"Dia Bikin SUSAH!" - Portugal RESMI Rumahkan Cristiano Ronaldo Usai Kartu Merah
Irlandia menang atas Portugal
Kekalahan di tangan Republik Irlandia membuat perjalanan Portugal menuju Piala Dunia 2026 tak semulus sebelumnya. Troy Parrott mencetak dua gol di babak pertama untuk mengantarkan Irlandia meraih kemenangan kedua beruntun dan menjaga asa lolos melalui jalur play-off.
Irlandia kini tengah tertinggal 1-0 menghadapi Hongaria, Minggu (16/11) malam. Jika mampu membalik keadaan, pasukan Heimir Hallgrimsson akan menyalip Dominik Szoboszlai cs ke posisi dua. Sementara itu, Hongaria bisa finis sebagai juara grup jika menang dan Portugal kalah dari Armenia, meski kecil kemungkinan skenario itu bisa terwujud mengingat jurang kualitas antara Portugal dan Armenia.
Cristiano Ronaldo bahkan tidak bisa menyaksikan rekan-rekannya bertanding di Estadio do Dragao setelah media Portugal, A Bola, melaporkan bahwa sang megabintang “dibebastugaskan dari tim nasional”. Sebelum kartu merah itu, ia tampil kurang meyakinkan sepanjang laga yang berjalan mengecewakan bagi A Selecao.
Sebelum laga melawan Irlandia, Ronaldo sebenarnya sempat berjanji bahwa dirinya akan menjadi "anak baik”, dengan berkata: “Saya benar-benar suka dengan fans di sini. Dukungan mereka untuk tim nasional selalu luar biasa. Bagi saya, bermain di sini lagi adalah sebuah kesenangan. Semoga mereka tidak terlalu mencemooh saya besok. Saya bersumpah akan mencoba menjadi anak baik.”
“Tidak ada unsur kekerasan”
Kartu merah tersebut membuat Ronaldo syok. Ia sempat bertepuk tangan sinis ke arah tribun sebelum berjalan ke lorong stadion, dan harus ditenangkan oleh mantan bek Chelsea Ricardo Carvalho ketika ia tampak mengucap “kerja bagus” ke arah bangku cadangan Irlandia.
Pelatih Portugal Roberto Martinez langsung membela sang kapten dan menegaskan bahwa reaksi Ronaldo tidak bersifat kasar.
Martinez berkata: “Tentu saja kami sudah bicara. Situasi itu sulit bagi pemain seperti Cristiano yang selalu berada di area kotak penalti. Hari ini dia menghadapi dua bek yang terus melakukan kontak fisik. Tidak ada unsur kekerasan. Ia hanya mencoba mendorong bek, dan kurang beruntung karena VAR... sudut rekaman gambar [membuat insiden itu terlihat] lebih buruk dari kenyataannya. Ini adalah kartu merah pertama Ronaldo untuk tim nasional, itu luar biasa.”
Kartu merah langsung di level internasional biasanya berujung larangan bermain dua laga. Artinya, Ronaldo bisa saja absen pada partai pembuka Piala Dunia 2026 jika Portugal memastikan tiket langsung dan tidak melangkah ke play-off.
“Dia tahu dia salah”
Kapten Manchester United sekaligus rekan Ronaldo di Portugal, Bruno Fernandes, mengakui bahwa sang striker membuat kesalahan yang kemudian memperumit situasi Portugal pada laga yang digelar di Dublin itu. Fernandes, yang sendirinya absen karena skorsing, mengatakan:
“Hal seperti itu bisa terjadi di sepakbola, suatu momen ketika Cris bereaksi dan itu merugikannya."
"Bukan sesuatu yang ia inginkan, tetapi tetap terjadi. Dia tahu dia salah dan sayangnya tidak bisa membantu kami, tapi itu tak mengubah fakta bahwa kami sudah tertinggal duluan.
"[Kartu merah] itu bikin semuanya jadi lebih susah karena kami bermain dengan 10 orang dan tidak punya pemain yang bisa mencetak gol kapan saja.”
Portugal diprediksi menang besar atas Armenia
Meskipun tumbang di tangan Irlandia, Portugal masih difavoritkan menuntaskan Kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai juara Grup F ketika menjamu Armenia di Porto. Tim tamu telah kalah empat kali dari lima laga kualifikasi, termasuk tumbang 5-0 dari Portugal pada pertemuan sebelumnya di Yerevan. Saat tulisan dimuat, armada asuhan Roberto Martinez tengah unggul 3-1 di babak pertama berkat gol Renato Veiga, Goncalo Ramos, serta Joao Neves.
