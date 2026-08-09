Inter terus menganggap Jones sebagai target prioritas untuk lini tengah, yang sudah diidentifikasi sebagai jalur utama sejak bursa transfer musim dingin lalu. Liverpool, untuk saat ini, menilai pemain kelahiran 2001 itu sekitar 40 juta euro, angka yang diharapkan Inter bisa menurun seiring perkembangan pasar transfer.





Yang mempersulit operasi ini bukan hanya penilaian ekonominya, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan ruang dalam skuad Inter. Kemungkinan kepergian Davide Frattesi, memang, mungkin tidak cukup untuk membuka jalan bagi kedatangan pemain Inggris itu. Skenario berbeda justru bisa terbuka jika Aleksandar Stankovic dijual.





Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter baru-baru ini menolak tawaran 40 juta euro dari Brentford untuk gelandang muda putra dari mantan pesepakbola itu. Jika datang proposal baru, yang lebih besar lagi baik untuk nilai transfer maupun gaji sang pemain, klub tersebut bisa saja dipanggil untuk benar-benar mempertimbangkan situasinya.





Sementara itu, absennya Curtis Jones melawan Monaco menambah elemen baru dalam dossier ini. Inter mengamati dan tetap menunggu, sambil menanti untuk memahami apakah bursa transfer bisa mengubah apa yang hari ini baru menjadi sebuah indikasi menjadi pembukaan konkret untuk negosiasi.