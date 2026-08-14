Menurut Corriere dello Sport, Juventus telah mengalihkan fokus utama mereka ke kepergian pemain seiring upaya merombak skuad. Petinggi klub sedang aktif bekerja untuk merampingkan daftar pemain dan mengamankan dana melalui transfer permanen serta jalan keluar yang strategis.

Strategi ini menandai perubahan besar di Turin ketika manajemen menangani kedalaman skuad dan perencanaan finansial. Beberapa keputusan penting menanti jajaran petinggi dalam beberapa hari ke depan seiring negosiasi dengan peminat terus berlanjut.