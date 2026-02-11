Getty
Cristiano Ronaldo 'tidak memiliki kejeniusan' seperti Lionel Messi, Diego Maradona, atau Ronaldo Nazario, tegas mantan pelatih Real Madrid.
Ronaldo masih menjadi sorotan.
Ronaldo mungkin sudah berada di masa senja kariernya yang luar biasa, namun ia tetap menjadi berita utama di seluruh dunia. Perselisihannya dengan Al-Nassr baru-baru ini, yang membuatnya absen dalam dua pertandingan terakhir tim akibat sengketa terkait aktivitas transfer, telah kembali menempatkan pemain berusia 41 tahun ini di bawah sorotan. Di lapangan, Ronaldo terus mencetak gol secara teratur di Liga Pro Saudi. Ia telah mencetak 17 gol dalam 18 pertandingan liga musim ini saat ia berusaha memenangkan trofi besar pertamanya bersama Al-Nassr. Ronaldo sudah memiliki koleksi trofi yang luas, setelah memenangkan semua gelar besar yang tersedia selama masa baktinya di Manchester United, Real Madrid, dan Juventus, dan ia diharapkan menjadi bagian dari tim Portugal untuk Piala Dunia 2026 pada musim panas.
Bintang Portugal ini juga berjanji akan terus bermain hingga mencetak 1.000 gol sepanjang kariernya, seperti yang ia sampaikan di Globe Soccer Awards di Dubai pada Desember lalu: "Semangat saya tinggi dan saya ingin terus bermain. Tidak peduli di mana saya bermain, apakah di Timur Tengah atau Eropa. Saya selalu menikmati bermain sepak bola dan ingin terus melanjutkannya. Anda tahu apa tujuanku. Aku ingin memenangkan trofi dan ingin mencapai angka [1.000 gol] yang kalian semua tahu. Aku pasti akan mencapai angka itu, asalkan tidak ada cedera."
Seorang pencetak gol yang hebat tetapi bukan seorang jenius.
Meskipun Ronaldo meraih kesuksesan besar, mantan pelatih Real Madrid, AC Milan, dan Juventus, Capello, mengatakan bahwa bintang Portugal itu belum sepenuhnya berada di level yang sama dengan legenda-legenda sejati sepak bola. Dia mengatakan kepada program 'Hat-Trick' ON Sport: "Cristiano adalah pencetak gol yang hebat dan atlet yang luar biasa, tetapi dia tidak memiliki kejeniusan Messi, Maradona, atau Ronaldo Nazario. Kejeniusan yang dimiliki oleh yang lain tidak ada pada Cristiano. Dia tidak bisa dibandingkan dengan ketiga orang itu."
Manajer Italia itu pernah menangani Ronaldo Nazario saat memimpin Real Madrid dan juga mengakui: "Ronaldo Nazario adalah pemimpin yang negatif yang sering mengadakan pesta besar dan tidak mau berlatih."
Dia juga berbicara tentang rival besar Real Madrid, Barcelona, mengatakan bahwa tim Catalan itu memainkan "sepak bola yang indah dan sangat menghibur," tetapi menambahkan, "Kelemahan Barça adalah ketergantungan mereka yang konstan pada perangkap offside. Terkadang, hanya beberapa sentimeter, lawan bisa berada sendirian di depan gawang."
Pandangan Ronaldo tentang perdebatan GOAT
Ronaldo dan Messi telah lama dijuluki sebagai dua dari GOAT (Greatest of All Time) dalam sepak bola. Messi mengakui setelah memenangkan Piala Dunia bersama Argentina pada 2023 bahwa dia telah "mencapai segalanya" yang ditawarkan oleh sepak bola, tetapi Ronaldo tidak setuju bahwa hal itu membuatnya menjadi pemain yang lebih baik. Dia mengatakan dalam wawancara dengan Piers Morgan: "Apakah Messi lebih baik dari saya? Saya tidak setuju. Saya tidak ingin bersikap rendah hati.
Ia melanjutkan: "Jika kamu bertanya padaku, Cristiano, apakah memenangkan Piala Dunia adalah impian? Tidak, itu bukan impian. Apa yang dimaksud? Untuk menentukan apakah aku salah satu yang terbaik dalam sejarah, memenangkan satu kompetisi, [dari] enam pertandingan, tujuh pertandingan. Kamu pikir itu adil?"
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Ronaldo?
Al-Nassr harus bermain tanpa Ronaldo dalam beberapa waktu terakhir, namun mereka berharap sang bintang tim akan kembali beraksi pada Sabtu ini di Liga Pro Saudi. Ronaldo telah berlatih bersama tim dan diperkirakan akan tersedia untuk pertandingan melawan Al-Fateh. Al-Nassr saat ini tertinggal satu poin di belakang Al-Hilal di puncak klasemen, dengan Ronaldo dilaporkan merasa frustrasi karena kurangnya aktivitas timnya di jendela transfer Januari. Al-Hilal, yang juga dimiliki oleh Dana Investasi Publik negara tersebut, mendatangkan Karim Benzema dari Al-Ittihad.
