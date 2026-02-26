Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo memberikan peringatan tentang gelar Liga Pro Saudi, sementara Ivan Toney bertekad untuk menghentikan CR7 meraih Sepatu Emas
Toney memimpin sementara Ronaldo menyesali pertandingan yang terlewat.
Jika kapten Al-Nassr berhasil meraih penghargaan individu tersebut sekali lagi, ia akan menjadi pemain Eropa pertama dalam sejarah Liga Pro Saudi yang memenangkan Sepatu Emas selama tiga musim berturut-turut. Namun, pemain berusia 41 tahun ini saat ini menghadapi tantangan berat dari Toney dari Al-Ahli, yang telah menggebrak liga. Penyerang mantan Brentford ini saat ini memimpin daftar pencetak gol dengan 23 gol, dua gol lebih banyak dari Ronaldo, yang mungkin menyesali keputusannya untuk absen dalam dua pertandingan akibat frustrasi atas urusan transfer Al-Nassr.
Toney menunjukkan keyakinannya dalam persaingan Sepatu Emas.
Performa gemilang Toney telah mengubah Al-Ahli menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar, mendekatkan mereka ke posisi Al-Nassr di puncak klasemen. Meskipun menghadapi tekanan bersaing dengan salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, pemain berusia 29 tahun ini bermain dengan tingkat keyakinan diri yang menunjukkan dia tidak akan mudah disalip. Toney baru-baru ini merefleksikan sifat klinisnya di depan gawang dan bagaimana kesuksesan individunya berkontribusi pada tujuan kolektif klubnya saat mereka mengejar gelar liga pertama dalam satu dekade.
"Setiap kali saya melangkah ke lapangan, saya merasa akan mencetak gol, saya memiliki kepercayaan diri saat ini," kata Toney kepada talkSPORT. "Tapi itu selalu baik, memiliki penyerang dalam tim yang merasa akan mencetak gol dan bisa mencetak gol. Dan jelas, hal itu membantu saat ini mengingat posisi kami di klasemen, jadi itu bagus." Ritme striker ini hampir sempurna, kecuali satu penalti yang gagal di awal musim ini - yang pertama sejak April 2023 - yang seharusnya membuat total golnya menjadi 24.
Al-Nassr berada di bawah tekanan seiring dengan memanasnya persaingan perebutan gelar.
Meskipun pertarungan individu antara Ronaldo dan Toney menjadi sorotan utama, persaingan gelar Liga Pro Saudi semakin memanas. Al-Nassr saat ini memimpin dengan selisih dua poin atas Al-Ahli setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Al-Najma. Ronaldo kembali mencetak gol dalam pertandingan tersebut, mengonversi penalti dan memperkenalkan perayaan gol baru yang menggantikan perayaan khasnya 'Siu'. Namun, dengan Al-Ahli mengumpulkan 56 poin dan Al-Nassr 58 poin, margin kesalahan hampir tidak ada saat musim 34 pertandingan mendekati akhir.
Perburuan gelar juara tidak hanya menjadi pertarungan dua tim, dengan Al-Qadsiah muncul sebagai pihak ketiga yang berbahaya. Di bawah arahan mantan manajer Liverpool dan Celtic, Brendan Rodgers, mereka melesat ke peringkat keempat dengan 53 poin setelah meraih tiga kemenangan berturut-turut. Evolusi taktik tim Rodgers telah menambah lapisan kompleksitas dalam fase akhir musim, berpotensi menjadi penentu nasib saat mereka bersiap menghadapi dua tim teratas dalam pekan-pekan terakhir kampanye.
Prioritas tetap pada trofi Liga Pro Saudi.
Meskipun tergoda untuk mengalahkan Ronaldo dalam perebutan Sepatu Emas, Toney tetap teguh bahwa trofi tim adalah motivasi utamanya. Penyerang ini saat ini memimpin daftar pencetak gol terkemuka yang meliputi Julian Quinones, Josh King, dan Joao Felix. Toney menyadari bahwa ketajamannya dalam mencetak gol menjadi motor penggerak perburuan gelar Al-Ahli, dan ia memandang penghargaan individu sebagai hasil alami dari upayanya untuk membawa trofi liga bagi para pendukungnya.
"Ya, tentu saja, sebagai penyerang, kamu ingin mencetak gol," kata Toney saat ditanya tentang persaingan untuk gelar pencetak gol terbanyak. "Dan ketika kamu sudah sejauh ini dalam musim dan mendekati puncak daftar pencetak gol, rasanya seperti, 'Oke, biarkan aku tetap di sini sekarang.' Dan tentu saja, kita tahu gol memenangkan pertandingan, dan itulah yang saya coba lakukan untuk tim dan membantu kita di liga. Jadi ya, saya ingin mencoba tetap di sana sekarang. Dan jelas, semakin banyak gol yang saya cetak, semakin besar peluang kita untuk memenangkan pertandingan dan itu juga akan membantu kita di liga, jadi itu tujuan utama saya."
