SEJARAH TERCIPTA! Curacao Lolos Piala Dunia 2026, Pecahkan Rekor Sensasional Tanpa Pelatih

Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF menyajikan sebuah akhir dramatis yang menjadi momen bersejarah bagi Curacao. Hasil 0-0 melawan Jamaika di Kingston, Rabu (19/11), memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Negara kepulauan kecil di Karibia itu hanya memiliki populasi 156.115 jiwa dan luas daratan 444 kilometer persegi. Namun Curacao justru tampil sebagai satu-satunya tim yang tak terkalahkan sepanjang kualifikasi, mengakhiri Grup B sebagai pemuncak klasemen dengan 12 poin.

Dengan ukuran negara dan populasi yang jauh lebih kecil dibandingkan para pendahulunya, Curacao memecahkan rekor sebagai negara terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia—yang tahun depan untuk pertama kalinya diperluas menjadi 48 peserta. Rekor sebelumnya dipegang Islandia pada 2018 dengan populasi sekitar 350.000 jiwa.