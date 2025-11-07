Getty Images
Cremonese Tumbang, Emil Audero Gagal Cegah Pisa Raih Kemenangan Pertama Setelah 34 Tahun
Kemenangan pertama Pisa di Serie A sejak Mei 1991
Cremonese belum bisa bangkit dari kekalahan setelah dipaksa bertekuk lutut di hadapan tuan rumah Pisa dengan skor tipis 1-0 di Stadion Romeo Anconetani, Sabtu (8/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.
Tim besutan Davide Nicola datang ke Pisa dengan membawa modal kekalahan dari Juventus. Cremonese pun memperlihatkan permainan menyerang sejak menit pertama, tetapi Pisa memberikan perlawanan sengit.
Kedua tim tetap memeragakan permainan terbuka. Pisa akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-75 ketika sundulan Idrissa Toure tidak berhasil dicegah Emil Audero masuk ke dalam gawangnya sekaligus memastikan kemenangan Pisa.
Itu menjadi kemenangan pertama yang diraih Pisa pada musim ini. Bukan itu saja, bahkan ini merupakan kemenangan pertama yang mereka raih di Serie A sejak 12 Mei 1991 ketika mengalahkan Bari 1-0.
Cremonese terpaku di papan tengah klasemen
Kegagalan mendulang poin penuh dalam dua laga beruntun membuat posisi Cremonese tidak berubah di klasemen sementara, setidaknya untuk hari ini. Cremonese tetap berada di peringkat sepuluh dengan 14 poin. Sedangkan Pisa nnaik ke peringkat 16 setelah mengumpulkan sembilan poin.
Audero menatap duel kontra Roma
Audero mendapat kesempatan untuk beristirahat, mengingat timnas Indonesia tidak memiliki agenda pertandingan di jeda internasional, karena PSSI lebih memilih menyiapkan laga uji coba buat timnas U-23. Audero bersama Cremonese baru kembali berlaga pada 23 November ketika mereka menyambut kedatangan AS Roma di Stadion Giovanni Zini.
Susunan pemain
Pisa: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Cuadrado; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino
Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Vazquez; Vardy. Allenatore: Davide Nicola.
