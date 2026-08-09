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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Curtis Jones tidak masuk skuad Liverpool: Inter mencari uang

Inter
Liverpool
Transfers
C. Jones

Perkembangan baru dalam pendekatan panjang Inter terhadap gelandang Liverpool itu

Curtis Jones tidak akan tersedia untuk Liverpool pada laga persahabatan malam ini melawan Monaco. Tidak masuknya dia ke dalam skuad tentu saja menyorot masa depan gelandang Inggris itu, yang sejak lama masuk radar Inter.


Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Liverpool menjelaskan bahwa absennya Jones berkaitan dengan tindakan pencegahan terhadap sang pemain. Namun, alasan tersebut tidak meredam rumor transfer, mengingat kuatnya minat dari Inter dan klub-klub lain.


Beberapa jam ke depan akan menjadi penentu untuk memahami apakah absennya Jones hanya merupakan langkah kehati-hatian semata atau, sebaliknya, sebuah sinyal keterbukaan terhadap kemungkinan penjualan. Untuk saat ini, itu tetap menjadi indikasi yang patut dipantau dengan saksama.

  • Target Inter, Angkanya

    Inter terus menganggap Jones sebagai target prioritas untuk lini tengah, yang sudah diidentifikasi sebagai jalur utama sejak bursa transfer musim dingin lalu. Liverpool, untuk saat ini, menilai pemain kelahiran 2001 itu sekitar 40 juta euro, angka yang diharapkan Inter bisa menurun seiring perkembangan pasar transfer.


    Yang mempersulit operasi ini bukan hanya penilaian ekonominya, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan ruang dalam skuad Inter. Kemungkinan kepergian Davide Frattesi, memang, mungkin tidak cukup untuk membuka jalan bagi kedatangan pemain Inggris itu. Skenario berbeda justru bisa terbuka jika Aleksandar Stankovic dijual.


    Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter baru-baru ini menolak tawaran 40 juta euro dari Brentford untuk gelandang muda putra dari mantan pesepakbola itu. Jika datang proposal baru, yang lebih besar lagi baik untuk nilai transfer maupun gaji sang pemain, klub tersebut bisa saja dipanggil untuk benar-benar mempertimbangkan situasinya.


    Sementara itu, absennya Curtis Jones melawan Monaco menambah elemen baru dalam dossier ini. Inter mengamati dan tetap menunggu, sambil menanti untuk memahami apakah bursa transfer bisa mengubah apa yang hari ini baru menjadi sebuah indikasi menjadi pembukaan konkret untuk negosiasi.

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