Cristiano Ronaldo HILANG Dari Skuad Al-Nassr Saat Bekuk Al Riyadh Di Tengah Spekulasi Transfer

Absennya Ronaldo tidak terlalu mengejutkan karena sudah ada spekulasi sebelum pertandingan bahwa dia berencana untuk mogok setelah merasa tidak senang dengan kejadian terbaru selama jendela transfer Januari. Menurut laporan dari A Bola, Ronaldo “tidak senang dengan cara PIF mengelola klub yang telah diwakilinya selama tiga tahun, terutama dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada klub saingan, yang juga dikelola oleh dana yang sama." Ronaldo juga dikatakan memblokir beberapa transfer potensial, termasuk kemungkinan transfer yang akan melihat Karim Benzema meninggalkan Al-Ittihad untuk Al-Hilal. Ini kemudian bisa memicu efek domino, yang berarti N’Golo Kante belum dapat menandatangani kontrak dengan Fenerbahce, dan Youssef En-Nesyri masih harus menyelesaikan transfer yang diharapkan ke Al-Ittihad.