Wing-back Oscar Mingueza menandai penampilan pertamanya sebagai starter untuk Palace dengan menciptakan gol pembuka. Umpan silang kaki kirinya yang presisi dari sisi kanan menemukan Larsen yang tidak terkawal, dan ia menanduk bola melewati Sol Brynn dari jarak dekat.

Ben Chilwell beralih dari pencetak gol menjadi pemberi assist pada babak kedua, setelah mencetak gol penentu kemenangan atas Fulham tiga hari sebelumnya. Bek kiri itu melepaskan umpan silang akurat delapan menit setelah jeda untuk membuat Larsen menggandakan keunggulan.

Kamada menambah kilau pada skor tak lama setelah masuk dari bangku cadangan. Gelandang itu melepaskan cip indah melewati Brynn yang terpaku dari luar kotak penalti untuk menuntaskan kemenangan.