta lokal asal Jawa Barat, Maung Bandung sukses mengamankan gelar juara liga edisi perdana secara gemilang. Tradisi tanpa pemain asing tersebut akhirnya diakhiri pada tahun 2003 melalui gebrakan eksentrik mendatangkan gerbong asal Polandia yang dipimpin kiper Mariusz Mucharski.
Seiring berjalannya waktu, kebijakan transfer klub semakin berkembang dengan mendatangkan pemain dari berbagai penjuru dunia. Mulai dari gelombang pemain asal Amerika Latin, bintang Asia Tenggara, hingga pemain kelas dunia seperti Michael Essien, Carlton Cole, dan Layvin Kurzawa silih berganti memperkuat tim. Transformasi ini menjadikan Persib sebagai salah satu destinasi utama bagi legiun asing berkualitas di kompetisi papan atas Indonesia.
- AFP
Ligina Divisi Utama (2003–2007)
Berikut rekam jejak lengkap para rekrutan asing yang pernah memperkuat Persib Bandung dari 2003 hingga kini:
Liga Indonesia Divisi Utama 2003
- (1) Mariusz Mucharski (Polandia) — Penjaga Gawang ¹
- (2) Piotr Orlinski (Polandia) — Gelandang ¹
- (3) Maciej Dolega (Polandia) — Penyerang ¹
- (4) Pavel Bocian (Polandia) — Bek ¹
- (5) Alejandro Tobar (Chili) — Gelandang ²
- (6) Rodrigo Lemunao (Chili) — Penyerang ²
- (7) Rodrigo Sanhueza (Chili) — Gelandang ²
- (8) Claudio Lizama (Chili) — Bek ²
Liga Indonesia Divisi Utama 2004
- Alejandro Tobar (Chili) — Gelandang
- Claudio Lizama (Chili) — Bek
- (9) Angelo Espinoza (Chili) — Gelandang ¹
- (10) Julio Lopez (Chili) — Penyerang ¹
- (11) Adrian Colombo (Uruguay) — Penyerang ¹
- (12) Osvaldo Moreno (Paraguay) — Penyerang ²
- (13) Cristian Molina (Chili) — Penyerang ²
Liga Indonesia Divisi Utama 2005
- (14) Antonio Claudio (Brasil) — Bek
- (15) Uilian Souza (Brasil) — Gelandang
- (16) Pradith Taweetchai (Thailand) — Bek
- (17) Ekene Ikenwa (Nigeria) — Penyerang
- (18) Chioma Kingsley (Nigeria) — Bek
Liga Indonesia Divisi Utama 2006
- Antonio Claudio (Brasil) — Bek
- Pradith Taweetchai (Thailand) — Bek ¹
- (19) Nipont Charnarwut (Thailand) — Bek ¹
- (20) Kosin Hathairattanakool (Thailand) — Penjaga Gawang ⁴
- (21) Reduoane Barkaoui (Maroko) — Penyerang
- (22) Ayouck Berty (Kamerun) — Gelandang ²
- (23) Brahima Traore (Burkina Faso) — Penyerang ²
Liga Indonesia Divisi Utama 2007
- Reduoane Barkaoui (Marokko) — Penyerang
- (24) Patricio Jimenez (Chili) — Bek
- (25) Lorenzo Cabanas (Paraguay) — Gelandang
- (26) Christian Bekamenga (Kamerun) — Penyerang ¹
- (27) Nyeck Nyobe (Kamerun) — Bek ¹
- (28) Leo Chitescu (Rumania) — Gelandang ²
- Xinhua
ISL & LPI (2008–2015)
Indonesia Super League 2008–2009
- Lorenzo Cabanas (Paraguay) — Gelandang
- Nyeck Nyobe (Kamerun) — Bek ³
- (29) Hilton Moreira (Brasil) — Penyerang
- (30) Rafael Bastos (Brasil) — Penyerang
- (31) Fabio Lopes (Brasil) — Penyerang ¹
- (32) Christian Gonzales (Uruguay) — Penyerang ²
Indonesia Super League 2009–2010
- Hilton Moreira (Brasil) — Penyerang
- Christian Gonzales (Uruguay) — Penyerang
- (33) Christian Rene (Paraguay) — Bek
- Sinthaweechai Hathairattanakool (Thailand) — Penjaga Gawang ² ³, ⁴
