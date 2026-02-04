Cristiano Ronaldo Berulah, Karim Benzema Pindah: Para Megabintang Malah Bikin Kacau Saudi Pro League

Hanya sebulan yang lalu, Ronaldo tetap teguh di tengah kesulitan Al-Nassr di lapangan. "Sulit bersaing dengan tim seperti Al-Hilal dan Al-Ittihad, tapi kami masih di sini, masih berjuang dan bertarung," katanya kepada Arab News. "Sepak bola memang seperti itu; ada momen baik dan buruk, tapi yang paling penting adalah tetap profesional, bekerja keras, menghormati klub, menghormati kontrak, dan percaya bahwa segala sesuatu akan berubah."
Namun, sepertinya sekarang PIF's poster boy merasa bahwa persaingan gelar Pro League tidak lagi adil, dan apakah dia benar atau salah mungkin tidak relevan, karena Ronaldo yang berhenti bermain adalah tampilan yang buruk bagi liga.
Dalam jendela transfer terakhir, kita melihat tim-tim Arab Saudi mengadopsi pendekatan yang lebih hemat dalam perekrutan pemain, sebagian karena investasi yang meningkat di olahraga lain, dan hal itu sebagian bertanggung jawab atas pergeseran ke arah merekrut pemain muda berbakat daripada bintang-bintang tua. Tentu saja, masih terasa tak terhindarkan bahwa Mohamed Salah akan berakhir di Pro League pada akhirnya, tetapi upaya yang sangat jelas untuk merekrut Vinicius Jr dari Real Madrid menggambarkan arah yang diinginkan PIF.
Ronaldo tanpa diragukan lagi tetap menjadi kunci. Meskipun usianya sudah 40 tahun, daya tariknya masih luar biasa, dan drama ini tidak hanya mencoreng citra dirinya dan liga, tetapi juga mengancam untuk mengaburkan persaingan tiga tim yang sengit dalam perebutan gelar.
Di tengah kontroversi pada Senin, hampir terlewatkan bahwa Al-Nassr tanpa Ronaldo mengalahkan Al-Riyadh berkat gol tunggal Mane, sehingga selisih poin dengan Al-Hilal menyempit menjadi satu poin, sementara pemimpin klasemen ditahan imbang 0-0 oleh Al-Ahli yang berada di posisi ketiga pada malam yang sama.
Yang menjadi pembicaraan utama adalah apakah Ronaldo akan kembali bermain dalam laga melawan Al-Ittihad pada Jumat mendatang, yang akan mempertemukan dua kelompok pendukung yang marah atas kepindahan Benzema ke Al-Hilal.
Al-Nassr tentu membutuhkan kapten produktif mereka kembali untuk pertandingan tersebut guna mempertahankan ambisi gelar mereka, tetapi bagi Liga Pro dan PIF, kembalinya Ronaldo mungkin sama pentingnya karena, saat ini, para pengganggu besar dalam permainan ini secara tidak sengaja telah menimbulkan kekacauan di liga mereka sendiri.