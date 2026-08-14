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Teun KoopmeinersGetty

Diterjemahkan oleh

Cuci gudang Juventus! Juventus memasang nama-nama bintang Nico Gonzalez dan Teun Koopmeiners di bursa transfer

Juventus
Transfers
N. Gonzalez
T. Koopmeiners
Serie A

Juventus aktif berupaya merampingkan skuad mereka dengan memasukkan beberapa pemain ke bursa transfer. Nama-nama besar seperti Nico Gonzalez dan Teun Koopmeiners memimpin daftar pemain yang akan dilepas klub, saat Juventus berupaya memperkuat tim mereka.

  • Langkah strategis di Turin

    Menurut Corriere dello Sport, Juventus telah mengalihkan fokus utama mereka ke kepergian pemain seiring upaya merombak skuad. Petinggi klub sedang aktif bekerja untuk merampingkan daftar pemain dan mengamankan dana melalui transfer permanen serta jalan keluar yang strategis.

    Strategi ini menandai perubahan besar di Turin ketika manajemen menangani kedalaman skuad dan perencanaan finansial. Beberapa keputusan penting menanti jajaran petinggi dalam beberapa hari ke depan seiring negosiasi dengan peminat terus berlanjut.

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  • Juventus FC v Manchester City FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Memimpin daftar pemain yang akan hengkang

    Gonzalez dan Koopmeiners memuncaki daftar pemain yang bisa meninggalkan Allianz Stadium. Kedua pemain itu menjadi pusat spekulasi pasar yang intens setelah menjalani periode yang beragam bersama Juventus.

    Klub terbuka untuk mengevaluasi proposal serius untuk duo tersebut seiring upaya mereka memuluskan transisi. Menemukan tujuan yang sesuai dan memenuhi valuasi klub serta ambisi para pemain tetap menjadi prioritas

  • Mengelola skuad

    Merampingkan skuad sangat penting bagi staf pelatih untuk menjaga kelompok yang seimbang dan kompetitif. Mengelola pemain yang hengkang secara efektif juga akan membuka ruang dan fleksibilitas finansial untuk potensi pemain baru sebelum bursa transfer ditutup.

    Tim manajemen bekerja sama erat dengan para perantara untuk menyelesaikan masa depan beberapa pemain pelapis dan pemain ternama. Menyeimbangkan pembukuan sambil menjaga kualitas skuad adalah tugas yang rumit bagi para direktur olahraga.

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  • Juventus FC v Manchester City FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Menatap jendela transfer mendatang

    Seiring tenggat waktu transfer yang kian dekat, Juventus berada dalam tekanan untuk menuntaskan kepergian krusial ini. Menyelesaikan masa depan Gonzalez dan Koopmeiners akan menentukan arah sisa bisnis klub pada bursa transfer musim panas ini.

    Para penggemar dan analis sama-sama akan mengamati dengan cermat bagaimana klub Turin itu melewati fase penting ini. Penjualan yang sukses pada akhirnya akan membuka jalan bagi penyesuaian akhir pada skuad.

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