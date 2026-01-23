Getty
Cristiano Ronaldo Segera Pensiun? Saudi Pro League Isyaratkan Perpisahan Dengan Dukungan 50 Bintang Dunia
Rencana ambisius Saudi Pro League
Menurut talkSPORT, “para pembuat kesepakatan menargetkan 50 pemain asing usia puncak musim panas ini”. Diharapkan upaya untuk menyelesaikan sejumlah kesepakatan penting akan ditingkatkan setelah Piala Dunia 2026 selesai.
Meskipun berfokus pada akuisisi pemain yang dapat menghabiskan beberapa tahun di Saudi Pro League, “sejumlah bintang senior juga masuk dalam daftar incaran”. Bintang Liverpool Salah, kapten Manchester United Fernandes, winger Real Madrid Vinicius Junior, dan striker Barcelona Robert Lewandowski semuanya menjadi incaran.
Target utama: Salah & Fernandes masuk daftar incaran
Diklaim bahwa pejabat Arab telah melakukan "penyelidikan penjajakan untuk Salah" setelah ledakan emosinya melawan Liverpool pada bulan Desember. Michael Emenalo, yang sekarang menjadi direktur olahraga liga utama di Arab Saudi, membanggakan "hubungan yang sudah lama terjalin dengan Salah dan akan menjadi salah satu kekuatan pendorong dalam menentukan waktu di balik langkah formal apa pun". Tawaran £150 juta dari Al-Ittihad untuk Salah ditolak pada tahun 2023, tetapi situasinya sekarang telah berubah dan The Reds mungkin akan segera terbuka untuk tawaran.
Al-Ittihad, yang bisa kehilangan Karim Benzema dan N'Golo Kante di akhir musim, adalah "salah satu dari tiga klub yang mempertimbangkan untuk merekrut kapten Manchester United Fernandes". Pemain internasional Portugal itu memiliki klausul pelepasan senilai €60 juta yang berlaku untuk klub non-Liga Primer dalam kontraknya di Old Trafford dan telah mengisyaratkan kesiapannya untuk tantangan baru.
Fernandes mengungkapkan bahwa Setan Merah mencoba menjualnya ke klub-klub Arab Saudi pada tahun 2025, dengan kontrak senilai £700 ribu per pekan yang dilaporkan telah disepakati, dan ia akan mempertimbangkan kembali pilihannya setelah Piala Dunia musim panas ini.
Casemiro juga merupakan "target lama" bagi klub-klub Arab. Telah terungkap bahwa pemain veteran Brasil itu akan berpisah dengan United sebagai pemain bebas transfer musim panas ini.
"Beberapa nama lain dari Liga Primer juga sedang dipertimbangkan," menurut talkSPORT. Mereka termasuk duo Aston Villa Youri Tielemans dan Amadou Onana, serta penyerang Arsenal Gabriel Martinelli. Al-Nassr dianggap sebagai "pesaing sejati" untuk mendapatkan Martinelli - dengan Meriam London siap mendatangkan pemain tambahan di sayap kiri mereka.
Biaya transfer: Dana besar tersedia untuk Vinicius dan yang lain
Di luar Inggris dan Real Madrid, Vinicius akan menjadi target musim panas ini, dengan Al-Ahli akan "diberikan pendanaan pusat yang signifikan untuk mencoba dan menyelesaikan kesepakatan". Pemain internasional Brasil tersebut telah menunda pembicaraan perpanjangan kontrak di ibu kota Spanyol. Diklaim bahwa "pembicaraan antara agensi Vini Jr, Roc Nation Sports, dan pejabat senior Arab sedang berlangsung dan telah berlangsung lebih dari setahun".
Sumber-sumber mengatakan kepada talkSPORT bahwa "Saudi telah diberi beberapa dorongan pribadi bahwa transfer dimungkinkan" untuk Vinicius, sementara Lewandowski, yang kini berusia 37 tahun, juga memiliki tawaran untuk dipertimbangkan dari Timur Tengah.
Semua ini dimungkinkan karena “telah terjadi pergeseran strategis di Arab Saudi dengan klub-klub didorong untuk menggunakan dana pusat hingga €2 miliar per musim untuk pemain muda”. Dilaporkan bahwa dana tersebut “dialokasikan ke klub berdasarkan penilaian kebutuhan mereka dan tidak dibagi rata”, sementara “harus digunakan untuk biaya transfer, komisi agen, dan gaji”.
Kapan Ronaldo akan pensiun?
Saudi Pro League mengambil tindakan pada tahap ini karena Ronaldo “kemungkinan akan meninggalkan Al Nassr pada musim panas 2027”. Disarankan bahwa pemenang Ballon d’Or lima kali itu “berpotensi pensiun dari sepakbola” pada saat itu.
Bahkan jika perpanjangan satu tahun diberlakukan, yang membuat CR7 berusia di atas 43 tahun, “rencana sedang disusun untuk mencoba mencegah penurunan tajam minat global ketika mantan penyerang United itu akhirnya pergi”. Opsi untuk mempertahankan Ronaldo sebagai pemilik, "dengan meningkatkan kepemilikan saham sebesar 15 persen yang saat ini dimilikinya di Al-Nassr", juga sedang dipertimbangkan.
