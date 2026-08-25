Daftar Pemain Asing Persib Bandung Sepanjang Masa: 2003–Terbaru

Evolusi penggunaan pemain asing di Persib Bandung telah melewati perjalanan panjang sejak dimulainya era profesional. Mengawali Liga Indonesia 1994/1995 dengan prinsip idealisme tinggi yang mengandalkan mayoritas talenta lokal asal Jawa Barat, Maung Bandung sukses mengamankan gelar juara liga edisi perdana secara gemilang. Tradisi tanpa pemain asing tersebut akhirnya diakhiri pada tahun 2003 melalui gebrakan eksentrik mendatangkan gerbong asal Polandia yang dipimpin kiper Mariusz Mucharski.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan transfer klub semakin berkembang dengan mendatangkan pemain dari berbagai penjuru dunia. Mulai dari gelombang pemain asal Amerika Latin, bintang Asia Tenggara, hingga pemain kelas dunia seperti Michael Essien, Carlton Cole, dan Layvin Kurzawa silih berganti memperkuat tim. Transformasi ini menjadikan Persib sebagai salah satu destinasi utama bagi legiun asing berkualitas di kompetisi papan atas Indonesia.