Cristiano Ronaldo akan kembali! Bintang Portugal siap mengakhiri mogoknya saat Al-Nassr menjadwalkan tanggal kembalinya.

Cristiano Ronaldo siap mengakhiri mogoknya di Al-Nassr saat ia bersiap untuk kembali ke klub Saudi Arabia tersebut. Bintang mantan Real Madrid dan Manchester United itu menolak bermain untuk timnya sebagai protes terhadap kebijakan transfer klub pada Januari, namun Al-Nassr kini telah menjadwalkan tanggal kembalinya.

    Tendangan Ronaldo untuk mengakhiri

    Menurut A Bola, Ronaldo sudah kembali berlatih bersama Nassr setelah absen dalam dua pertandingan terakhir sebagai protes terhadap kebijakan transfer Januari mereka. Nassr telah menjadwalkan tanggal kembalinya Ronaldo, yaitu dalam pertandingan melawan Al-Fateh pada akhir pekan depan. Nassr akan menghadapi Arkadag di Turkmenistan dalam Liga Champions Asia 2 pada pertengahan pekan, namun Ronaldo tidak akan bermain dalam pertandingan tersebut.

    Lebih lanjut akan menyusul...

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

