Cuadrado meninggalkan Eropa dan kembali ke Kolombia: "Terima kasih terutama kepada Juventus"

Juan Cuadrado, yang kembali ke Kolombia untuk bermain bersama Millonarios, mengucapkan salam perpisahan kepada sepak bola Eropa, khususnya Italia, lewat sebuah pesan di Instagram: "Setelah hampir 20 tahun di Eropa, saya tidak tahu harus menulis apa. Sederhananya, terima kasih kepada semua klub yang telah memungkinkan saya berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi, terutama kepada Juventus, tempat saya menghabiskan sebagian besar karier saya. Terima kasih, Italia, saya akan selalu berterima kasih kepadamu. Mengunggah semua foto ini membuat saya sadar betapa baiknya Tuhan kepada saya".





Pemain Kolombia kelahiran 1988 itu menutup pesannya dengan mengutip sebuah bagian dari Alkitab: "Efesus 3:20 Bagi Dia, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi-Nyalah kemuliaan dalam segala sesuatu".