Cristiano Ronaldo mengalami cedera otot paha belakang, sementara Al-Nassr mengonfirmasi pukulan besar di tengah klaim bahwa penyerang bintang tersebut telah meninggalkan Arab Saudi setelah serangan terhadap Kedutaan Besar AS

Cedera Ronaldo terjadi pada menit-menit akhir pertandingan melawan Al-Fayha pada 28 Februari. Meskipun Al-Nassr berhasil meraih tiga poin, malam itu menjadi malam yang frustrasi bagi ikon Portugal tersebut, yang sebelumnya gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-12 pertandingan. Dia akhirnya digantikan oleh Abdullah Al-Hamdan pada menit ke-81 setelah memberi isyarat kepada bangku cadangan. Cedera ini datang pada periode krusial bagi klub, yang berusaha mempertahankan keunggulan tipis mereka di puncak klasemen Saudi Pro League.

Penyerang tertajam di divisi ini, yang telah mencetak 21 gol musim ini, kini menjadi pertanyaan besar untuk pertandingan mendatang. Al-Nassr dijadwalkan menghadapi Neom SC dan Al-Khaleej di liga pada Maret, namun ketersediaan kapten tim masih diragukan. Selain itu, partisipasinya dalam laga persahabatan internasional Portugal melawan Meksiko dan USMNT pada akhir bulan ini juga terancam. Para penggemar menantikan apakah striker legendaris ini dapat pulih tepat waktu untuk fase krusial musim domestik.