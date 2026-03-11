Goal.com
Emanuele Tramacere

Crystal Palace, Mateta sudah kembali. Glasner: "Dia akan dipanggil."

Milan dan Juventus tidak membelinya pada Januari karena masalah fisik, tetapi Mateta sudah kembali tersedia.

Kondisi lutut dan fisiknya menjadi topik pembicaraan yang panjang sepanjang bulan Januari, ketika kepindahannya dari Crystal Palace ke Serie A hampir pasti. Juventus terus berusaha merekrutnya hingga detik terakhir, sementara kesepakatan sudah tercapai dengan Milan, namun pada akhirnya Jean-Philippe Mateta tetap bertahan di Crystal Palace. 

Tidak ada klub yang berani mengambil risiko dengan striker Prancis tersebut karena masalah yang tidak dijelaskan secara rinci pada meniskus lutut kanannya, dengan dugaan bahwa operasi diperlukan, namunpadaakhirnya operasi tersebut tidak dilakukan, dan kini ia sudah kembali tersedia.

  • Pemeriksaan Medis yang Belum Dilakukan

    Milan telah mencapai kesepakatan pada Januari untuk transfer senilai total 35 juta euro. Klub Rossonero, yang menyadari adanya beberapa keraguan terkait kondisi fisik pemain, meminta dokter klubnya untuk melakukan pemeriksaan medis tambahan di London. Namun, hasilnya negatif, dan kesepakatan pun batal. Dengan alasan yang sama, Juventus juga mundur dan hanya bersedia untuk meminjamkan pemain ke Crystal Palace.

  • TIDAK DILAKUKAN OPERASI

    Segera muncul kabar tentang operasi lutut yang akan membuatnya absen hingga akhir musim, namun Crystal Palace dan sang pemain memilih untuk tidak mengambil langkah tersebut, dengan terapi konservatif yang membuatnya absen... hingga saat ini. Mateta akan dipanggil untuk leg pertama babak 16 besar Conference League melawan AEK Larnaca.

  • GLASNER: "Dia akan dipanggil."

    Hal ini dikonfirmasi oleh pelatih Palace, Oliver Glasner, dalam konferensi pers. Saat ditanya secara langsung tentang Mateta, ia menjawab: "Jean-Phillippe telah kembali dan akan dipanggil untuk pertandingan besok malam."

