Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr mendapat dorongan untuk gelar Liga Pro Saudi setelah striker rival mengalami cedera

Sementara Al-Hilal mengalami kesulitan, Al-Nassr justru berkembang pesat, didorong oleh kehebatan abadi kapten mereka. Setelah periode singkat ketegangan internal, ikon Portugal itu kembali ke tim dengan penuh semangat. Ronaldo mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut sejak kembali dari boikot terhadap timnya, memimpin Al-Nassr kembali ke posisi pertama, menegaskan pentingnya perannya dalam upaya klub meraih trofi. Tendangan penalti melawan Al-Najma membantu memastikan kemenangan telak 5-0, menjaga selisih dua poin dari Al-Ahli dan memperlebar keunggulan atas Al-Hilal yang sedang kesulitan.

Pihak manajemen Al-Nassr tampaknya telah menyelesaikan perselisihan sebelumnya dengan pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut terkait strategi investasi klub. Ronaldo dilaporkan merasa frustrasi karena kurangnya dukungan finansial selama jendela transfer dibandingkan dengan rival-rivalnya. Namun, momentum saat ini di lapangan menunjukkan bahwa masalah-masalah tersebut telah menjadi masa lalu. Dengan Al-Nassr mengumpulkan 58 poin dari 23 pertandingan dan hanya mengalami satu kekalahan liga sepanjang musim, jalan menuju gelar juara tampak semakin jelas bagi tim kuning-biru Riyadh.