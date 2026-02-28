Cristiano Ronaldo gagal mengeksekusi penalti dan mengalami cedera, sementara Al-Nassr mempertahankan harapan gelar Liga Pro Saudi dengan kemenangan comeback

Al-Nassr berusaha membalas kemenangan dramatis Al-Ahli atas Al-Riyadh pada Kamis dan mendapat kesempatan emas untuk melakukannya. Pada menit kedelapan, Mikel Villanueva berusaha menjangkau bola liar di kotak penalti timnya sendiri, namun sepertinya ia terlebih dahulu menyentuh kaki Mohamed Simakan. Bek Prancis itu terjatuh dramatis ke lantai, dan meskipun kontak minimal, Al-Nassr diberikan penalti. Al-Fayha protes dengan keras dan akan merasa keadilan terwujud ketika Ronaldo maju dan gagal mengeksekusi penalti – bola melebar dari tiang kiri.

Al-Nassr kembali mendapat keuntungan dari keputusan wasit saat Marcelo Brozovic lolos dari hukuman setelah tampaknya melakukan tendangan kepala yang jelas pada menit ke-24. Namun, keberuntungan itu segera habis menjelang akhir babak pertama. Fashion Sakala menemukan Rakan Kaabi, yang overlap di sayap kanan, yang melepaskan umpan silang rendah dan memaksa Abdulelah Al-Amri untuk mengarahkan bola melewati Bento ke gawangnya sendiri.

Pertahanan Al-Fayha, dipimpin oleh Chris Smalling, menghadapi gelombang demi gelombang serangan Al-Nassr dan tampak mampu menahan serangan tumpul tim tamu sepanjang malam. Mereka bertahan hingga menit ke-72 sebelum Kingsley Coman dan Sadio Mane memecahkan pertahanan. Sultan Al-Ghannam mengoper bola kepada Coman di sisi lapangan, yang kemudian mengirim umpan silang kepada penyerang Senegal untuk menyundul bola ke gawang.

Al-Nassr terus menekan untuk mencetak gol kemenangan, dan pada menit ke-80, pertahanan Al-Fayha, dan hati para pemainnya, akhirnya runtuh. Sebuah tendangan sudut mencapai Joao Felix di tepi kotak penalti, yang melepaskan tembakan keras yang membentur tiang gawang dan memantul kembali ke kiper Orlando Mosquera yang terkapar, lalu masuk ke gawang. Dengan sedikit keberuntungan, Al-Nassr menyelesaikan comeback mereka sebelum Abdullah Al-Hamdan mencetak gol keempat untuk mengembalikan klub ke puncak klasemen Saudi.