Cristiano Ronaldo berbicara tentang rencana masa depannya setelah mengakhiri kontraknya dengan Al-Nassr

Pertanyaan serius muncul mengenai masa depan Ronaldo setelah ia mengundurkan diri dari seleksi tim di Riyadh. Pemain yang lima kali meraih Ballon d’Or ini akhirnya absen dalam tiga pertandingan, dengan terungkapnya bahwa klausul keluar dalam kontraknya dengan Al-Nassr dapat diaktifkan pada jendela transfer musim panas.

Kembalinya ke Eropa telah dibicarakan untuk pemain berusia 41 tahun yang masih prima ini, sementara perpindahan mengejutkan untuk bergabung dengan rival abadinya Lionel Messi di MLS juga telah dikabarkan. Namun, Ronaldo kembali melakukan apa yang dia lakukan terbaik di Al-Nassr.

Dia mencetak dua gol dalam kemenangan telak 4-0 atas Al-Hazem pada Sabtu, yang mengangkat tim Jorge Jesus kembali ke puncak klasemen Saudi Pro League. CR7 kini mengejar gelar besar pertamanya selama masa baktinya di Timur Tengah.