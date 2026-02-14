Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo kembali dengan gemilang! Kapten Al-Nassr mencetak gol pada kembalinya ke tim Saudi setelah mengakhiri protes transfer
Protes Ronaldo akhirnya berakhir
Ronaldo kembali masuk ke starting XI Al-Nassr untuk laga Saudi Pro League melawan Al-Fateh pada Sabtu, dan memimpin tim sebagai kapten setelah absen dalam dua pertandingan liga sebelumnya.
Pemain berusia 39 tahun itu absen dalam pertandingan melawan Al-Ittihad dan Al-Riyadh awal bulan ini, dengan laporan menyebutkan ketidakhadirannya merupakan boikot sengaja terkait ketidakpuasan atas aktivitas transfer klub. Ronaldo merasa frustrasi karena Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) tidak memperkuat Al-Nassr secara signifikan selama jendela transfer terakhir, sementara rival Al-Hilal terus berinvestasi besar-besaran, termasuk kesepakatan yang melibatkan mantan rekan setimnya.
Pembicaraan dilakukan pekan ini, dan menurut laporan, isu-isu utama telah diselesaikan. Ini konon termasuk pembayaran gaji yang tertunda dan pemulihan kendali operasional yang lebih besar bagi eksekutif Al-Nassr. Setelah perkembangan tersebut, penyerang tersebut setuju untuk kembali beraksi.
Liga Pro Saudi juga mengeluarkan pernyataan mengenai situasi ini, mengatakan: "Cristiano telah sepenuhnya terlibat dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang. Namun, tidak ada individu - sepenting apa pun - yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri."
Tujuan merek dagang sebagai target gelar Al-Nassr
Ronaldo tidak membuang waktu untuk mengingatkan para penggemar akan pentingnya dirinya begitu kembali ke lapangan.
Setelah serangan awal yang hidup dari Al-Nassr, gol pembuka tercipta pada menit ke-18. Sadio Mane mengirim umpan ke area penalti, dan Ronaldo mencetak gol dengan tendangan pertama yang rapi ke pojok kanan bawah. Peluang tersebut memiliki nilai ekspektasi gol sebesar 0,21, namun kualitas penyelesaiannya khas Ronaldo.
Sebelum mencetak gol, Ronaldo sudah sangat terlibat dalam pertandingan. Dia melepaskan tembakan awal yang melambung di atas mistar gawang pada menit pertama dan kemudian mencoba tembakan dari luar area penalti setelah menerima umpan dari Marcelo Brozovic. Al-Nassr juga memiliki peluang melalui Joao Felix dan Kingsley Coman pada awal pertandingan.
Peluang Al-Nassr untuk meraih gelar juara masih terbuka.
Al-Nassr memasuki pertandingan ini di posisi ketiga klasemen, empat poin di belakang pemimpin klasemen Al-Hilal, namun memiliki satu pertandingan lebih sedikit, artinya klub ini masih tetap dalam persaingan gelar juara.
Secara individu, Ronaldo juga sedang mengejar Sepatu Emas. Ia tertinggal dari striker Al-Ahli, Ivan Toney, yang memimpin daftar pencetak gol, sementara Julian Quinones dari Al-Qadsiah juga berada di depannya. Golnya pada Sabtu lalu adalah gol ke-17-nya musim ini, sebuah pencapaian impresif dengan masih banyak pertandingan yang akan dimainkan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kembalinya Ronaldo tampaknya menandai akhir dari episode tegang antara pemain, klub, dan pemangku kepentingan liga di Arab Saudi. Bagi Al-Nassr saat ini, prioritas utama adalah sepak bola. Klub tidak boleh kehilangan poin lagi jika ingin mengejar Al-Hilal.
Bagi Ronaldo, tujuannya lebih sederhana - terus mencetak gol. Dampak instan yang dia tunjukkan melawan Al-Fateh menunjukkan bahwa perselisihan tersebut tidak memengaruhi ketajamannya atau mentalitas pemenangnya, dan sisa musimnya kemungkinan akan menentukan apakah musim keduanya di Arab Saudi akan berakhir dengan trofi.
