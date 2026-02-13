Getty Images Sport
CR7 kembali! Cristiano Ronaldo kembali bergabung dengan skuad Al-Nassr setelah protes di Liga Pro Saudi
Ronaldo absen setelah protes terhadap PIF
Penampilan terakhir Ronaldo terjadi pada 30 Januari, saat ia menjadi salah satu pencetak gol bersama Mohamed Simakan dan Kingsley Coman saat Al-Nassr mengalahkan Al-Kholood. Ia telah absen dalam tiga pertandingan terakhir timnya sejak saat itu, meskipun tim asuhan Jorge Jesus tetap tampil baik tanpa kehadiran pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut, meraih tiga kemenangan tanpa kebobolan gol.
Bintang mantan Real Madrid dan Manchester United ini dikabarkan merasa frustrasi dengan kurangnya dukungan dari PIF di Arab Saudi, dengan timnya hanya bisa menonton saat Karim Benzema diizinkan meninggalkan Al-Ittihad untuk bergabung dengan Al-Hilal, yang saat ini berada di puncak klasemen Saudi Pro League.
Dia kembali berlatih relatif cepat, dan laporan segera muncul yang mengklaim bahwa kembalinya ke skuad pertandingan akan segera terjadi. Hal itu tampaknya benar, dengan Fabrizio Romano melaporkan bahwa Ronaldo akan tersedia saat Al-Nassr menghadapi Al-Fateh pada Sabtu.
CR7 kembali masuk skuad untuk pertandingan pada Sabtu.
Pemain internasional Portugal kini tampaknya akan bergabung kembali dengan pemain seperti Coman, Joao Felix, dan Sadio Mane di skuad Al-Nassr, dengan protesnya kini tampaknya telah berakhir.
Ronaldo mendapat dukungan terbaru dari mantan rekan setimnya di Madrid, Toni Kroos, yang mengatakan: "Liga Saudi adalah fenomena yang aneh. Tidak ada yang pernah mendengar tentang liga ini sebelum kedatangan Cristiano Ronaldo, dan kini mereka menghina pria yang membawa mereka ke peta dunia. Jika Cristiano pergi besok, liga ini akan kehilangan semua pesonanya. Tanpa Ronaldo, tidak ada yang akan menonton liga Saudi."
Liga Pro Saudi tidak sepenuhnya memahami hal ini, dengan pernyataan mereka yang berbunyi: "Liga Pro Saudi didasarkan pada prinsip sederhana: setiap klub beroperasi secara independen di bawah aturan yang sama.
“Klub-klub memiliki dewan direksi sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepak bola sendiri. Keputusan tentang perekrutan, pengeluaran, dan strategi berada di tangan klub-klub tersebut, dalam kerangka keuangan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan kompetitif. Kerangka tersebut berlaku sama di seluruh liga.
“Cristiano telah sepenuhnya terlibat dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang. Namun, tidak ada individu—sepenting apa pun—yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri."
Al-Nassr sangat membutuhkan kemenangan dalam persaingan gelar yang ketat.
Kembalinya pemain berusia 41 tahun ini merupakan dorongan yang tak terbantahkan bagi Al-Nassr, meskipun mereka sedang dalam tren tujuh kemenangan berturut-turut. Ronaldo telah mencetak 17 gol di Liga Pro Saudi musim ini, dengan hanya Ivan Toney dan Julian Quinones yang mencetak lebih banyak, masing-masing 20 dan 18 gol.
Kemenangan pada akhir pekan ini sangat penting bagi Ronaldo dan rekan-rekannya. Saat ini mereka berada di posisi ketiga klasemen liga, namun bisa naik ke posisi kedua dan hanya tertinggal satu poin dari Al-Hilal jika mereka berhasil meraih kemenangan di Maydan Tamweel Al-Oula.
Al-Hilal bertanding pada Jumat, mengalahkan Al-Ettifaq 2-0 berkat gol dari Mohamed Kanno dan Salem Al-Dawsari.
Ronaldo akan melanjutkan upayanya untuk mencetak 1.000 gol sepanjang kariernya.
Pikiran Ronaldo kini akan kembali terfokus pada tujuannya mencetak 1.000 gol profesional sebelum pensiun. Gol terbarunya membawa total golnya menjadi 961, dengan hanya 39 gol lagi yang dibutuhkan untuk mencapai angka empat digit. Dia ingin mencetak sebagian besar dari total tersebut selama sisa musim bersama Al-Nassr, tetapi apakah Ronaldo akan tetap bersama klub Arab Saudi tersebut atau mencari tantangan terakhir di tempat lain setelah semua drama di luar lapangan ini masih harus dilihat.
