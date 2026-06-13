Cremonese, resmi: Giampaolo dipertahankan

Siaran pers tersebut melanjutkan: "Pengalaman pelatih asal Abruzzo ini merupakan elemen penting bagi perjalanan yang akan dilalui klub pada musim depan. Selama dua puluh tahun kariernya, pelatih Giampaolo selalu menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengembangkan bakat-bakat muda, suatu keahlian yang telah ia tunjukkan selama masa jabatannya yang pertama bersama Grigiorosso bersama Federico Di Francesco yang saat itu berusia 21 tahun dan Rey Manaj yang masih sangat muda, yang menjadi bintang pada musim 2014/15. Pemain berbakat lainnya seperti Leandro Paredes, Piotr Zielinski, Patrick Schick, dan Milan Skriniar selama masa kerja sama dengan Giampaolo juga mendapat kesempatan untuk dikembangkan sebelum akhirnya menonjol di level tertinggi sepak bola nasional dan internasional.





Setelah mencapai angka 413 pertandingan sebagai pelatih di level profesional, Giampaolo kini memulai kembali kariernya bersama Cremo, klub yang telah ia pimpin dalam 35 pertandingan selama kariernya.





Semoga sukses, Pak Pelatih!"



