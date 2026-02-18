Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo absen lagi dalam pertandingan Al-Nassr saat raksasa Saudi mencapai perempat final Liga Champions AFC 2
Ronaldo kembali setelah melakukan protes terhadap Dana Investasi Publik.
Ronaldo protes terhadap Liga Pro Saudi dan PIF setelah jendela transfer Januari, dengan pemenang Ballon d'Or lima kali itu mengkritik kurangnya dukungan yang dirasakannya untuk dirinya dan Al-Nassr dibandingkan dengan klub-klub seperti Al-Hilal dan Al-Ahli.
Salah satu keluhan utama yang diajukan oleh mantan bintang Real Madrid dan Manchester United ini adalah bahwa Al-Hilal, yang merupakan salah satu rival langsung Al-Nassr dalam perebutan gelar Liga Pro Saudi, diizinkan untuk merekrut Karim Benzema dari Al-Ittihad, juara bertahan yang sedang kesulitan.
Ronaldo absen dalam tiga pertandingan selama protesnya, dengan liga secara terbuka memperingatkannya tentang perilakunya ke depan.
Pernyataan tersebut berbunyi: “Klub-klub memiliki dewan direksi sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepak bola sendiri. Keputusan mengenai perekrutan, pengeluaran, dan strategi berada di tangan klub-klub tersebut, dalam kerangka keuangan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan kompetitif. Kerangka tersebut berlaku sama di seluruh liga.
“Cristiano telah sepenuhnya terlibat dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang. Namun, tidak ada individu - sepenting apa pun - yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri.”
Ronaldo tidak masuk dalam skuad saat Al-Nassr melaju.
Ronaldo telah kembali dari cedera dan mencetak gol pada comeback-nya bersama Al-Nassr, mencetak gol melawan Al-Fateh pada akhir pekan lalu.
Namun, ia tidak terlihat saat skuad timnya untuk laga AFC Champions League Two melawan Arkadag pada Rabu malam diumumkan. Hal itu tidak terlalu mengejutkan, mengingat tim yang bermain di leg pertama sebagian besar adalah tim yang kurang kuat, dan lagi-lagi beberapa pemain kunci tidak termasuk dalam skuad sejak awal.
Tim yang kekurangan pemain mengalahkan klub Turkmenistan.
Marcelo Brozovic, Kingsley Coman, dan Joao Felix termasuk di antara bintang-bintang yang dimasukkan ke dalam pertandingan leg kedua dari bangku cadangan, sementara Sadio Mane tetap menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan sepanjang pertandingan. Winger Abdulrahman Ghareeb mencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut pada menit kedua, sementara bek Arkadag, Guycmyrat Annagulyyew, diusir dari lapangan pada menit ke-91.
Sepertinya Ronaldo diberi istirahat malam itu sebagai cara untuk membantunya menjaga kebugarannya menjelang fase krusial perebutan gelar Liga Pro Saudi. Al-Nassr hanya tertinggal satu poin dari Al-Hilal di puncak klasemen dan sedang dalam performa apik, setelah memenangkan sembilan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
Ronaldo berharap dapat memperkaya lemari trofi Al-Nassr.
Al-Nassr telah bermain melawan Al-Hilal dua kali di liga musim ini, dan hanya berhasil meraih satu poin dari dua pertandingan tersebut. Hal ini berarti mereka harus terus mempertahankan performa sempurna mereka dan berharap itu cukup untuk mengalahkan rival mereka dan merebut gelar juara. Dalam sebulan ke depan, mereka akan menghadapi Al-Hazm, Al-Najma, Al-Feiha, Neom, dan Al-Khaleej.
Ronaldo dan rekan-rekannya juga akan menanti lawan mereka di babak perempat final AFC Champions League Two, yang merupakan kompetisi kontinental tingkat kedua dalam sepak bola klub Asia. Pemain berusia 41 tahun ini juga diharapkan masuk dalam skuad Portugal untuk laga persahabatan melawan Meksiko dan Amerika Serikat selama jeda internasional Maret. Tim asuhan Roberto Martinez akan mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dan dijadwalkan menghadapi Uzbekistan, Kolombia, dan pemenang playoff di Grup K.
