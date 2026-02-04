Goal.com
Saudi chaos GFXGetty/GOAL
Mark Doyle dan Dede Sugita

Cristiano Ronaldo Berulah, Karim Benzema Pindah: Para Megabintang Malah Bikin Kacau Saudi Pro League

Tiga tahun lalu, Cristiano Ronaldo mengguncang dunia olahraga saat memutuskan bergabung dengan Al-Nassr. Enam bulan berselang, jejak sang pionir asal Portugal itu diikuti oleh deretan pemain papan atas lainnya; mulai dari Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino, Sadio Mane, hingga Aymeric Laporte resmi merapat ke Saudi Pro League. Meski beberapa dari megabintang ini jelas sudah melewati masa jayanya, fakta bahwa mereka bersedia pindah ke Timur Tengah terasa seperti sebuah fenomena besar.

Walaupun mereka sudah berstatus jutawan, gaji yang ditawarkan Pro League dianggap berada di level "mengubah garis hidup". Bahkan Jordan Henderson, yang sebelumnya dikenal sangat teguh pada prinsipnya, tak kuasa menahan godaan guyuran uang tersebut.

Alhasil, Arab Saudi pun dipandang sebagai pengganggu tatanan sepak bola dunia — sebuah tantangan nyata bagi dominasi Eropa di pasar transfer, berkat sokongan dana minyak yang seolah tak terbatas.

Namun kini, "kekacauan" tersebut justru terjadi di dalam internal Pro League itu sendiri. Pasalnya, pada Senin kemarin, bukannya kedatangan bintang baru dari luar negeri, justru sebuah transfer domestiklah yang berhasil mencuri perhatian dunia...

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Tidak Lagi Bekerja Sama

    Ronaldo tetap menjadi ikon utama proyek olahraga Saudi Arabia. Sejak hari pertama, ia telah bertindak sebagai duta de facto tidak hanya untuk Liga Pro, tetapi juga untuk negara itu sendiri.

    Saat menandatangani kontrak baru dengan Al-Nassr pada musim panas lalu, ia mengatakan, "Saya senang karena saya tahu liga ini sangat kompetitif. Hanya orang-orang yang belum pernah bermain di Arab Saudi, yang tidak mengerti apa-apa tentang sepak bola, yang mengatakan liga ini bukan lima besar [di dunia].

    "Saya yakin 100 persen dengan kata-kata saya, dan orang-orang yang bermain di liga ini tahu apa yang saya bicarakan. Itulah mengapa saya ingin tetap di sini, karena saya percaya pada proyek ini - bukan hanya dua tahun ke depan - tetapi hingga 2034, yang akan menjadi Piala Dunia di Arab Saudi. Saya juga yakin itu akan menjadi Piala Dunia terindah yang pernah ada."

    Aksi 'humas' dari sosok dengan pengikut terbanyak di planet ini memang tidak ternilai harganya. Namun, sekarang tampaknya Ronaldo sudah tidak mau lagi diajak bekerja sama — bahkan dalam arti yang sebenarnya di lapangan.
  • Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty

    'Tak Terhentikan'

    Meskipun bergabung di tengah musim 2022-23 saat Al-Nassr berada di puncak klasemen, dan mencetak 91 gol dalam 95 penampilan sejak saat itu, Ronaldo tetap belum pernah meraih gelar liga. Kekeringan gelar tersebut sepertinya akan berakhir musim ini, setelah Al-Nassr merekrut Jorge Jesus pada musim panas, sekaligus mendatangkan Joao Felix dan Kingsley Coman untuk membentuk kuartet penyerang yang tangguh bersama Ronaldo dan Mane.

    Seperti yang diungkapkan Felix kepada situs resmi liga, "Saya pikir, ketika keempat kami bermain baik, kami tak terkalahkan di Arab Saudi."

    Gagal di Chelsea tentu saja memiliki alasan. Al-Nassr memulai musim dengan sempurna, memenangkan 10 pertandingan pertama mereka sebelum ditahan imbang 2-2 oleh Al-Ettifaq dalam pertandingan terakhir mereka pada 2025.

