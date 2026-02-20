Crystal Palace mengambil keputusan mengenai masa depan Oliver Glasner

Glasner menargetkan dewan direksi klub setelah jendela transfer Januari, di mana kapten klub, Marc Guehi, dijual ke Manchester City.

Dia mengatakan: "Saya merasa kami benar-benar ditinggalkan. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain. Mereka telah melakukan segala upaya, dan ini sudah berlangsung berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kami memiliki 12 atau 13 pemain dari skuad yang tersedia, namun kami tidak merasakan dukungan apa pun. Hal terburuk adalah menjual kapten kami sehari sebelum pertandingan Premier League. Kami sedang bersiap, ini adalah minggu pertama (penuh) kami berlatih sejak September, dan kemudian kami menjual kapten kami sehari sebelum pertandingan. Jadi saya tidak mengerti hal ini. Saya selalu diam, tapi saya tidak bisa karena harus membela para pemain ini, karena ini adalah pertandingan ke-35 hari ini. Ya, kami berada di bawah tekanan di sini dan kami tidak beruntung. Tapi lagi-lagi, kami tidak bisa bereaksi, kami tidak bisa membantu mereka, ini benar-benar sulit."

Dia kemudian menegaskan bahwa dia sudah melupakannya, menambahkan: "Saya memiliki makan malam yang sangat lama dengan Steve [Parish] minggu ini, dan kami membicarakan situasi ini - bukan untuk menjual Marc - tapi soal waktu dan pengganti yang mungkin, dan inilah situasi yang ingin saya jelaskan, dan itu adalah percakapan yang sangat baik bagi kami berdua. Tapi tidak ada yang berubah, apa yang saya katakan di konferensi pers sebelum pertandingan Sunderland, ketika saya mengatakan akan memberikan yang terbaik untuk bermain musim yang hebat, dan Steve dan saya masih 100 persen berkomitmen, bahwa kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memiliki sisa musim yang hebat, empat bulan bersama. Ini yang kita semua inginkan, dan saya tahu klub sekarang bekerja keras untuk melakukan hal yang benar."

Glasner menambahkan: "Ini adalah hubungan antara semua orang, dan begitulah saya merasakannya. Itu seperti badai petir, tapi setelah badai petir, matahari selalu bersinar, dan matahari mulai bersinar pada Rabu saat kami mulai berlatih lagi. Selalu berbicara dengan jujur kepada para pemain saya, kami memiliki minggu yang sangat baik dalam latihan, semangat yang bagus, tentu saja itu mengangkat suasana hati."