Cristiano Ronaldo akan kembali! Bintang Portugal siap mengakhiri mogoknya saat Al-Nassr menjadwalkan tanggal kembalinya.

Menurut A Bola, Ronaldo sudah kembali berlatih bersama Nassr setelah absen dalam dua pertandingan terakhir sebagai protes terhadap kebijakan transfer Januari mereka. Nassr telah menjadwalkan tanggal kembalinya Ronaldo, yaitu dalam pertandingan melawan Al-Fateh pada akhir pekan depan. Nassr akan menghadapi Arkadag di Turkmenistan dalam Liga Champions Asia 2 pada pertengahan pekan, namun Ronaldo tidak akan bermain dalam pertandingan tersebut.