    "Kami berada di jalur yang benar," tulis Ronaldo di Instagram, "dan kami tahu apa yang harus kami lakukan pada 2026!"

    Bagi pemenang Ballon d'Or lima kali, itu berarti memperkuat skuad - terutama karena hasil Al-Nassr memburuk pada awal tahun.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "Akan Ada Perubahan"

    Dalam kurun waktu 10 hari di awal Januari, tim yang berbasis di Riyadh mengalami tiga kekalahan berturut-turut, yang membuat keunggulan dua poin atas Al-Hilal berubah menjadi defisit tujuh poin.

    Sama seperti Ronaldo, Jesus merasa bahwa timnya yang kelelahan membutuhkan pemain baru untuk menyegarkan kembali, dengan harapannya setidaknya dua pemain akan datang selama jendela transfer musim dingin, jika tidak tiga: seorang penyerang, gelandang bertahan, dan bek sayap.

    "Akan ada perubahan dalam tim selama jendela transfer musim dingin," kata mantan pelatih Flamengo kepada wartawan. " Bermain setiap tiga hari sekali sangat melelahkan bagi para pemain."

    Namun, Jesus mengakui bahwa perekrutan klub mungkin terkendala oleh batasan anggaran tertentu.

    "Selama jendela transfer musim dingin, setiap pelatih berharap dapat memperkuat timnya, dan saya juga berharap demikian, tetapi hal-hal tidak semudah itu," katanya. "Jadi, jika kami tidak dapat merekrut pemain, kami akan terus bekerja dengan nama-nama yang ada dan kami akan bersaing untuk gelar juara."

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Mogok Kerja

    Al-Nassr akhirnya berhasil menuntaskan beberapa kesepakatan di dua hari terakhir jendela transfer musim dingin. Namun, bisa dikatakan bahwa baik Hayder Abdulkareem maupun Abdullah Al-Hamdan bukanlah pemain yang dimaksud Ronaldo sebagai potensi pembeda dalam pertandingan - terutama jika dibandingkan dengan rekrutan Al-Hilal.

    Setelah menghabiskan lebih dari €80 juta (£69 juta/$94 juta) untuk Theo Hernandez dan Darwin Nunez saja pada musim panas lalu, pemimpin liga tersebut menandatangani lima pemain lagi selama jendela transfer Januari, termasuk bek Arsenal mantan Pablo Mari dan pemenang Ballon d'Or mantan Benzema.

    Kesepakatan terakhir itulah yang menimbulkan kegemparan di Pro League dan dilaporkan membuat Ronaldo marah.

    Penyerang tersebut sudah merasa frustrasi karena Al-Nassr tidak mampu melakukan transfer besar, jadi kabar bahwa rival mereka dalam perebutan gelar telah merekrut mantan rekan setimnya di Real Madrid secara gratis dilaporkan membuatnya kehilangan kesabaran, sehingga Ronaldo menolak untuk bermain dalam pertandingan liga melawan Al-Riyadh pada Senin.

  • Karim Benzemagetty

    Konflik Kepentingan?

    Kondisi seputar transfer Benzema dari Al-Ittihad ke Al-Hilal memang tidak biasa. Mantan pemain internasional Prancis itu masih memiliki sisa kontrak kurang dari enam bulan dengan Al-Ittihad, klub yang ia bantu meraih gelar ganda domestik musim lalu dengan 25 gol dalam 33 penampilan di semua kompetisi, dan ia bersedia menandatangani perpanjangan kontrak.

    Namun, Benzema merasa kecewa dengan struktur kesepakatan yang diusulkan, yang menurut Fabrizio Romano, akan membuatnya "bermain tanpa bayaran tambahan, tetapi hanya dibayar hak citranya secara langsung".

    Penyerang tersebut menganggap proposal ini 'tidak menghormati' dan , dalam langkah yang mengantisipasi aksi Ronaldo, ia tidak tersedia untuk dipilih dalam pertandingan Al-Ittihad melawan Al-Fateh dan Al-Najma.

