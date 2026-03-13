Cremonese vs Fiorentina: di mana menontonnya, saluran TV, streaming, susunan pemain

Nicola harus bermain tanpa Pezzella yang sedang menjalani skorsing. Tidak ada keraguan mengenai siapa saja yang akan diturunkan Fiorentina di Stadion Zini. Masih harus dilihat siapa yang akan memenangkan persaingan di lini depan antara Djuric dan Bonazzoli. Thorsby tetap menjadi andalan di lini tengah, didampingi oleh Vandeputte dan mantan pemain Fiorentina, Maleh.

Sedangkan untuk Fiorentina, semuanya bergantung pada Moise Kean. Penyerang Viola ini diharapkan bisa pulih, jika tidak, Roberto Piccoli siap menggantikannya. Posisi Fabiano Parisi di lapangan juga masih belum jelas. Ia mungkin akan bermain sebagai sayap atas menggantikan Harrison, yang tampil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Fagioli dan Gudmundsson kembali menjadi starter.