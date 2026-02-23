Cristiano Ronaldo akan berkolaborasi dengan Lionel Messi di MLS?! Mantan bintang timnas AS menjelaskan mengapa kolaborasi Inter Miami bisa terjadi - tapi langkah tersebut akan menimbulkan 'kekacauan'

Penggemar di seluruh dunia pasti ingin melihat Ronaldo dan Messi bermain bersama di tim yang sama sebelum keduanya pensiun, dengan kemungkinan reuni mereka bisa terjadi di South Florida. Juara MLS Cup, Inter Miami, memiliki ambisi dan dana untuk mewujudkan kesepakatan tersebut.

Ketika ditanya apakah kesepakatan bisa tercapai oleh Herons, Ramos - yang berbicara melalui kasino online di Kanada - mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan itu karena saya tidak berpikir mereka bisa memiliki Messi dan [Luis] Suarez dan [Sergio] Busquets dan Jordi Alba, dan berapa banyak pemain lain yang mereka miliki. Saya pikir itu bisa terjadi. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Jika Ronaldo datang ke sini, dia kemungkinan besar akan bergabung dengan tim lain.”

Ketika ditanya di mana itu bisa terjadi, dengan Ronaldo dikabarkan memiliki masa depan di film blockbuster Hollywood, Ramos menambahkan: “Bisa jadi LA. Bisa jadi LA Galaxy karena LAFC telah mencuri perhatian di LA. Mungkin Galaxy ingin kembali ke puncak. Penandatanganan Ronaldo pasti akan memberi mereka eksposur itu.”

Kembali ke kemungkinan Ronaldo pindah ke Miami, dan apakah ada kekhawatiran tentang benturan ego bersama Messi, Ramos mengatakan: “Saya tidak berpikir begitu. Saya pikir keduanya sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa sekarang mereka hanya ingin menang. Keduanya tentu saja pemenang. Dan oleh jalan, Ronaldo tidak pasti akan pindah ke Miami.

“Saya sangat ingin melihat hal itu terjadi. Betapa hebatnya jika kedua pemain ini bisa bermain bersama di Miami selama satu atau dua tahun. Saya harap hal itu terjadi. Apakah akan ada masalah terkait ego mereka yang besar? Saya pikir satu-satunya masalah adalah bagaimana mereka bepergian karena perhatian yang akan diterima tim ini akan sangat besar.”