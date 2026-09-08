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Crystal Palace v Middlesbrough - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Crystal Palace melaju mudah melewati Middlesbrough untuk mengamankan tempat di putaran keempat Carabao Cup

Crystal Palace vs Middlesbrough
Carabao Cup
Crystal Palace
Middlesbrough

Crystal Palace dengan nyaman memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup lewat kemenangan meyakinkan 3-0 atas Middlesbrough di Selhurst Park. Dua gol Jorgen Strand Larsen dan sebuah chip indah dari Daichi Kamada memastikan malam yang dominan bagi tim rotasi Pierre Sage.

  • Palace memastikan kelolosan di Carabao Cup

    Crystal Palace memastikan tempat mereka di putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 3-0 atas tim Championship, Middlesbrough, di Selhurst Park. Striker Larsen mencetak gol sundulan di masing-masing babak sebelum pemain pengganti Kamada menambahkan gol ketiga yang indah untuk memastikan kemenangan telak. Tim asuhan Sage melaju dengan nyaman ke babak berikutnya di kompetisi ini, dengan menampilkan permainan klinis di hadapan para pendukung tuan rumah.

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  • Crystal Palace v Middlesbrough - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Dwigol Larsen menginspirasi Crystal Palace

    Wing-back Oscar Mingueza menandai penampilan pertamanya sebagai starter untuk Palace dengan menciptakan gol pembuka. Umpan silang kaki kirinya yang presisi dari sisi kanan menemukan Larsen yang tidak terkawal, dan ia menanduk bola melewati Sol Brynn dari jarak dekat.

    Ben Chilwell beralih dari pencetak gol menjadi pemberi assist pada babak kedua, setelah mencetak gol penentu kemenangan atas Fulham tiga hari sebelumnya. Bek kiri itu melepaskan umpan silang akurat delapan menit setelah jeda untuk membuat Larsen menggandakan keunggulan.

    Kamada menambah kilau pada skor tak lama setelah masuk dari bangku cadangan. Gelandang itu melepaskan cip indah melewati Brynn yang terpaku dari luar kotak penalti untuk menuntaskan kemenangan.

  • Sage memberi kedalaman skuad yang berharga

    Sage melakukan delapan perubahan pada tim yang mengalahkan Fulham 3-2 di Craven Cottage pada Sabtu. Rekrutan musim panas Mingueza, Honest Ahanor, dan Dario Osorio semuanya mendapat kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bagi klub.

    Pelatih kepala Boro, Kim Hellberg, juga memilih melakukan delapan rotasi setelah kemenangan 1-0 mereka atas Queens Park Rangers. Will Lankshear, salah satu pencetak gol terbanyak bersama di Championship, tetap berada di bangku cadangan hingga babak kedua.

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  • Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Crystal Palace menatap putaran keempat

    Kemenangan ini memastikan Palace melangkah ke undian putaran keempat Carabao Cup dengan penuh kepercayaan diri. Sage akan mendapat dorongan dari penampilan para rekrutan musim panasnya saat Palace bersiap membawa momentum kemenangan ini ke laga-laga domestik mereka berikutnya.

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