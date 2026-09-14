Santos sedang membangun benar-benar tim impian dan setelah memulangkan permata Neymar Jr. lebih dari setahun lalu, dalam beberapa jam terakhir mereka telah menuntaskan perekrutan mantan bintang besar Brasil lainnya yang berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Vasco da Gama berakhir: Philippe Coutinho.
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Coutinho akan bermain bersama Neymar dan Arthur: Santos resmi mengumumkannya
Kontrak hingga akhir tahun
Pengumuman resmi Santos menegaskan hitam di atas putih kesepakatan yang dipilih Coutinho untuk ditandatangani hingga 31 Desember 2026, ketika pada dasarnya tahun olahraga Brasil akan berakhir.
Coutinho memang belum memainkan pertandingan resmi sejak 14 Februari lalu, ketika saat itu ia bermain untuk Vasco da Gama, klub tempat ia tumbuh sejak kecil sebelum bergabung dengan Inter.
DENGAN ARTHUR DAN NEYMAR
Kehati-hatian tentu sangat besar mengingat alasan berhenti sebelumnya dalam kariernya bukan hanya karena masalah fisik, tetapi juga ketahanan mental. Masalah-masalah yang kini tampaknya sudah berlalu dan yang mendorong Neymar meyakinkan Santos untuk memberinya kesempatan.
Keduanya memang sering bermain bersama saat muda dan di tim nasional Brasil, tetapi mereka tidak pernah berhasil bermain bersama di satu klub. Bersama mereka akan ada eks Barcelona lainnya, Arthur, yang datang pada akhir bursa transfer Eropa setelah berpisah dengan Juventus.
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