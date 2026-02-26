Cristiano Ronaldo memberikan peringatan tentang gelar Liga Pro Saudi, sementara Ivan Toney bertekad untuk menghentikan CR7 meraih Sepatu Emas

Performa gemilang Toney telah mengubah Al-Ahli menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar, mendekatkan mereka ke posisi Al-Nassr di puncak klasemen. Meskipun menghadapi tekanan bersaing dengan salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, pemain berusia 29 tahun ini bermain dengan tingkat keyakinan diri yang menunjukkan dia tidak akan mudah disalip. Toney baru-baru ini merefleksikan sifat klinisnya di depan gawang dan bagaimana kesuksesan individunya berkontribusi pada tujuan kolektif klubnya saat mereka mengejar gelar liga pertama dalam satu dekade.

"Setiap kali saya melangkah ke lapangan, saya merasa akan mencetak gol, saya memiliki kepercayaan diri saat ini," kata Toney kepada talkSPORT. "Tapi itu selalu baik, memiliki penyerang dalam tim yang merasa akan mencetak gol dan bisa mencetak gol. Dan jelas, hal itu membantu saat ini mengingat posisi kami di klasemen, jadi itu bagus." Ritme striker ini hampir sempurna, kecuali satu penalti yang gagal di awal musim ini - yang pertama sejak April 2023 - yang seharusnya membuat total golnya menjadi 24.