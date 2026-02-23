Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo akan berkolaborasi dengan Lionel Messi di MLS?! Mantan bintang timnas AS menjelaskan mengapa kolaborasi Inter Miami bisa terjadi - tapi langkah tersebut akan menimbulkan 'kekacauan'
Ronaldo melakukan aksi mogok di Liga Pro Saudi.
Pemain legendaris berusia 41 tahun ini telah menjadi sorotan di Timur Tengah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai cara distribusi dana di antara tim-tim teratas di Arab Saudi. Ronaldo absen dalam tiga pertandingan untuk Al-Nassr sebelum akhirnya kembali ke tim.
Dia kembali mencetak gol - sambil mengejar 1.000 gol kompetitif sepanjang kariernya yang memecahkan rekor - namun tetap memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang menguntungkan. Klausul tersebut seharusnya berlaku hingga musim panas 2027, namun bisa saja dibatalkan.
Apakah Ronaldo bisa bergabung dengan Messi di Inter Miami, juara MLS Cup?
Penggemar di seluruh dunia pasti ingin melihat Ronaldo dan Messi bermain bersama di tim yang sama sebelum keduanya pensiun, dengan kemungkinan reuni mereka bisa terjadi di South Florida. Juara MLS Cup, Inter Miami, memiliki ambisi dan dana untuk mewujudkan kesepakatan tersebut.
Ketika ditanya apakah kesepakatan bisa tercapai oleh Herons, Ramos - yang berbicara melalui kasino online di Kanada - mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan itu karena saya tidak berpikir mereka bisa memiliki Messi dan [Luis] Suarez dan [Sergio] Busquets dan Jordi Alba, dan berapa banyak pemain lain yang mereka miliki. Saya pikir itu bisa terjadi. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Jika Ronaldo datang ke sini, dia kemungkinan besar akan bergabung dengan tim lain.”
Ketika ditanya di mana itu bisa terjadi, dengan Ronaldo dikabarkan memiliki masa depan di film blockbuster Hollywood, Ramos menambahkan: “Bisa jadi LA. Bisa jadi LA Galaxy karena LAFC telah mencuri perhatian di LA. Mungkin Galaxy ingin kembali ke puncak. Penandatanganan Ronaldo pasti akan memberi mereka eksposur itu.”
Kembali ke kemungkinan Ronaldo pindah ke Miami, dan apakah ada kekhawatiran tentang benturan ego bersama Messi, Ramos mengatakan: “Saya tidak berpikir begitu. Saya pikir keduanya sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa sekarang mereka hanya ingin menang. Keduanya tentu saja pemenang. Dan oleh jalan, Ronaldo tidak pasti akan pindah ke Miami.
“Saya sangat ingin melihat hal itu terjadi. Betapa hebatnya jika kedua pemain ini bisa bermain bersama di Miami selama satu atau dua tahun. Saya harap hal itu terjadi. Apakah akan ada masalah terkait ego mereka yang besar? Saya pikir satu-satunya masalah adalah bagaimana mereka bepergian karena perhatian yang akan diterima tim ini akan sangat besar.”
Apakah Beckham orang yang tepat untuk membuat transfer yang mengejutkan terjadi?
Itu akan menjadi masalah untuk hari lain, dengan Inter Miami menyadari bahwa memiliki Messi dan Ronaldo bersama-sama akan menjadi mimpi pemasaran. Telah disarankan bahwa legenda Manchester United, Sir David Beckham - yang merupakan salah satu pemilik Herons - bisa menjadi orang yang membuat hal yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan.
Mantan bintang MLS, Rob Earnshaw, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL tentang hal itu: “Jika ada tempat di mana hal itu bisa terjadi, itu akan menjadi tempat seperti Inter Miami. Sayangnya, saya tidak berpikir itu akan pernah terjadi. Semua penggemar fanatik, kami ingin melihat mereka bermain dalam satu tim suatu hari nanti dan bekerja sama sebelum keduanya pensiun. Saya tidak berpikir itu akan terjadi, tetapi jika ada kesempatan, saya pikir David Beckham adalah orang yang bisa membuatnya terjadi.”
Pemenang Piala Dunia Kleberson, yang juga pernah bermain di klub di Amerika Serikat, juga mengatakan kepada GOAL tentang Inter Miami yang berusaha merekrut Ronaldo: “Wow, bayangkan itu terjadi, Amerika akan gila! Mereka akan menjual segalanya untuk memiliki kedua pemain itu bersama-sama. Di satu ruang ganti - Messi, Cristiano Ronaldo, dan mungkin Neymar. Itu tim impian!”
Messi kecewa setelah mengalami kekalahan di awal kampanye 2026.
Inter Miami mungkin memutuskan bahwa mereka membutuhkan tambahan pemain setelah mengalami kekalahan telak 3-0 dari LAFC dalam pertandingan pembuka musim MLS 2026. Messi terlihat frustrasi di akhir pertandingan di California, namun laporan tentang dirinya masuk ke ruang ganti yang ditempati oleh ofisial pertandingan telah dibantah.
