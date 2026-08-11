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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Costacurta: "AC Milan bergerak dengan baik, tetapi tim kami adalah yang paling banyak mengeluarkan uang di Eropa"

AC Milan
Transfers
Serie A

Mantan bek AC Milan itu angkat bicara

Alessandro 'Billy' Costacurta, mantan bek dan kini komentator Sky, berbicara kepada Corriere dello Sport.


MILAN

"Setelah awal yang cukup aneh, mereka bergerak dengan baik. Mereka merekrut bek yang sangat bagus seperti Gila, penyerang yang bagus seperti Gonçalo Ramos, yang bekerja sangat keras untuk tim, dan mempertahankan Modric, yang nilainya seperti sebuah rekrutan baru. Lalu saya juga menyukai Amorim: setelah kematian Baresi dia mengingat legacy-nya dan saya menyukai itu: dia adalah pelatih yang bisa mengembalikan antusiasme. Para pemain baru bagus, timnya bagus, sekarang yang dibutuhkan adalah para pemain musim lalu menaikkan levelnya. Dengan begitu Milan bisa kembali ke Liga Champions. Apa yang kurang dari Milan ini untuk kembali ke level Milan Anda? Kami punya pemilik yang mengeluarkan uang lebih banyak daripada siapa pun di Eropa. Sekarang mereka tidak masuk 10 besar dan itu juga terlihat dari pilihan yang salah terhadap beberapa pemain, yang menjadi kekecewaan besar dalam dua tahun terakhir. Harus dipahami apakah itu masalah karakter atau lingkungan. Ketika situasinya menjadi rumit, mereka runtuh secara mental, lihat saja akhir musim liga terakhir: saya lebih menyalahkan mereka daripada pelatih atau pemilik klub".


  • LIGA CHAMPIONS

    "PSG adalah tim terkuat yang ada di Eropa dan mungkin di dunia dalam dua tahun terakhir. Luis Enrique membuat para pemain memberikan 100 persen. Saya melihat pemain-pemain sensasional seperti Dembelé, Barcola, Doué berlari seperti orang gila dan saya paham bahwa mereka benar-benar percaya sepenuhnya kepada pelatih mereka. Kapan kita akan melihat lagi tim Italia menjuarai Liga Champions? Itu hanya soal investasi, tetapi mendominasi seperti pada 2003, dengan tiga tim Italia di semifinal, saya rasa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Bisa saja ada klub Italia yang kembali bersaing di level tertinggi, seperti yang terjadi pada Inter, tetapi tidak sebelum enam-tujuh tahun. Sekarang ada setidaknya tujuh tim yang lebih kuat daripada Inter: PSG, Bayern, Arsenal, City, Liverpool, Barca, dan Real."


    PILIHAN TIM NASIONAL

    "Mancini? Saya pikir solusi terbaik adalah Conte. Pada saat Maldini dipilih, saya sangat optimistis karena dia dan Leonardo saling melengkapi dan melihat hal-hal yang tidak kami lihat. Dalam diri Pirlo saya melihat hal-hal yang tidak dimiliki orang lain, jika dia dipilih oleh mereka berarti ada sesuatu yang tidak kami lihat. Saya akan memberi mereka kepercayaan dan melanjutkan dengan Paolo dan Leo, tetapi saya mengenal Malagò dan saya tahu dia tahu bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaiknya."


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