- (34) Suchao Nuchnum (Thailand) — Gelandang ¹
- (35) Satoshi Otomo (Jepang) — Gelandang ²
Indonesia Super League 2010–2011
- Christian Gonzales (Uruguay) — Penyerang ⁵
- Hilton Moreira (Brasil) — Penyerang
- (36) Baihakki Khaizan (Singapura) — Bek ¹
- (37) Shahril Ishak (Singapura) — Gelandang ¹
- (38) Pablo Frances (Argentina) — Penyerang ¹
- (39) Abanda Herman (Kamerun) — Bek ²
- (40) Miljan Radovic (Montenegro) — Gelandang ²
- (41) Matsunaga Shohei (Jepang) — Penyerang ²
Liga Primer Indonesia / Indonesia Super League 2011–2012
- Abanda Herman (Kamerun) — Bek
- Miljan Radovic (Montenegro) — Gelandang
- (42) Zdravko Dragicevic (Montenegro) — Penyerang ⁶
- (43) Robbie Gaspar (Australia) — Gelandang
- (44) Moses Sakyi (Ghana) — Penyerang ¹
- (45) Noh Alam Shah (Singapura) — Penyerang ²
- (46) Marcio Souza (Brasil) — Penyerang ²
Indonesia Super League 2013
- Abanda Herman (Kamerun) — Bek
- (47) Naser Al-Sebai (Suriah) — Bek
- (48) Kenji Adachihara (Jepang) — Penyerang
- (49) Mbida Messi (Kamerun) — Gelandang
- (50) Herman Dzumafo (Kamerun) — Penyerang ¹
- Hilton Moreira (Brasil) — Penyerang ³
Indonesia Super League 2014
- (51) Vladimir Vujovic (Montenegro) — Bek
- (52) Makan Konate (Mali) — Gelandang
- (53) Djibril Coulibaly (Mali) — Penyerang
Indonesia Super League 2015
- Vladimir Vujovic (Montenegro) — Bek
- Makan Konate (Mali) — Gelandang
- (54) Ilija Spasojevic (Montenegro) — Penyerang
- AFP
ISC, Liga 1, & Super League (2016–Sekarang)
Indonesia Soccer Championship 2016
- Vladimir Vujovic (Montenegro) — Bek
- (55) Robertino Pugliara (Argentina) — Gelandang
- (56) Juan Belencoso (Spanyol) — Penyerang ¹
- (57) Marcos Flores (Argentina) — Gelandang ²
- (58) Diogo Ferreira (Australia) — Bek ²
Liga 1 Indonesia 2017
- Vladimir Vujovic (Montenegro) — Bek
- Matsunaga Shohei (Jepang) — Penyerang ³
- (59) Michael Essien (Ghana) — Gelandang
- (60) Carlton Cole (Inggris) — Penyerang ¹
- (61) Ezechiel N’Douassel (Chad) — Penyerang ²
Liga 1 Indonesia 2018
- Ezechiel N’Douassel (Chad) — Penyerang
- (62) Bojan Malisic (Serbia) — Bek
- (63) Oh In-kyun (Korea Selatan) — Gelandang
- (64) Jonathan Bauman (Argentina) — Penyerang
Liga 1 Indonesia 2019
- (*) Srđan Lopičić (Montenegro) — Gelandang ᵇ
- Ezechiel N’Douassel (Chad) — Penyerang
- Bojan Malisic (Serbia) — Bek ¹
- (65) Rene Mihelic (Slovenia) — Gelandang ¹
- (66) Artur Geworkyan (Turkmenistan) — Penyerang ¹
- (67) Kevin van Kippersluis (Belanda) — Penyerang ²
- (68) Nick Kuipers (Belanda) — Bek ²
- (69) Omid Nazari (Filipina) — Gelandang ²
Liga 1 Indonesia 2020
- Nick Kuipers (Belanda) — Bek
- Omid Nazari (Filipina) — Gelandang
- (70) Wander Luiz (Brasil) — Penyerang
- (71) Geoffrey Castillion (Belanda) — Penyerang
Liga 1 Indonesia 2021–2022
- (*) Farshad Noor (Afghanistan) — Gelandang ᶜ
- Nick Kuipers (Belanda) — Bek
- Wander Luiz (Brasil) — Penyerang ¹
- Geoffrey Castillion (Belanda) — Penyerang ¹
- (72) Mohammed Rashid (Palestina) — Gelandang
- (73) Bruno Cantanhede (Brasil) — Penyerang ²
