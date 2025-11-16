"Dia Bikin SUSAH!" - Portugal RESMI Rumahkan Cristiano Ronaldo Usai Kartu Merah

Kekalahan di tangan Republik Irlandia membuat perjalanan Portugal menuju Piala Dunia 2026 tak semulus sebelumnya. Troy Parrott mencetak dua gol di babak pertama untuk mengantarkan Irlandia meraih kemenangan kedua beruntun dan menjaga asa lolos melalui jalur play-off.

Irlandia kini tengah tertinggal 1-0 menghadapi Hongaria, Minggu (16/11) malam. Jika mampu membalik keadaan, pasukan Heimir Hallgrimsson akan menyalip Dominik Szoboszlai cs ke posisi dua. Sementara itu, Hongaria bisa finis sebagai juara grup jika menang dan Portugal kalah dari Armenia, meski kecil kemungkinan skenario itu bisa terwujud mengingat jurang kualitas antara Portugal dan Armenia.

Cristiano Ronaldo bahkan tidak bisa menyaksikan rekan-rekannya bertanding di Estadio do Dragao setelah media Portugal, A Bola, melaporkan bahwa sang megabintang “dibebastugaskan dari tim nasional”. Sebelum kartu merah itu, ia tampil kurang meyakinkan sepanjang laga yang berjalan mengecewakan bagi A Selecao.

Sebelum laga melawan Irlandia, Ronaldo sebenarnya sempat berjanji bahwa dirinya akan menjadi "anak baik”, dengan berkata: “Saya benar-benar suka dengan fans di sini. Dukungan mereka untuk tim nasional selalu luar biasa. Bagi saya, bermain di sini lagi adalah sebuah kesenangan. Semoga mereka tidak terlalu mencemooh saya besok. Saya bersumpah akan mencoba menjadi anak baik.”