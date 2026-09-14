Coutinho akan bermain bersama Neymar dan Arthur: Santos resmi mengumumkannya

Pengumuman resmi Santos menegaskan hitam di atas putih kesepakatan yang dipilih Coutinho untuk ditandatangani hingga 31 Desember 2026, ketika pada dasarnya tahun olahraga Brasil akan berakhir.

Coutinho memang belum memainkan pertandingan resmi sejak 14 Februari lalu, ketika saat itu ia bermain untuk Vasco da Gama, klub tempat ia tumbuh sejak kecil sebelum bergabung dengan Inter.



