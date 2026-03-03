Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo mengalami cedera otot paha belakang, sementara Al-Nassr mengonfirmasi pukulan besar di tengah klaim bahwa penyerang bintang tersebut telah meninggalkan Arab Saudi setelah serangan terhadap Kedutaan Besar AS
Ronaldo absen: Al-Nassr mengonfirmasi cedera otot paha.
Raksasa Saudi secara resmi mengonfirmasi diagnosis tersebut pada Selasa, mengungkapkan bahwa bintang mereka telah memulai proses pemulihan. Dalam pernyataan yang dirilis melalui saluran resmi mereka, klub tersebut mencatat: "Cristiano Ronaldo didiagnosis menderita cedera otot paha belakang setelah pertandingan terakhir melawan Al Fayha. Ia telah memulai program rehabilitasi dan akan dievaluasi setiap hari." Meskipun Al-Nassr memberikan rincian tentang sifat cedera tersebut, mereka tidak memberikan jadwal pasti mengenai kembalinya Ronaldo ke kompetisi.
Rincian cedera yang dialami Ronaldo
Cedera Ronaldo terjadi pada menit-menit akhir pertandingan melawan Al-Fayha pada 28 Februari. Meskipun Al-Nassr berhasil meraih tiga poin, malam itu menjadi malam yang frustrasi bagi ikon Portugal tersebut, yang sebelumnya gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-12 pertandingan. Dia akhirnya digantikan oleh Abdullah Al-Hamdan pada menit ke-81 setelah memberi isyarat kepada bangku cadangan. Cedera ini datang pada periode krusial bagi klub, yang berusaha mempertahankan keunggulan tipis mereka di puncak klasemen Saudi Pro League.
Penyerang tertajam di divisi ini, yang telah mencetak 21 gol musim ini, kini menjadi pertanyaan besar untuk pertandingan mendatang. Al-Nassr dijadwalkan menghadapi Neom SC dan Al-Khaleej di liga pada Maret, namun ketersediaan kapten tim masih diragukan. Selain itu, partisipasinya dalam laga persahabatan internasional Portugal melawan Meksiko dan USMNT pada akhir bulan ini juga terancam. Para penggemar menantikan apakah striker legendaris ini dapat pulih tepat waktu untuk fase krusial musim domestik.
Desas-desus tentang kepergian mendadak Saudi
Di luar masalah medis, laporan sensasional telah muncul yang menyarankan bahwa Ronaldo mungkin telah meninggalkan negara tersebut sepenuhnya. Setelah serangan drone terhadap Kedutaan Besar AS di Riyadh, data pelacakan penerbangan menunjukkan bahwa jet pribadi mewah Ronaldo berangkat dari Arab Saudi menuju Madrid pada tengah malam. Hal ini telah memicu pertanyaan yang semakin meningkat tentang apakah mantan bintang Real Madrid tersebut telah mencari tempat aman di Eropa bersama pasangannya, Georgina Rodriguez, dan kelima anaknya di tengah ketidakstabilan yang semakin meningkat.
Namun, bertentangan dengan laporan tentang "pelarian" permanen, beberapa sumber yang dekat dengan situasi tersebut menyarankan bahwa pergerakan pesawat tersebut tidak berarti pemain tersebut telah meninggalkan kewajiban kontraknya. Laporan lain menunjukkan bahwa klaim yang menyarankan dia telah melarikan diri tidak akurat, dan Cristiano sedang menjalani perawatan di markas latihan Al-Nassr setelah masalah dalam pertandingan terakhirnya. Sinyal yang bertentangan ini telah membuat para pendukung cemas saat mereka berusaha memisahkan gosip transfer dari kenyataan situasi keamanan.
Pertandingan ditunda akibat ketegangan regional.
Kalender olahraga di kawasan ini telah terganggu oleh kondisi eksternal. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) baru-baru ini mengumumkan bahwa beberapa pertandingan besar, termasuk laga Al-Nassr melawan Al Wasl di Liga Champions 2, akan ditunda. "Mengingat situasi yang berkembang di Timur Tengah, Konfederasi Sepak Bola Asia telah mengonfirmasi bahwa pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions AFC Elite 2025/26 di Wilayah Barat, yang semula dijadwalkan pada 2-3 Maret 2026, akan dijadwal ulang," kata badan pengatur dalam pernyataan resmi.
Seiring dengan AFC yang terus "memantau secara ketat situasi yang berkembang dengan cepat ini," keselamatan para pemain tetap menjadi prioritas utama. Bagi Al-Nassr, penundaan pertandingan ini memberikan sedikit kelegaan, karena memungkinkan kapten mereka untuk fokus pada rehabilitasinya tanpa harus absen dalam pertandingan knockout selanjutnya.
