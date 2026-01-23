Cristiano Ronaldo Segera Pensiun? Saudi Pro League Isyaratkan Perpisahan Dengan Dukungan 50 Bintang Dunia

Diklaim bahwa pejabat Arab telah melakukan "penyelidikan penjajakan untuk Salah" setelah ledakan emosinya melawan Liverpool pada bulan Desember. Michael Emenalo, yang sekarang menjadi direktur olahraga liga utama di Arab Saudi, membanggakan "hubungan yang sudah lama terjalin dengan Salah dan akan menjadi salah satu kekuatan pendorong dalam menentukan waktu di balik langkah formal apa pun". Tawaran £150 juta dari Al-Ittihad untuk Salah ditolak pada tahun 2023, tetapi situasinya sekarang telah berubah dan The Reds mungkin akan segera terbuka untuk tawaran.

Al-Ittihad, yang bisa kehilangan Karim Benzema dan N'Golo Kante di akhir musim, adalah "salah satu dari tiga klub yang mempertimbangkan untuk merekrut kapten Manchester United Fernandes". Pemain internasional Portugal itu memiliki klausul pelepasan senilai €60 juta yang berlaku untuk klub non-Liga Primer dalam kontraknya di Old Trafford dan telah mengisyaratkan kesiapannya untuk tantangan baru.

Fernandes mengungkapkan bahwa Setan Merah mencoba menjualnya ke klub-klub Arab Saudi pada tahun 2025, dengan kontrak senilai £700 ribu per pekan yang dilaporkan telah disepakati, dan ia akan mempertimbangkan kembali pilihannya setelah Piala Dunia musim panas ini.

Casemiro juga merupakan "target lama" bagi klub-klub Arab. Telah terungkap bahwa pemain veteran Brasil itu akan berpisah dengan United sebagai pemain bebas transfer musim panas ini.

"Beberapa nama lain dari Liga Primer juga sedang dipertimbangkan," menurut talkSPORT. Mereka termasuk duo Aston Villa Youri Tielemans dan Amadou Onana, serta penyerang Arsenal Gabriel Martinelli. Al-Nassr dianggap sebagai "pesaing sejati" untuk mendapatkan Martinelli - dengan Meriam London siap mendatangkan pemain tambahan di sayap kiri mereka.