Cristiano Ronaldo kembali dengan gemilang! Kapten Al-Nassr mencetak gol pada kembalinya ke tim Saudi setelah mengakhiri protes transfer

Ronaldo kembali masuk ke starting XI Al-Nassr untuk laga Saudi Pro League melawan Al-Fateh pada Sabtu, dan memimpin tim sebagai kapten setelah absen dalam dua pertandingan liga sebelumnya.

Pemain berusia 39 tahun itu absen dalam pertandingan melawan Al-Ittihad dan Al-Riyadh awal bulan ini, dengan laporan menyebutkan ketidakhadirannya merupakan boikot sengaja terkait ketidakpuasan atas aktivitas transfer klub. Ronaldo merasa frustrasi karena Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) tidak memperkuat Al-Nassr secara signifikan selama jendela transfer terakhir, sementara rival Al-Hilal terus berinvestasi besar-besaran, termasuk kesepakatan yang melibatkan mantan rekan setimnya.

Pembicaraan dilakukan pekan ini, dan menurut laporan, isu-isu utama telah diselesaikan. Ini konon termasuk pembayaran gaji yang tertunda dan pemulihan kendali operasional yang lebih besar bagi eksekutif Al-Nassr. Setelah perkembangan tersebut, penyerang tersebut setuju untuk kembali beraksi.

Liga Pro Saudi juga mengeluarkan pernyataan mengenai situasi ini, mengatakan: "Cristiano telah sepenuhnya terlibat dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang. Namun, tidak ada individu - sepenting apa pun - yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri."