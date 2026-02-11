Cristiano Ronaldo 'tidak memiliki kejeniusan' seperti Lionel Messi, Diego Maradona, atau Ronaldo Nazario, tegas mantan pelatih Real Madrid.

Ronaldo mungkin sudah berada di masa senja kariernya yang luar biasa, namun ia tetap menjadi berita utama di seluruh dunia. Perselisihannya dengan Al-Nassr baru-baru ini, yang membuatnya absen dalam dua pertandingan terakhir tim akibat sengketa terkait aktivitas transfer, telah kembali menempatkan pemain berusia 41 tahun ini di bawah sorotan. Di lapangan, Ronaldo terus mencetak gol secara teratur di Liga Pro Saudi. Ia telah mencetak 17 gol dalam 18 pertandingan liga musim ini saat ia berusaha memenangkan trofi besar pertamanya bersama Al-Nassr. Ronaldo sudah memiliki koleksi trofi yang luas, setelah memenangkan semua gelar besar yang tersedia selama masa baktinya di Manchester United, Real Madrid, dan Juventus, dan ia diharapkan menjadi bagian dari tim Portugal untuk Piala Dunia 2026 pada musim panas.

Bintang Portugal ini juga berjanji akan terus bermain hingga mencetak 1.000 gol sepanjang kariernya, seperti yang ia sampaikan di Globe Soccer Awards di Dubai pada Desember lalu: "Semangat saya tinggi dan saya ingin terus bermain. Tidak peduli di mana saya bermain, apakah di Timur Tengah atau Eropa. Saya selalu menikmati bermain sepak bola dan ingin terus melanjutkannya. Anda tahu apa tujuanku. Aku ingin memenangkan trofi dan ingin mencapai angka [1.000 gol] yang kalian semua tahu. Aku pasti akan mencapai angka itu, asalkan tidak ada cedera."