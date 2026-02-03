Getty Images
Cristiano Ronaldo HILANG Dari Skuad Al-Nassr Saat Bekuk Al Riyadh Di Tengah Spekulasi Transfer
Ronaldo absen dalam pertandingan Al-Nassr
Al-Nassr kini telah mengonfirmasi tim mereka untuk pertandingan hari Senin dan Ronaldo tidak hadir. Pemain berusia 40 tahun itu bahkan tidak ada di antara pemain pengganti untuk pertandingan antara Al-Nassr yang mengejar gelar dan Al-Riyadh, yang berjuang di posisi bawah klasemen dan memulai pertandingan di posisi ke-15. Al-Nassr akhirnya sukses meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut sehingga menyamai poin dengan pemimpin klasemen liga Al-Hilal, meskipun mereka akan bermain satu pertandingan lebih banyak dari pesaing gelar mereka.
Mengapa Ronaldo absen untuk Al-Nassr?
Absennya Ronaldo tidak terlalu mengejutkan karena sudah ada spekulasi sebelum pertandingan bahwa dia berencana untuk mogok setelah merasa tidak senang dengan kejadian terbaru selama jendela transfer Januari. Menurut laporan dari A Bola, Ronaldo “tidak senang dengan cara PIF mengelola klub yang telah diwakilinya selama tiga tahun, terutama dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada klub saingan, yang juga dikelola oleh dana yang sama." Ronaldo juga dikatakan memblokir beberapa transfer potensial, termasuk kemungkinan transfer yang akan melihat Karim Benzema meninggalkan Al-Ittihad untuk Al-Hilal. Ini kemudian bisa memicu efek domino, yang berarti N’Golo Kante belum dapat menandatangani kontrak dengan Fenerbahce, dan Youssef En-Nesyri masih harus menyelesaikan transfer yang diharapkan ke Al-Ittihad.
Bos Al-Nassr berbicara tentang transfer
Ronaldo adalah salah satu dari beberapa nama besar di Al-Nassr bersama dengan Kingsley Coman, Joao Felix, Sadio Mane, dan Inigo Martinez. Jorge Jesus menambahkan pemain muda berbakat Haydeer Abdulkareem ke skuad musim dingin ini tetapi telah mengakui bahwa dia menginginkan lebih banyak pemain baru. Dia berkata: “Saya berbicara tentang periode musim dingin. Kami tidak memiliki slot untuk pemain asing, dan situasi keuangan di Al-Nassr tidak baik dan tidak memungkinkan hal itu. Saya berharap satu atau dua, mungkin tiga pemain dapat bergabung dengan kami.“
Apa selanjutnya untuk Ronaldo?
Al-Nassr ingin bintang mereka kembali beraksi sesegera mungkin dan pasti akan berusaha menyelesaikan masalah apa pun sebelum pertandingan hari Jumat melawan Al-Ittihad-nya Benzema di Liga Pro Saudi.
