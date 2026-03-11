Crystal Palace, Mateta sudah kembali. Glasner: "Dia akan dipanggil."

Kondisi lutut dan fisiknya menjadi topik pembicaraan yang panjang sepanjang bulan Januari, ketika kepindahannya dari Crystal Palace ke Serie A hampir pasti. Juventus terus berusaha merekrutnya hingga detik terakhir, sementara kesepakatan sudah tercapai dengan Milan, namun pada akhirnya Jean-Philippe Mateta tetap bertahan di Crystal Palace.

Tidak ada klub yang berani mengambil risiko dengan striker Prancis tersebut karena masalah yang tidak dijelaskan secara rinci pada meniskus lutut kanannya, dengan dugaan bahwa operasi diperlukan, namun pada akhirnya operasi tersebut tidak dilakukan, dan kini ia sudah kembali tersedia.