Daftar hitam Piala Dunia mencoreng nama Ronaldo, Hakimi, dan Álvarez

Piala Dunia 2026 telah berakhir dengan dinobatkannya tim nasional Spanyol sebagai juara, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 dalam pertandingan final.

Turnamen ini menyaksikan penampilan gemilang dari sejumlah besar pemain, namun di sisi lain, ada pula beberapa pemain yang tampil mengecewakan, meskipun mereka biasanya bersinar bersama klub masing-masing.

Kooora menyoroti sejumlah pemain yang tampil kurang memuaskan di Piala Dunia ini, meskipun sebelumnya diharapkan akan bersinar berkat performa luar biasa mereka bersama klub masing-masing.