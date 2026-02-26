Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr mendapat dorongan untuk gelar Liga Pro Saudi setelah striker rival mengalami cedera
Ronaldo memimpin lonjakan Al-Nassr
Sementara Al-Hilal mengalami kesulitan, Al-Nassr justru berkembang pesat, didorong oleh kehebatan abadi kapten mereka. Setelah periode singkat ketegangan internal, ikon Portugal itu kembali ke tim dengan penuh semangat. Ronaldo mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut sejak kembali dari boikot terhadap timnya, memimpin Al-Nassr kembali ke posisi pertama, menegaskan pentingnya perannya dalam upaya klub meraih trofi. Tendangan penalti melawan Al-Najma membantu memastikan kemenangan telak 5-0, menjaga selisih dua poin dari Al-Ahli dan memperlebar keunggulan atas Al-Hilal yang sedang kesulitan.
Pihak manajemen Al-Nassr tampaknya telah menyelesaikan perselisihan sebelumnya dengan pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut terkait strategi investasi klub. Ronaldo dilaporkan merasa frustrasi karena kurangnya dukungan finansial selama jendela transfer dibandingkan dengan rival-rivalnya. Namun, momentum saat ini di lapangan menunjukkan bahwa masalah-masalah tersebut telah menjadi masa lalu. Dengan Al-Nassr mengumpulkan 58 poin dari 23 pertandingan dan hanya mengalami satu kekalahan liga sepanjang musim, jalan menuju gelar juara tampak semakin jelas bagi tim kuning-biru Riyadh.
Inzaghi's Benzema Dilemma
Sementara Ronaldo terus menunjukkan kehebatan dan konsistensinya di depan gawang untuk menjaga Al-Nassr tetap di posisi terdepan, momentum Al-Hilal terhenti di titik kritis. Manajer Italia Simone Inzaghi kini dihadapkan pada ujian kepemimpinan yang besar setelah timnya tergelincir ke peringkat ketiga akibat serangkaian hasil imbang yang membuat mereka kehilangan posisi teratas. Pergeseran kekuasaan ini ditandai dengan absennya Benzema yang telah dikonfirmasi; Al-Hilal mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa pemeriksaan medis menunjukkan striker Prancis tersebut mengalami cedera otot adductor. Klub tersebut menyebutkan bahwa Benzema memerlukan masa rehabilitasi selama 10 hingga 15 hari sebelum dapat kembali berlatih bersama tim. Bagi Inzaghi, kehilangan ini sangat menyakitkan karena ia kesulitan menemukan ketajaman yang dibutuhkan untuk mengakhiri rentetan hasil imbang timnya.
Riwayat Cedera Benzema
Penyerang Prancis Karim Benzema memiliki riwayat cedera otot adductor, masalah yang berulang dan telah mengganggunya empat kali selama karier profesionalnya bersama Real Madrid sebelum pindah ke Liga Saudi. Masa pemulihannya untuk cedera spesifik ini bervariasi sepanjang tahun. Selama bermain di Liga Pro Saudi, ia mengalami empat periode cedera berbeda, salah satunya membutuhkan absen panjang selama tiga bulan. Secara keseluruhan, cedera otot ini telah membuat bintang Prancis tersebut absen dalam 14 pertandingan resmi selama musim 2023-2024 dan 2024-2025, yang terus-menerus menempatkan kebugaran fisiknya di bawah sorotan pada momen-momen kritis dalam musim tersebut.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Cristiano Ronaldo?
Ronaldo berada di ambang pencapaian bersejarah di Liga Pro Saudi, mendekati klub prestisius 100 gol. Dengan mencetak gol ke-21nya musim ini melawan Al-Najma, kapten Al-Nassr ini telah mengumpulkan 95 gol di liga Saudi, hanya tinggal lima gol lagi untuk bergabung dengan kelompok elit empat pemain yang pernah mencapai prestasi ini. Saat ini berada di peringkat kelima dalam daftar pencetak gol sepanjang masa, Ronaldo terus memperkecil jarak dengan legenda seperti Omar Al-Somah dan Abderrazak Hamdallah.
Di luar liga domestik, ikon Portugal ini mengejar tonggak karier ultimate. Dengan 965 gol total sepanjang kariernya, Ronaldo kini hanya membutuhkan 35 gol lagi untuk mencapai angka legendaris 1.000 gol. Saat Al-Nassr berjuang untuk meraih trofi, semua mata tertuju pada pemenang Ballon d'Or lima kali ini untuk melihat seberapa cepat ia dapat kembali mencatat sejarah.
