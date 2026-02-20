Getty Images Sport
Crystal Palace mengambil keputusan mengenai masa depan Oliver Glasner
Istana mengambil keputusan mengenai Glasner.
Para pendukung Palace melakukan perjalanan jauh ke Eropa Timur dengan harapan tim mereka dapat mengambil langkah positif menuju babak 16 besar kompetisi kontinental. Ismaila Sarr membuka skor di stadion berkapasitas 9.000 penonton, dengan Glasner menunjuk starting XI yang kuat yang juga mencakup pemain internasional Inggris Adam Wharton dan rekrutan termahal Jorgen Strand Larsen.
The Eagles, bagaimanapun, disamakan oleh Karlo Abramovic 10 menit memasuki babak kedua dan harus puas dengan hasil imbang, yang berarti mereka hanya memenangkan satu dari 15 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
Menurut Fabrizio Romano, Palace telah memutuskan untuk mempertahankan Glasner hingga akhir musim. Pelatih asal Austria, Glasner, mengungkapkan bahwa ia akan meninggalkan London Selatan saat kontraknya berakhir pada musim panas. Beberapa pendukung mungkin ingin melihatnya pergi lebih awal, seperti yang mereka teriakkan "dipecat di pagi hari" di bangku cadangan di Mostar, tetapi Palace telah membuat keputusan.
Elang memutuskan untuk tetap tinggal.
Menurut Fabrizio Romano, meskipun terjadi situasi tegang selama 24 jam di Selhurst Park, Glasner diperkirakan akan tetap menjabat.
Pemenang FA Cup ini telah jujur secara blak-blakan sepanjang musim ini, dan ia mengatakan saat mengumumkan keputusannya untuk hengkang: "Keputusan sudah diambil berbulan-bulan yang lalu. Saya bertemu dengan Steve [Parish, ketua] pada Oktober, saat jeda internasional. Kami berbicara sangat lama, dan saya memberitahunya bahwa saya tidak akan menandatangani kontrak baru.
"Saya memberitahu Steve bahwa saya mencari tantangan baru. Itu perasaan saya setelah segala hal yang terjadi. Saya memberitahunya pada Oktober bahwa ini tidak ada hubungannya dengan jendela transfer. Saya benci jika ada yang ditulis yang tidak benar, itu sulit bagi saya untuk menanggapi. Kami memiliki hubungan yang baik dan selalu membahas apa yang terbaik untuk Palace."
Glasner's Guehi flu
Glasner menargetkan dewan direksi klub setelah jendela transfer Januari, di mana kapten klub, Marc Guehi, dijual ke Manchester City.
Dia mengatakan: "Saya merasa kami benar-benar ditinggalkan. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain. Mereka telah melakukan segala upaya, dan ini sudah berlangsung berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kami memiliki 12 atau 13 pemain dari skuad yang tersedia, namun kami tidak merasakan dukungan apa pun. Hal terburuk adalah menjual kapten kami sehari sebelum pertandingan Premier League. Kami sedang bersiap, ini adalah minggu pertama (penuh) kami berlatih sejak September, dan kemudian kami menjual kapten kami sehari sebelum pertandingan. Jadi saya tidak mengerti hal ini. Saya selalu diam, tapi saya tidak bisa karena harus membela para pemain ini, karena ini adalah pertandingan ke-35 hari ini. Ya, kami berada di bawah tekanan di sini dan kami tidak beruntung. Tapi lagi-lagi, kami tidak bisa bereaksi, kami tidak bisa membantu mereka, ini benar-benar sulit."
Dia kemudian menegaskan bahwa dia sudah melupakannya, menambahkan: "Saya memiliki makan malam yang sangat lama dengan Steve [Parish] minggu ini, dan kami membicarakan situasi ini - bukan untuk menjual Marc - tapi soal waktu dan pengganti yang mungkin, dan inilah situasi yang ingin saya jelaskan, dan itu adalah percakapan yang sangat baik bagi kami berdua. Tapi tidak ada yang berubah, apa yang saya katakan di konferensi pers sebelum pertandingan Sunderland, ketika saya mengatakan akan memberikan yang terbaik untuk bermain musim yang hebat, dan Steve dan saya masih 100 persen berkomitmen, bahwa kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memiliki sisa musim yang hebat, empat bulan bersama. Ini yang kita semua inginkan, dan saya tahu klub sekarang bekerja keras untuk melakukan hal yang benar."
Glasner menambahkan: "Ini adalah hubungan antara semua orang, dan begitulah saya merasakannya. Itu seperti badai petir, tapi setelah badai petir, matahari selalu bersinar, dan matahari mulai bersinar pada Rabu saat kami mulai berlatih lagi. Selalu berbicara dengan jujur kepada para pemain saya, kami memiliki minggu yang sangat baik dalam latihan, semangat yang bagus, tentu saja itu mengangkat suasana hati."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Palace akan menghadapi Wolves pada akhir pekan ini dalam laga Premier League berikutnya. The Eagles saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen, dan unggul delapan poin dari West Ham yang berada di peringkat ke-18. Sebuah kemenangan akan sangat membantu mengangkat suasana suram di Selhurst Park.
Palace masih memiliki peluang untuk melaju ke babak playoff fase knockout Liga Konferensi, dengan pertandingan tandang melawan Zrinjski dijadwalkan berlangsung di Selhurst Park pada Kamis depan. Hasil positif di sana akan memastikan mereka memperpanjang peluang untuk meraih trofi besar lainnya.
