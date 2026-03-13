Di Stadion Zini, Cremona, akan digelar pertandingan penentuan nasib untuk menghindari degradasi. Cremonese asuhan Nicola harus membuktikan bahwa mereka masih mampu bersaing di liga ini, setelah berbulan-bulan dilanda krisis parah. Sementara itu, Fiorentina asuhan Paolo Vanoli berharap bisa bernapas lega setelah berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang ancaman degradasi.
Cremonese vs Fiorentina: di mana menontonnya, saluran TV, streaming, susunan pemain
Pertandingan: Cremonese vs Fiorentina
Tanggal: Senin, 16 Maret 2026
Waktu: 20.45
Saluran TV: DAZN
Streaming: DAZN
PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI UNTUK CREMONESE VS FIORENTINA
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. Pelatih: Nicola
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. Pelatih: Vanoli
BERITA TERBARU TENTANG SUSUNAN PEMAIN
Nicola harus bermain tanpa Pezzella yang sedang menjalani skorsing. Tidak ada keraguan mengenai siapa saja yang akan diturunkan Fiorentina di Stadion Zini. Masih harus dilihat siapa yang akan memenangkan persaingan di lini depan antara Djuric dan Bonazzoli. Thorsby tetap menjadi andalan di lini tengah, didampingi oleh Vandeputte dan mantan pemain Fiorentina, Maleh.
Sedangkan untuk Fiorentina, semuanya bergantung pada Moise Kean. Penyerang Viola ini diharapkan bisa pulih, jika tidak, Roberto Piccoli siap menggantikannya. Posisi Fabiano Parisi di lapangan juga masih belum jelas. Ia mungkin akan bermain sebagai sayap atas menggantikan Harrison, yang tampil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Fagioli dan Gudmundsson kembali menjadi starter.
DI MANA MENONTON CREMONESE VS FIORENTINA DI TV
Pertandingan antara Cremonese dan Fiorentina akan disiarkan langsung di DAZN dan dapat disaksikan melalui smart TV serta perangkat seperti Fire Stick, Chromecast, TIMVISION Box, dan konsol game. Pengguna yang berlangganan DAZN dan Sky juga dapat menontonnya di DAZN 2, di saluran 215 Sky, dengan mengaktifkan opsi Zona DAZN.
CREMONESE VS FIORENTINA: SIARAN LANGSUNGKarena ini adalah siaran langsung di DAZN, pertandingan tersebut juga dapat disaksikan secara streaming melalui smartphone dan tablet menggunakan aplikasi resminya, serta melalui PC dan laptop dengan mengakses situs web platform tersebut.
KOMENTATOR DAN SUARA PENUNJANG
Duo wasit Giustiniani-Giaccherini akan memimpin pertandingan Cremonese melawan Fiorentina.