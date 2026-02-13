CR7 kembali! Cristiano Ronaldo kembali bergabung dengan skuad Al-Nassr setelah protes di Liga Pro Saudi

Pemain internasional Portugal kini tampaknya akan bergabung kembali dengan pemain seperti Coman, Joao Felix, dan Sadio Mane di skuad Al-Nassr, dengan protesnya kini tampaknya telah berakhir.

Ronaldo mendapat dukungan terbaru dari mantan rekan setimnya di Madrid, Toni Kroos, yang mengatakan: "Liga Saudi adalah fenomena yang aneh. Tidak ada yang pernah mendengar tentang liga ini sebelum kedatangan Cristiano Ronaldo, dan kini mereka menghina pria yang membawa mereka ke peta dunia. Jika Cristiano pergi besok, liga ini akan kehilangan semua pesonanya. Tanpa Ronaldo, tidak ada yang akan menonton liga Saudi."

Liga Pro Saudi tidak sepenuhnya memahami hal ini, dengan pernyataan mereka yang berbunyi: "Liga Pro Saudi didasarkan pada prinsip sederhana: setiap klub beroperasi secara independen di bawah aturan yang sama.

“Klub-klub memiliki dewan direksi sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepak bola sendiri. Keputusan tentang perekrutan, pengeluaran, dan strategi berada di tangan klub-klub tersebut, dalam kerangka keuangan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan kompetitif. Kerangka tersebut berlaku sama di seluruh liga.

“Cristiano telah sepenuhnya terlibat dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang. Namun, tidak ada individu—sepenting apa pun—yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri."