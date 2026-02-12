Cristiano Ronaldo didukung oleh mantan pelatihnya untuk kolaborasi yang luar biasa dengan Lionel Messi di Inter Miami di tengah ketegangan dengan Al-Nassr.

Mantan pelatih Manchester United, Rene Meulensteen, yang pernah bekerja sama dengan CR7 di Old Trafford, telah menjelaskan kepada BetGoat mengapa sebuah kolaborasi yang mengesankan di Amerika Serikat bisa terwujud. Pria asal Belanda itu mengatakan: “Cristiano Ronaldo masih bisa bersinar di MLS, tidak ada masalah. Dengan tim dan pemain yang tepat di sekitarnya, 100%, dia bisa bersinar. Berikan dia umpan yang bagus, dan dia akan mencetak gol. Dia bisa melakukannya di MLS, tanpa ragu-ragu.

“Bermain bersama Lionel Messi di Inter Miami? Itu akan luar biasa. Jujur, itu akan hebat. Itu akan menjadi pertandingan paling menarik setiap minggunya. Siapa yang tidak ingin melihat itu? Asalkan ada keseimbangan yang tepat untuk memastikan Cristiano dan Messi bisa bermain di level terbaik mereka. Hanya memikirkannya saja sudah menarik, jika mereka bisa mewujudkannya, itu pasti akan menjadi minat terbesar dalam sejarah sepak bola.”

Meulensteen sebelumnya mengatakan tentang CR7 mengejar mimpi Amerika: “Bayangkan Messi dan Ronaldo bermain di tim yang sama di Miami? Itu kota yang fantastis. Saya pikir dia akan senang pergi ke sana.

“Sebaliknya, akan luar biasa jika persaingan Messi dan Ronaldo kembali berkobar. Mengapa tidak Los Angeles? Saya pikir Cristiano kemungkinan akan pindah ke LA karena dia akan sangat dekat dengan Hollywood. Itu mungkin destinasi berikutnya baginya.”