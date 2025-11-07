Cremonese Tumbang, Emil Audero Gagal Cegah Pisa Raih Kemenangan Pertama Setelah 34 Tahun

Cremonese belum bisa bangkit dari kekalahan setelah dipaksa bertekuk lutut di hadapan tuan rumah Pisa dengan skor tipis 1-0 di Stadion Romeo Anconetani, Sabtu (8/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.

Tim besutan Davide Nicola datang ke Pisa dengan membawa modal kekalahan dari Juventus. Cremonese pun memperlihatkan permainan menyerang sejak menit pertama, tetapi Pisa memberikan perlawanan sengit.

Kedua tim tetap memeragakan permainan terbuka. Pisa akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-75 ketika sundulan Idrissa Toure tidak berhasil dicegah Emil Audero masuk ke dalam gawangnya sekaligus memastikan kemenangan Pisa.

Itu menjadi kemenangan pertama yang diraih Pisa pada musim ini. Bukan itu saja, bahkan ini merupakan kemenangan pertama yang mereka raih di Serie A sejak 12 Mei 1991 ketika mengalahkan Bari 1-0.