Cristian Chivu mengakui bahwa Bodo/Glimt memiliki 'energi yang jauh lebih besar' daripada tim Inter-nya setelah kekalahan mengejutkan di Liga Champions
Kekalahan Nerazzurri
Kekalahan ini menandai titik terendah yang signifikan bagi klub yang mencapai dua final dalam tiga tahun di bawah manajemen sebelumnya, namun Chivu jujur mengakui perbedaan kondisi fisik antara kedua tim. Pelatih Inter mencatat bahwa Bodo/Glimt, yang liga domestiknya saat ini sedang dalam masa libur, tampak jauh lebih segar dibandingkan skuadnya yang telah berjuang di berbagai front. Chivu menyoroti jadwal yang padat sebagai faktor utama, mencatat bahwa sulit untuk mempertahankan level tertinggi saat pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi di Serie A dan Coppa Italia.
Chivu menyesali peluang yang terlewatkan.
Berbicara setelah hasil mengejutkan tersebut, mantan bek tersebut memberikan analisis yang tajam mengenai mengapa Nerazzurri gagal. "Kami telah mencoba segala cara sejak awal," kata Chivu kepada Sky Sport Italia. "Kami berhadapan dengan tim yang sangat terorganisir dengan blok pertahanan rendah, menjaga 10-11 pemain di belakang bola. Mungkin fakta bahwa kami tidak bisa memecahkan kebuntuan memberi mereka kenyamanan psikologis tambahan, mengetahui bahwa kami perlu mencetak dua gol hanya untuk membawa pertandingan ke perpanjangan waktu."
Kehilangan pemain kunci seperti Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu terbukti krusial saat Inter kesulitan mengubah dominasi mereka menjadi gol. "Tujuan kami adalah bersaing, kami selalu mengatakan itu, dan kami tidak pernah bermaksud memikirkan terlalu jauh ke depan untuk hal-hal yang tidak bisa kami kendalikan," tambah pelatih tersebut. "Sayangnya, kami tidak mampu bersaing di Liga Champions. Kami memulai dengan baik dan memenangkan empat pertandingan berturut-turut, namun sayangnya kami kehilangan beberapa poin meskipun tampil bagus. Level di sini sangat tinggi, jika Anda tidak mampu mengubah peluang menjadi gol dan membuat pilihan yang tepat, Anda akan dihukum pada kesalahan pertama."
Faktor kelelahan dalam kegagalan Eropa
Sementara Bodo/Glimt fokus sepenuhnya pada kampanye Eropa mereka, Inter berjuang untuk mempertahankan keunggulan 10 poin di puncak Serie A. Chivu menolak menyalahkan usaha para pemainnya, melainkan menyoroti keunggulan fisik yang dimiliki lawan. "Saya tidak punya alasan untuk menyalahkan para pemain saya, karena mereka telah berusaha sekuat tenaga dengan semua energi yang mereka miliki, dan di babak kedua Bodo memiliki energi yang jauh lebih banyak daripada kami," lanjut pelatih tersebut. "Kami telah memberikan segalanya, berusaha memecahkan kebuntuan dengan segala cara, tetapi setelah restart mereka mencetak dua gol."
Perbedaan kebugaran fisik menjadi tema yang berulang dalam analisis pasca-pertandingan Chivu. "Ada banyak kekecewaan, karena sayangnya kami berhadapan dengan tim yang memiliki energi jauh lebih banyak daripada kami, mereka sangat terorganisir dengan baik, tahu apa yang harus dilakukan setelah hasil leg pertama 3-1 dan melakukannya dengan brilian. Kami hanya bisa mengucapkan selamat kepada Bodo/Glimt, mereka adalah tim yang pantas lolos ke babak berikutnya. Sulit menemukan energi saat bermain setiap tiga hari. Saya tidak bisa meminta lebih dari para pemain saya, karena mereka telah berusaha sekuat tenaga malam ini. Jika kami berhasil memecahkan kebuntuan, mungkin itu akan memicu semangat lebih, tapi sangat sulit saat mereka bertahan dengan 10 pemain."
Chivu membalas serangan Capello
Legenda Italia Fabio Capello mempertanyakan formasi taktis di studio, bertanya apakah Nicolo Barella seharusnya bermain dalam peran yang lebih dalam. Chivu membela pendekatannya, menjelaskan keinginannya untuk memperluas permainan. "Kami mencoba memaksa jalan melalui gelandang dan penyerang di belakang garis pertahanan mereka, saya meminta mereka untuk menggerakkan bola lebih cepat, lebih banyak umpan silang untuk mengganggu formasi 4-4-2 yang padat dan terorganisir dengan baik. Beberapa kali kami masuk ke kotak penalti, ada situasi penting, tapi kami tidak menemukan umpan yang tepat atau berhasil lepas dari penjagaan. Ada banyak tendangan sudut, tapi dengan efisiensi lebih, kami bisa mencetak gol di sana. Kami memiliki kelebihan dan kelemahan, sayang kami tidak mencetak gol lebih awal, karena itu akan memberikan tekanan lebih besar."
Akhirnya, manajer Inter mengakui bahwa tim yang lebih baik lolos dalam dua leg. "Ada kekecewaan besar, karena kami ingin setidaknya bersaing di Eropa, tetapi kami menghadapi tim yang bermain empat kali dalam tiga bulan terakhir, semuanya di Liga Champions. Kita beralih halaman, kita maju, ini adalah Liga Champions, kita harus memberikan apresiasi kepada lawan kita dan apa yang mereka capai," tutup Chivu. Nerazzurri kini harus fokus kembali pada upaya merebut Scudetto dan semifinal Coppa Italia mereka melawan Como.