- (74) David da Silva (Brasil) — Penyerang ²
Liga 1 Indonesia 2022–2023
- Nick Kuipers (Belanda) — Bek
- David da Silva (Brasil) — Penyerang
- (75) Ciro Alves (Brasil) — Penyerang
- (76) Daisuke Sato (Filipina) — Bek
Liga 1 Indonesia 2023–2024
- Nick Kuipers (Belanda) — Bek
- David da Silva (Brasil) — Penyerang
- Ciro Alves (Brasil) — Penyerang
- Daisuke Sato (Filipina) — Bek ¹
- (77) Alberto Rodríguez (Spanyol) — Bek
- (78) Tyronne del Pino (Spanyol) — Gelandang ⁶
- (79) Lévy Madinda (Gabon) — Gelandang ¹
- (80) Stefano Beltrame (Italia) — Gelandang ²
- (81) Kevin Ray Mendoza (Filipina) — Penjaga Gawang ²
Liga 1 Indonesia 2024–2025
- Nick Kuipers (Belanda) — Bek
- David da Silva (Brasil) — Penyerang
- Ciro Alves (Brasil) — Penyerang
- Kevin Ray Mendoza (Filipina) — Penjaga Gawang
- Tyronne del Pino (Spanyol) — Gelandang ³
- (82) Gustavo França (Brasil) — Penyerang
- (83) Mateo Kocijan (Kroasia) — Gelandang
- (84) Mailson Lima (Tanjung Verde) — Penyerang ¹
- (85) Gervane Kastaneer (Curaçao) — Penyerang ²
Liga Super Indonesia 2025–2026
- (86) Luciano Guaycochea (Argentina) — Gelandang
- (87) Patricio Matricardi (Argentina) — Bek
- (88) Berguinho (Brasil) — Penyerang
- (89) Júlio César (Brasil) — Gelandang
- (90) Ramon Tanque (Brasil) — Penyerang
- (91) Uilliam Barros (Brasil) — Penyerang
- (92) Wiliam Marcílio (Brasil) — Gelandang ⁶
- (93) Adam Przybek (Wales) — Penjaga Gawang ¹ ᵈ
- (94) Frans Putros (Irak) — Bek
- (95) Federico Barba (Italia) — Bek
- (96) Andrew Jung (Prancis) — Penyerang
- (97) Layvin Kurzawa (Prancis) — Bek ²
- (98) Sergio Castel (Spanyol) — Penyerang ²
Liga Super Indonesia 2026–2027
- Luciano Guaycochea (Argentina) — Gelandang
- Patricio Matricardi (Argentina) — Bek
- Berguinho (Brasil) — Penyerang
- Júlio César (Brasil) — Gelandang
- Ramon Tanque (Brasil) — Penyerang
- Uilliam Barros (Brasil) — Penyerang
- (99) Gabriel Mutombo (Prancis) — Bek
- (100) Luka Menalo (Bosnia dan Herzegovina) — Penyerang
- (101) Gakuto Notsuda (Jepang) — Gelandang
- (102) Balša Sekulić (Montenegro) — Penyerang
- (103) Mariano Peralta (Argentina) — Penyerang
- (104) Danijel Lončar (Kroasia) — Bek
Keterangan Kode & Status
- (1) dan seterusnya. = Nomor urut resmi rekrutan pemain asing Persib di Liga Indonesia.
- (*) = Pemain dengan catatan/status khusus:
ᵃ= Tampil di liga, namun terdaftar sebagai pemain lokal.
ᵇ= Sempat bermain di Piala Indonesia 2018/19, tetapi diputus kontrak sebelum Liga 1 2019 dimulai.
ᶜ= Sempat bermain di Piala Menpora 2021, tetapi diputus kontrak sebelum Liga 1 2021/2022 dimulai.
ᵈ= Hanya terdaftar di liga pada putaran pertama; putaran kedua khusus didaftarkan untuk AFC Champions League 2.
¹= Hanya bermain setengah musim.
²= Bergabung pada bursa transfer putaran kedua.
³= Kembali membela klub setelah sempat bermain di klub lain.
⁴= Terjadi perubahan nama resmi pemain.
⁵= Menjalani proses naturalisasi menjadi WNI saat kompetisi berjalan.
⁶= Keluar sebelum setengah musim berjalan.
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