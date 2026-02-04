Cristiano Ronaldo Berulah, Karim Benzema Pindah: Para Megabintang Malah Bikin Kacau Saudi Pro League

Ronaldo tetap menjadi ikon utama proyek olahraga Saudi Arabia. Sejak hari pertama, ia telah bertindak sebagai duta de facto tidak hanya untuk Liga Pro, tetapi juga untuk negara itu sendiri.

Saat menandatangani kontrak baru dengan Al-Nassr pada musim panas lalu, ia mengatakan, "Saya senang karena saya tahu liga ini sangat kompetitif. Hanya orang-orang yang belum pernah bermain di Arab Saudi, yang tidak mengerti apa-apa tentang sepak bola, yang mengatakan liga ini bukan lima besar [di dunia].

"Saya yakin 100 persen dengan kata-kata saya, dan orang-orang yang bermain di liga ini tahu apa yang saya bicarakan. Itulah mengapa saya ingin tetap di sini, karena saya percaya pada proyek ini - bukan hanya dua tahun ke depan - tetapi hingga 2034, yang akan menjadi Piala Dunia di Arab Saudi. Saya juga yakin itu akan menjadi Piala Dunia terindah yang pernah ada."

Aksi 'humas' dari sosok dengan pengikut terbanyak di planet ini memang tidak ternilai harganya. Namun, sekarang tampaknya Ronaldo sudah tidak mau lagi diajak bekerja sama — bahkan dalam arti yang sebenarnya di lapangan.