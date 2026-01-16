Crystal Palace Krisis! Marc Guehi Sepakat Pindah Ke Manchester City, Oliver Glasner Cabut Di Akhir Musim

Pada konferensi pers hari Jumat, Glasner mengumumkan bahwa ia telah memberi tahu klub tentang niatnya untuk pergi di akhir musim.

"Keputusan telah diambil, beberapa bulan yang lalu," kata Glasner. "Saya bertemu dengan Steve [Parish, ketua] pada bulan Oktober, saat jeda internasional. Kami berbicara panjang lebar, dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan menandatangani kontrak baru. Saat itu kami sepakat bahwa yang terbaik adalah merahasiakannya di antara kami. Itu yang terbaik yang bisa kami lakukan dan merahasiakannya selama tiga bulan. Tapi sekarang penting untuk memiliki kejelasan, dan kami memiliki jadwal yang sangat padat sehingga itulah mengapa kami tidak ingin membicarakannya. Steve dan saya menginginkan yang terbaik untuk Crystal Palace."

"Saya mengatakan kepada Steve [bahwa] saya mencari tantangan baru. Itulah perasaan saya setelah semuanya. Saya mengatakan kepadanya pada bulan Oktober bahwa itu tidak ada hubungannya dengan bursa transfer. Saya benci jika ada sesuatu yang ditulis yang tidak benar, sulit bagi saya untuk menanggapinya. Kami memiliki hubungan yang baik dan selalu membicarakan apa yang terbaik untuk Palace."