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FBL-OLY-PARIS-2024-ARG-MARAFP

Diterjemahkan oleh

Daftar hitam Piala Dunia mencoreng nama Ronaldo, Hakimi, dan Álvarez

FEATURES
World Cup
A. Hakimi
J. Alvarez
R. Mahrez
B. Fernandes
Morocco
Algeria
Portugal
J. Neves
J. Kimmich
C. Ronaldo
Maroko
Aljazair

Piala Dunia 2026 telah berakhir dengan dinobatkannya tim nasional Spanyol sebagai juara, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 dalam pertandingan final.

Turnamen ini menyaksikan penampilan gemilang dari sejumlah besar pemain, namun di sisi lain, ada pula beberapa pemain yang tampil mengecewakan, meskipun mereka biasanya bersinar bersama klub masing-masing.

Kooora menyoroti sejumlah pemain yang tampil kurang memuaskan di Piala Dunia ini, meskipun sebelumnya diharapkan akan bersinar berkat performa luar biasa mereka bersama klub masing-masing.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Julian Álvarez

    Banyak yang memperkirakan Alvarez akan tampil gemilang di Piala Dunia 2026, terutama karena namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona pada musim panas ini.

    Namun, pemain berusia 26 tahun itu tampil kurang memuaskan di Piala Dunia, dan hanya mencetak satu gol dalam delapan pertandingan.

    Penurunan performa Álvarez di Piala Dunia ini terjadi meskipun ia tampil gemilang bersama Atlético Madrid musim ini, setelah tampil dalam 49 pertandingan, mencetak 20 gol, memberikan 9 assist, dan berkontribusi dalam membawa timnya mencapai semifinal Liga Champions.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bruno Fernandes

    Bintang asal Portugal, Bruno Fernandes, mencatatkan musim yang luar biasa bersama klubnya, Manchester United, yang finis di posisi ketiga Liga Primer Inggris.

    Bruno dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Premier musim 2025-2026, setelah mencetak 9 gol dan memberikan 22 assist dalam 37 pertandingan bersama Setan Merah. 

    Namun, pemain asal Portugal ini tampil kurang memuaskan di Piala Dunia, di mana ia gagal meninggalkan jejak yang berarti dalam 5 pertandingan.

    Bruno tidak mampu mencetak gol dan hanya memberikan satu assist, sebelum timnas negaranya tersingkir di babak 16 besar oleh Spanyol.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ashraf Hakimi

    Kapten tim Maroko, Achraf Hakimi, memasuki Piala Dunia 2026 dengan membawa ambisi “Singa Atlas” untuk melaju sejauh mungkin.

    Harapan besar tertuju pada penampilan gemilang Hakimi di Piala Dunia, setelah penampilannya yang luar biasa bersama Paris Saint-Germain dalam perjalanan meraih gelar Liga Prancis dan Liga Champions.

    Namun, "Singa Maroko" ini tidak mampu menampilkan performa yang diharapkan di Piala Dunia; ia hanya mencetak satu gol dan memberikan dua umpan kunci, serta gagal memimpin timnya melewati rintangan Prancis di babak perempat final.

    Ashraf Hakimi telah tampil dalam 32 pertandingan musim ini bersama Paris, mencetak 3 gol, dan memberikan 9 umpan kunci.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    João Neves

    João Neves mengecewakan ekspektasi yang ditujukan padanya di Piala Dunia 2026, setelah penampilannya yang kurang memuaskan dalam 5 pertandingan bersama timnas Portugal di turnamen tersebut.

    Neves hanya mencetak satu gol dan tidak memberikan assist, sehingga gagal memimpin Portugal melewati rintangan Spanyol di babak 16 besar.

    Namun, penampilan Neves sangat menonjol bersama klubnya, Paris Saint-Germain, musim ini, setelah ia memainkan peran besar dalam mempertahankan gelar Liga Champions bagi timnya.

    Gelandang Portugal ini tampil dalam 38 pertandingan bersama Paris musim ini, mencetak 7 gol, dan memberikan 4 assist.

  • imago-sport-1026864355.jpgZUMA Press Wire

    Riyad Mahrez

    Perjalanan Riyad Mahrez bersama tim nasional Aljazair terhenti di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah kalah dari Swiss.

    Mahrez memasuki putaran final Piala Dunia dengan membawa ambisi para "Pejuang Gurun" untuk melaju jauh, berkat penampilannya yang gemilang bersama Al-Ahli Saudi, setelah ia memimpin "Al-Raqi" meraih gelar Liga Champions Asia Elite dalam dua musim terakhir.

    Selama 44 pertandingan bersama Al-Ahli, Mahrez mencetak 8 gol dan memberikan 15 assist, sementara untuk tim nasional Aljazair di Piala Dunia ini, ia hanya mencetak dua gol dan memberikan satu assist.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Joshua Kimmich

    Kimmich pun harus segera mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia bersama tim nasional Jerman, setelah tersingkir di babak 32 besar oleh Paraguay melalui adu penalti.

    Sebelumnya, banyak yang memperkirakan bahwa Kimmich, yang berusia 31 tahun, akan menampilkan performa luar biasa di Piala Dunia ini, setelah penampilannya yang gemilang bersama Bayern Munich musim ini, namun bintang Jerman tersebut justru mengecewakan.

    Selama 4 pertandingan di Piala Dunia 2026, Kimmich hanya berhasil menciptakan dua assist.

    Sebaliknya, bersama Bayern Munich musim ini, Kimmich tampil dalam 49 pertandingan, mencetak dua gol, memberikan 13 assist, dan berperan besar dalam membawa Bayern melaju ke semifinal Liga Champions, sebelum akhirnya tersingkir oleh Paris Saint-Germain.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cristiano Ronaldo

    Penampilan terakhir Cristiano Ronaldo bersama tim nasional Portugal di Piala Dunia ini mengejutkan para penggemar sang "Don" asal Portugal.

    Banyak yang memperkirakan bahwa timnas Portugal akan melaju jauh di edisi ini, mengingat ini dianggap sebagai “tarian terakhir” Ronaldo bersama timnas Portugal.

    Namun, kenyataannya tidak sesuai harapan, dan timnas Portugal harus tersingkir lebih awal di babak 16 besar oleh Spanyol.

    Selama 5 pertandingan di Piala Dunia, Ronaldo hanya mencetak 3 gol dan tidak memberikan assist.

    Sebaliknya, sang “Don” Portugal tampil dalam 37 pertandingan musim ini bersama Al-Nassr, mencetak 30 gol, memberikan 5 assist, dan berkontribusi dalam membawa timnya meraih gelar Liga Roshen Saudi. 