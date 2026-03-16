'Cuma Buat Syuting TV' – Mirwan Suwarso Ungkap Alasan Sebenarnya Pengusaha Indonesia Beli Como

Ketika ditanya sejak awal pengusaha Indonesia membeli Como karena ingin dijadikan sebagai klub papan atas di Italia, Mirwan kepada Rivista Undici mengungkap alasan sebenarnya.

“Sebenarnya, tidak. Sebelum Covid, kami membeli klub ini semata-mata untuk digunakan sebagai lokasi syuting TV: kami ingin membuat film dokumenter tentang sepakbola Italia untuk saluran TV Indonesia kami. Tidak lebih dari itu,” beber Mirwan.

“Di Serie B, kami menyadari proyek ini telah menjadi terlalu besar, dan mahal untuk tetap menjadi acara TV sederhana. Sampai saat itu, saya mengikuti pertandingan dari Indonesia, tetapi kami tidak dapat melanjutkan seperti itu. Itulah sebabnya, pada tahun 2023, saya pindah ke London, tempat kami memiliki kantor, untuk mengambil alih klub secara pribadi. Saat ini, saya bolak-balik antara Como dan Inggris untuk akhirnya mengubah tim menjadi bisnis yang menguntungkan.”

Ketika disinggung siklus tiga tahun dalam sepakbola, Mirwan menyatakan: “Sejujurnya saya tidak tahu. Kami bekerja dengan rencana bisnis lima tahun dan hanya mencoba mengikutinya langkah demi langkah. Como adalah kota kecil, tempat kami mengembangkan semuanya dari awal. Secara paradoks, ini membantu kami. Tetapi titik balik sebenarnya adalah kedatangan Cesc: bahkan di akhir karirnya, dia mendorong kami ke level yang lebih tinggi dan mempercepat seluruh proses.”