    Akhirnya, Benzema diizinkan bergabung dengan Al-Hilal secara gratis - yang tampaknya aneh pada awalnya, tetapi tidak ketika mempertimbangkan bahwa kedua klub yang terlibat, bersama dengan Al-Nassr dan Al-Ahli, dimiliki oleh PIF. Lagi pula, lihat saja semua transfer yang terjadi antara Chelsea dan saudara kandungnya, Strasbourg; memiliki pemilik yang sama membuat transfer menjadi jauh lebih mudah.

    Masalahnya, tentu saja, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ahli semua berkompetisi di liga yang sama - yang menciptakan konflik kepentingan yang jelas dan membuat PIF rentan terhadap tuduhan favoritisme seperti yang kita lihat sekarang.

    Namun, perlu dicatat bahwa, dalam hal aktivitas jendela transfer musim dingin Al-Hilal, seluruh pengeluaran mereka dibiayai secara pribadi oleh Pangeran Al-Waleed bin Talal, langkah yang memicu debat lebih lanjut tentang apa yang kini dikenal sebagai 'sponsor emas' bagi klub-klub tertentu.

  • Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Bukan Lagi Persaingan Yang Adil?

    Hanya sebulan yang lalu, Ronaldo tetap teguh di tengah kesulitan Al-Nassr di lapangan. "Sulit bersaing dengan tim seperti Al-Hilal dan Al-Ittihad, tapi kami masih di sini, masih berjuang dan bertarung," katanya kepada Arab News. "Sepak bola memang seperti itu; ada momen baik dan buruk, tapi yang paling penting adalah tetap profesional, bekerja keras, menghormati klub, menghormati kontrak, dan percaya bahwa segala sesuatu akan berubah."

    Namun, sepertinya sekarang PIF's poster boy merasa bahwa persaingan gelar Pro League tidak lagi adil, dan apakah dia benar atau salah mungkin tidak relevan, karena Ronaldo yang berhenti bermain adalah tampilan yang buruk bagi liga.

    Dalam jendela transfer terakhir, kita melihat tim-tim Arab Saudi mengadopsi pendekatan yang lebih hemat dalam perekrutan pemain, sebagian karena investasi yang meningkat di olahraga lain, dan hal itu sebagian bertanggung jawab atas pergeseran ke arah merekrut pemain muda berbakat daripada bintang-bintang tua. Tentu saja, masih terasa tak terhindarkan bahwa Mohamed Salah akan berakhir di Pro League pada akhirnya, tetapi upaya yang sangat jelas untuk merekrut Vinicius Jr dari Real Madrid menggambarkan arah yang diinginkan PIF.

    Ronaldo tanpa diragukan lagi tetap menjadi kunci. Meskipun usianya sudah 40 tahun, daya tariknya masih luar biasa, dan drama ini tidak hanya mencoreng citra dirinya dan liga, tetapi juga mengancam untuk mengaburkan persaingan tiga tim yang sengit dalam perebutan gelar.

    Di tengah kontroversi pada Senin, hampir terlewatkan bahwa Al-Nassr tanpa Ronaldo mengalahkan Al-Riyadh berkat gol tunggal Mane, sehingga selisih poin dengan Al-Hilal menyempit menjadi satu poin, sementara pemimpin klasemen ditahan imbang 0-0 oleh Al-Ahli yang berada di posisi ketiga pada malam yang sama.

    Yang menjadi pembicaraan utama adalah apakah Ronaldo akan kembali bermain dalam laga melawan Al-Ittihad pada Jumat mendatang, yang akan mempertemukan dua kelompok pendukung yang marah atas kepindahan Benzema ke Al-Hilal.

    Al-Nassr tentu membutuhkan kapten produktif mereka kembali untuk pertandingan tersebut guna mempertahankan ambisi gelar mereka, tetapi bagi Liga Pro dan PIF, kembalinya Ronaldo mungkin sama pentingnya karena, saat ini, para pengganggu besar dalam permainan ini secara tidak sengaja telah menimbulkan kekacauan di liga mereka sendiri.

