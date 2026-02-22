Getty
Cristiano Ronaldo berbicara tentang rencana masa depannya setelah mengakhiri kontraknya dengan Al-Nassr
Gol Ronaldo memicu spekulasi tentang kemungkinan pindah ke Eropa atau MLS.
Pertanyaan serius muncul mengenai masa depan Ronaldo setelah ia mengundurkan diri dari seleksi tim di Riyadh. Pemain yang lima kali meraih Ballon d’Or ini akhirnya absen dalam tiga pertandingan, dengan terungkapnya bahwa klausul keluar dalam kontraknya dengan Al-Nassr dapat diaktifkan pada jendela transfer musim panas.
Kembalinya ke Eropa telah dibicarakan untuk pemain berusia 41 tahun yang masih prima ini, sementara perpindahan mengejutkan untuk bergabung dengan rival abadinya Lionel Messi di MLS juga telah dikabarkan. Namun, Ronaldo kembali melakukan apa yang dia lakukan terbaik di Al-Nassr.
Dia mencetak dua gol dalam kemenangan telak 4-0 atas Al-Hazem pada Sabtu, yang mengangkat tim Jorge Jesus kembali ke puncak klasemen Saudi Pro League. CR7 kini mengejar gelar besar pertamanya selama masa baktinya di Timur Tengah.
Target trofi: Ronaldo memburu gelar-gelar besar
Mantan bintang Manchester United, Real Madrid, dan Juventus ini juga sedang menuju pencapaian 1.000 gol sepanjang kariernya. Ia mengaku menikmati tantangan-tantangan tersebut dan merasa senang melihat Al-Nassr memimpin dalam persaingan gelar yang seru.
Ia mengatakan kepada wartawan setelah mencetak dua gol melawan Al-Hazem: “Kami menciptakan begitu banyak peluang, menurut saya. Kami seharusnya mencetak lebih banyak gol, tapi kami menang - itu yang paling penting. Tanpa kebobolan gol, lagi. Saya sangat senang dengan hasilnya dan, tentu saja, untuk gol-gol tersebut.”
Sedang dalam perjalanan? Ronaldo membuat janji untuk masa depan.
Ronaldo berambisi meraih Golden Boot ketiga secara berturut-turut di Arab Saudi, setelah mempertahankan standar individu yang luar biasa di fase akhir karier ikoniknya. Ia telah mencetak 20 gol lagi musim ini, tertinggal satu gol dari Julian Quinones dan tiga gol di belakang Ivan Toney, calon pemain Inggris untuk Piala Dunia, dalam persaingan ketat untuk gelar top scorer.
Ronaldo terlihat bergembira di lapangan bersama rekan-rekannya setelah membawa Al-Nassr meraih kemenangan di kandang. Setelah itu, ia ditanya tentang rencana masa depannya, setelah memperpanjang kontraknya hingga 2027.
Ia mengatakan: “Ya, saya sangat bahagia. Seperti yang saya katakan berkali-kali, saya adalah bagian dari Arab Saudi. Ini adalah negara yang telah menyambut saya, keluarga, dan teman-teman saya dengan sangat baik. Saya bahagia di sini. Saya ingin terus berada di sini.
“Dan yang paling penting, kita terus berjuang. Kita berada di puncak. Tugas kita adalah menang, memberikan tekanan pada rival kita, dan kita lihat saja. Kita berada di jalur yang benar. Kita kembali; kita baik-baik saja; kita percaya diri. Pertandingan demi pertandingan. Kita dalam kondisi baik. Kita lihat apa yang akan terjadi.”
Ronaldo diingatkan untuk tetap fokus pada sepak bola.
Setelah melakukan aksi mogok, Ronaldo diingatkan bahwa tidak ada pemain—bahkan yang sekelas dirinya—yang lebih besar dari permainan itu sendiri. Pernyataan dari badan pengatur di Timur Tengah berbunyi: “Liga Pro Saudi didasarkan pada prinsip sederhana: setiap klub beroperasi secara independen di bawah aturan yang sama.
“Klub-klub memiliki dewan direksi sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepak bola sendiri. Keputusan mengenai perekrutan, pengeluaran, dan strategi berada di tangan klub-klub tersebut, dalam kerangka keuangan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan kompetitif. Kerangka tersebut berlaku sama di seluruh liga.
“Cristiano telah sepenuhnya terlibat dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang. Namun, tidak ada individu—sepenting apa pun—yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri.
“Aktivitas transfer terbaru dengan jelas menunjukkan independensi tersebut. Satu klub memperkuat diri dengan cara tertentu. Klub lain memilih pendekatan berbeda. Keputusan-keputusan tersebut diambil oleh klub, dalam parameter keuangan yang disetujui.
“Kekompetitifan liga berbicara sendiri. Dengan selisih poin yang tipis antara empat besar, persaingan gelar masih sangat terbuka. Tingkat keseimbangan tersebut mencerminkan sistem yang berfungsi sesuai tujuan.
“Fokus tetap pada sepak bola—di lapangan, tempatnya seharusnya—dan pada menjaga kompetisi yang kredibel dan kompetitif bagi pemain dan penggemar.”
Ronaldo tampaknya telah mendengarkan nasihat untuk tetap fokus pada urusan sepak bola. Rumor mengenai masa depannya akan terus beredar, bahkan hingga dan melampaui Piala Dunia 2026, tetapi untuk saat ini, ia kembali memukau penonton di Liga Pro Saudi.
