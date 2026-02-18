Cristiano Ronaldo absen lagi dalam pertandingan Al-Nassr saat raksasa Saudi mencapai perempat final Liga Champions AFC 2

Ronaldo protes terhadap Liga Pro Saudi dan PIF setelah jendela transfer Januari, dengan pemenang Ballon d'Or lima kali itu mengkritik kurangnya dukungan yang dirasakannya untuk dirinya dan Al-Nassr dibandingkan dengan klub-klub seperti Al-Hilal dan Al-Ahli.

Salah satu keluhan utama yang diajukan oleh mantan bintang Real Madrid dan Manchester United ini adalah bahwa Al-Hilal, yang merupakan salah satu rival langsung Al-Nassr dalam perebutan gelar Liga Pro Saudi, diizinkan untuk merekrut Karim Benzema dari Al-Ittihad, juara bertahan yang sedang kesulitan.

Ronaldo absen dalam tiga pertandingan selama protesnya, dengan liga secara terbuka memperingatkannya tentang perilakunya ke depan.

Pernyataan tersebut berbunyi: “Klub-klub memiliki dewan direksi sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepak bola sendiri. Keputusan mengenai perekrutan, pengeluaran, dan strategi berada di tangan klub-klub tersebut, dalam kerangka keuangan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan kompetitif. Kerangka tersebut berlaku sama di seluruh liga.

“Cristiano telah sepenuhnya terlibat dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang. Namun, tidak ada individu - sepenting apa pun - yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri.”