Gudmundsson Fiorentina Rakow ConferenceGetty Images

Diterjemahkan oleh

Cremonese vs Fiorentina: di mana menontonnya, saluran TV, streaming, susunan pemain

Semua informasi tentang Cremonese vs Fiorentina: susunan pemain dan di mana menonton pertandingan.

Di Stadion Zini, Cremona, akan digelar pertandingan penentuan nasib untuk menghindari degradasi. Cremonese asuhan Nicola harus membuktikan bahwa mereka masih mampu bersaing di liga ini, setelah berbulan-bulan dilanda krisis parah. Sementara itu, Fiorentina asuhan Paolo Vanoli berharap bisa bernapas lega setelah berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang ancaman degradasi. 

  • CREMONESE VS FIORENTINA: SALURAN TV DAN SIARAN LANGSUNG ONLINE

    Pertandingan: Cremonese vs Fiorentina
    Tanggal: Senin, 16 Maret 2026
    Waktu: 20.45
    Saluran TV: DAZN
    Streaming: DAZN
  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI UNTUK CREMONESE VS FIORENTINA

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. Pelatih: Nicola

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. Pelatih: Vanoli

  • BERITA TERBARU TENTANG SUSUNAN PEMAIN

    Nicola harus bermain tanpa Pezzella yang sedang menjalani skorsing. Tidak ada keraguan mengenai siapa saja yang akan diturunkan Fiorentina di Stadion Zini. Masih harus dilihat siapa yang akan memenangkan persaingan di lini depan antara Djuric dan Bonazzoli. Thorsby tetap menjadi andalan di lini tengah, didampingi oleh Vandeputte dan mantan pemain Fiorentina, Maleh.

    Sedangkan untuk Fiorentina, semuanya bergantung pada Moise Kean. Penyerang Viola ini diharapkan bisa pulih, jika tidak, Roberto Piccoli siap menggantikannya. Posisi Fabiano Parisi di lapangan juga masih belum jelas. Ia mungkin akan bermain sebagai sayap atas menggantikan Harrison, yang tampil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Fagioli dan Gudmundsson kembali menjadi starter. 

  • DI MANA MENONTON CREMONESE VS FIORENTINA DI TV

    Pertandingan antara Cremonese dan Fiorentina akan disiarkan langsung di DAZN dan dapat disaksikan melalui smart TV serta perangkat seperti Fire Stick, Chromecast, TIMVISION Box, dan konsol game. Pengguna yang berlangganan DAZN dan Sky juga dapat menontonnya di DAZN 2, di saluran 215 Sky, dengan mengaktifkan opsi Zona DAZN.


  • CREMONESE VS FIORENTINA: SIARAN LANGSUNG

    Karena ini adalah siaran langsung di DAZN, pertandingan tersebut juga dapat disaksikan secara streaming melalui smartphone dan tablet menggunakan aplikasi resminya, serta melalui PC dan laptop dengan mengakses situs web platform tersebut.

  • KOMENTATOR DAN SUARA PENUNJANG

    Duo wasit Giustiniani-Giaccherini akan memimpin pertandingan Cremonese melawan Fiorentina. 

