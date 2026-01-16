Getty Images
Crystal Palace Krisis! Marc Guehi Sepakat Pindah Ke Manchester City, Oliver Glasner Cabut Di Akhir Musim
Crystal Palace dapat pukulan ganda
Pada konferensi pers hari Jumat, Glasner mengumumkan bahwa ia telah memberi tahu klub tentang niatnya untuk pergi di akhir musim.
"Keputusan telah diambil, beberapa bulan yang lalu," kata Glasner. "Saya bertemu dengan Steve [Parish, ketua] pada bulan Oktober, saat jeda internasional. Kami berbicara panjang lebar, dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan menandatangani kontrak baru. Saat itu kami sepakat bahwa yang terbaik adalah merahasiakannya di antara kami. Itu yang terbaik yang bisa kami lakukan dan merahasiakannya selama tiga bulan. Tapi sekarang penting untuk memiliki kejelasan, dan kami memiliki jadwal yang sangat padat sehingga itulah mengapa kami tidak ingin membicarakannya. Steve dan saya menginginkan yang terbaik untuk Crystal Palace."
"Saya mengatakan kepada Steve [bahwa] saya mencari tantangan baru. Itulah perasaan saya setelah semuanya. Saya mengatakan kepadanya pada bulan Oktober bahwa itu tidak ada hubungannya dengan bursa transfer. Saya benci jika ada sesuatu yang ditulis yang tidak benar, sulit bagi saya untuk menanggapinya. Kami memiliki hubungan yang baik dan selalu membicarakan apa yang terbaik untuk Palace."
- Getty Images Sport
Guehi telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Palace
Glasner juga mengungkapkan bahwa Guehi tidak akan masuk dalam skuad pertandingan melawan Sunderland karena ia sedang menyelesaikan transfernya ke Man City senilai £20 juta, dengan pembicaraan antara kedua klub telah maju selama 24 jam terakhir. "Kepindahannya berada di tahap akhir," ucap Glasner, yang berarti pertandingan terakhir Guehi untuk klub adalah kekalahan mengejutkan 2-1 mereka dari tim non-liga Macclesfield di Piala FA.
Status Guehi sebagai pemain bebas transfer membuatnya menarik minat dari raksasa Eropa Real Madrid, Barcelona
dan Bayern Munich. Sebagai klub di luar negeri, mereka dapat segera melakukan diskusi dengan bek tersebut mengenai kesepakatan Bosman musim panas, sementara klub-klub Inggris harus menunggu dan bernegosiasi dengan Palace terlebih dahulu. Meski demikian, Man City telah bertindak cepat untuk mendahului antrean.
Liverpool sangat dekat untuk merekrut Guehi pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2025, dengan pemain internasional Inggris tersebut telah menjalani pemeriksaan medis. Tapi, Palace tidak dapat menemukan pengganti sebelum bursa transfer ditutup dan memutuskan untuk membatalkan kepergian Guehi.
Rumor transfeer Glasner tukangi Man United
Setelah Ruben Amorim dipecat oleh Manchester United pada awal Januari, Glasner langsung dikaitkan sebagai kandidat utama untuk posisi pelatih di Old Trafford. Michael Carrick telah ditunjuk sebagai manajer interim hingga akhir musim, dan Setan Merah akan melanjutkan pencarian pelatih jangka panjang di musim panas.
Namun, Glasner mengklaim bahwa ia belum melakukan pembicaraan dengan klub lain dan fokusnya adalah menyelesaikan musim bersama Palace. "Saya belum berbicara dengan klub lain," katanya. "Saya memberi tahu para pemain, berjanji kepada mereka, saya akan memberikan yang terbaik untuk mendapatkan rekor poin. Kami akan melakukan segala upaya untuk membawa pulang trofi lain ke Selhurst Park."
"Kami akan melakukan yang terbaik. Bagi para pemain sendiri, ini sulit, tetapi bersama-sama, ini mungkin. Saya akan melakukan segalanya untuk membawa trofi lain ke Selhurst dan memainkan musim Liga Primer terbaik yang pernah ada."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya?
Palace akan menghadapi Sunderland pada lanjutan Liga Primer, Sabtu (17/1) malam WIB, sebelum menjamu Chelsea pekan depan di ajang yang sama.
