Cristian Chivu mengakui bahwa Bodo/Glimt memiliki 'energi yang jauh lebih besar' daripada tim Inter-nya setelah kekalahan mengejutkan di Liga Champions

Berbicara setelah hasil mengejutkan tersebut, mantan bek tersebut memberikan analisis yang tajam mengenai mengapa Nerazzurri gagal. "Kami telah mencoba segala cara sejak awal," kata Chivu kepada Sky Sport Italia. "Kami berhadapan dengan tim yang sangat terorganisir dengan blok pertahanan rendah, menjaga 10-11 pemain di belakang bola. Mungkin fakta bahwa kami tidak bisa memecahkan kebuntuan memberi mereka kenyamanan psikologis tambahan, mengetahui bahwa kami perlu mencetak dua gol hanya untuk membawa pertandingan ke perpanjangan waktu."

Kehilangan pemain kunci seperti Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu terbukti krusial saat Inter kesulitan mengubah dominasi mereka menjadi gol. "Tujuan kami adalah bersaing, kami selalu mengatakan itu, dan kami tidak pernah bermaksud memikirkan terlalu jauh ke depan untuk hal-hal yang tidak bisa kami kendalikan," tambah pelatih tersebut. "Sayangnya, kami tidak mampu bersaing di Liga Champions. Kami memulai dengan baik dan memenangkan empat pertandingan berturut-turut, namun sayangnya kami kehilangan beberapa poin meskipun tampil bagus. Level di sini sangat tinggi, jika Anda tidak mampu mengubah peluang menjadi gol dan membuat pilihan yang tepat, Anda akan dihukum pada kesalahan pertama."