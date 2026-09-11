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Juventus v Villarreal CF: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Cuadrado meninggalkan Eropa dan kembali ke Kolombia: "Terima kasih terutama kepada Juventus"

Juventus
J. Cuadrado

Winger Kolombia itu meninggalkan Eropa setelah 20 tahun dan berpamitan lewat Instagram

Juan Cuadrado, yang kembali ke Kolombia untuk bermain bersama Millonarios, mengucapkan salam perpisahan kepada sepak bola Eropa, khususnya Italia, lewat sebuah pesan di Instagram: "Setelah hampir 20 tahun di Eropa, saya tidak tahu harus menulis apa. Sederhananya, terima kasih kepada semua klub yang telah memungkinkan saya berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi, terutama kepada Juventus, tempat saya menghabiskan sebagian besar karier saya. Terima kasih, Italia, saya akan selalu berterima kasih kepadamu. Mengunggah semua foto ini membuat saya sadar betapa baiknya Tuhan kepada saya".


Pemain Kolombia kelahiran 1988 itu menutup pesannya dengan mengutip sebuah bagian dari Alkitab: "Efesus 3:20 Bagi Dia, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi-Nyalah kemuliaan dalam segala sesuatu".

  • Karier dan kesuksesan bersama Juventus

    Di Eropa, Cuadrado pernah bermain untuk Chelsea dan tujuh klub Italia: Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter, Atalanta, dan Pisa. Perpisahan terpenting Cuadrado tertuju kepada Juventus, Si Nyonya Tua, tempat pemain Kolombia itu bermain dari 2015 hingga 2023, dengan total 314 pertandingan dan 23 gol, memenangi 5 Scudetto, 4 Coppa Italia, dan 2 Piala Super Italia. Pada 2023, setelah kontraknya dengan Juve berakhir, kepindahannya ke Inter memicu kemarahan banyak suporter Juventus, serta siulan untuk Cuadrado saat ia kembali sebagai lawan di Allianz Stadium. Bersama Inter, dalam satu musim, Cuadrado memenangi satu Scudetto dan satu Piala Super Italia. Bersama Chelsea, dalam satu setengah musim, pemain Kolombia itu memenangi satu Premier League dan satu Piala Super Inggris.

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