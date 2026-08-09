Curtis Jones tidak akan tersedia untuk Liverpool pada laga persahabatan malam ini melawan Monaco. Tidak masuknya dia ke dalam skuad tentu saja menyorot masa depan gelandang Inggris itu, yang sejak lama masuk radar Inter.
Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Liverpool menjelaskan bahwa absennya Jones berkaitan dengan tindakan pencegahan terhadap sang pemain. Namun, alasan tersebut tidak meredam rumor transfer, mengingat kuatnya minat dari Inter dan klub-klub lain.
Beberapa jam ke depan akan menjadi penentu untuk memahami apakah absennya Jones hanya merupakan langkah kehati-hatian semata atau, sebaliknya, sebuah sinyal keterbukaan terhadap kemungkinan penjualan. Untuk saat ini, itu tetap menjadi indikasi yang patut dipantau dengan saksama.