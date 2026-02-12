Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo didukung oleh mantan pelatihnya untuk kolaborasi yang luar biasa dengan Lionel Messi di Inter Miami di tengah ketegangan dengan Al-Nassr.
Ronaldo dan Messi menandatangani perpanjangan kontrak pada tahun 2025.
Penggemar di seluruh dunia pasti ingin melihat Ronaldo dan Messi - yang memiliki total 13 Ballon d'Or di antara mereka - bermain bersama dalam satu tim sebelum keduanya pensiun. Keduanya pernah bertemu dalam pertandingan internasional dan saat bertanding di sisi yang berlawanan dalam rivalitas sengit El Clasico yang memisahkan Barcelona dan Real Madrid.
Keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan Messi mencatat sejarah di Amerika dengan menjadi pemenang MVP berturut-turut. Ia membantu membawa kemenangan bersejarah MLS Cup ke South Florida musim lalu dan telah memperpanjang kontraknya hingga 2028.
Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun, sedang menggarap kesepakatan menguntungkan di Arab Saudi yang akan berlaku hingga 2027. Syarat-syarat tersebut bisa dibatalkan musim panas ini, dengan adanya klausul pelepasan yang dapat diaktifkan pada jendela transfer berikutnya.
Ronaldo vs Messi: Bisakah kolaborasi mereka di MLS terjadi?
Mantan pelatih Manchester United, Rene Meulensteen, yang pernah bekerja sama dengan CR7 di Old Trafford, telah menjelaskan kepada BetGoat mengapa sebuah kolaborasi yang mengesankan di Amerika Serikat bisa terwujud. Pria asal Belanda itu mengatakan: “Cristiano Ronaldo masih bisa bersinar di MLS, tidak ada masalah. Dengan tim dan pemain yang tepat di sekitarnya, 100%, dia bisa bersinar. Berikan dia umpan yang bagus, dan dia akan mencetak gol. Dia bisa melakukannya di MLS, tanpa ragu-ragu.
“Bermain bersama Lionel Messi di Inter Miami? Itu akan luar biasa. Jujur, itu akan hebat. Itu akan menjadi pertandingan paling menarik setiap minggunya. Siapa yang tidak ingin melihat itu? Asalkan ada keseimbangan yang tepat untuk memastikan Cristiano dan Messi bisa bermain di level terbaik mereka. Hanya memikirkannya saja sudah menarik, jika mereka bisa mewujudkannya, itu pasti akan menjadi minat terbesar dalam sejarah sepak bola.”
Meulensteen sebelumnya mengatakan tentang CR7 mengejar mimpi Amerika: “Bayangkan Messi dan Ronaldo bermain di tim yang sama di Miami? Itu kota yang fantastis. Saya pikir dia akan senang pergi ke sana.
“Sebaliknya, akan luar biasa jika persaingan Messi dan Ronaldo kembali berkobar. Mengapa tidak Los Angeles? Saya pikir Cristiano kemungkinan akan pindah ke LA karena dia akan sangat dekat dengan Hollywood. Itu mungkin destinasi berikutnya baginya.”
Mengapa Beckham bisa membuat kesepakatan yang mengejutkan menjadi mungkin
Beckham dianggap sebagai orang yang mampu mewujudkan transfer besar, dengan mantan pemain Manchester United nomor 7 kini menjadi salah satu pemilik Inter Miami. Mantan bintang MLS pemenang Piala Dunia, Kleberson, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL tentang kemungkinan Ronaldo bergabung dengan Messi: “Wow, bayangkan itu terjadi, Amerika akan gila! Mereka akan menjual segalanya untuk memiliki kedua pemain itu bersama-sama. Di satu ruang ganti - Messi, Cristiano Ronaldo, dan mungkin Neymar. Itu tim impian!”
Seorang mantan pemain MLS lainnya - mantan striker Toronto FC, Chicago Fire, dan Vancouver Whitecaps, Rob Earnshaw - juga mengatakan kepada GOAL tentang transfer yang akan membuat dunia membicarakannya: “Jika ada tempat di mana hal itu bisa terjadi, itu akan menjadi tempat seperti Inter Miami.
“Sayangnya, saya tidak berpikir itu akan pernah terjadi. Semua penggemar fanatik, kami ingin melihat mereka bermain dalam satu tim suatu hari nanti dan bekerja sama sebelum keduanya pensiun. Saya tidak berpikir itu akan terjadi, tetapi jika ada kesempatan, saya pikir David Beckham adalah orang yang akan membuatnya terjadi.”
Ronaldo mogok: Legenda Portugal siap kembali
Ronaldo telah absen dalam tiga pertandingan terakhir Al-Nassr di semua kompetisi. Ia memutuskan untuk tidak ikut serta dalam pertandingan pertama dari ketiga pertandingan tersebut, setelah mengkritik cara distribusi dana transfer di Liga Pro Saudi, dan perilakunya telah mendapat kritik dari banyak pihak.
Diharapkan ia akan kembali bermain dalam pertandingan melawan Al-Fateh pada Sabtu mendatang, saat gelar juara diburu di Timur Tengah, namun masih harus dilihat berapa banyak penampilan lagi yang akan ia lakukan sebelum menjadi bagian dari upaya Portugal untuk meraih keabadian di Piala Dunia musim panas ini.
