Alessandro 'Billy' Costacurta, mantan bek dan kini komentator Sky, berbicara kepada Corriere dello Sport.
MILAN
"Setelah awal yang cukup aneh, mereka bergerak dengan baik. Mereka merekrut bek yang sangat bagus seperti Gila, penyerang yang bagus seperti Gonçalo Ramos, yang bekerja sangat keras untuk tim, dan mempertahankan Modric, yang nilainya seperti sebuah rekrutan baru. Lalu saya juga menyukai Amorim: setelah kematian Baresi dia mengingat legacy-nya dan saya menyukai itu: dia adalah pelatih yang bisa mengembalikan antusiasme. Para pemain baru bagus, timnya bagus, sekarang yang dibutuhkan adalah para pemain musim lalu menaikkan levelnya. Dengan begitu Milan bisa kembali ke Liga Champions. Apa yang kurang dari Milan ini untuk kembali ke level Milan Anda? Kami punya pemilik yang mengeluarkan uang lebih banyak daripada siapa pun di Eropa. Sekarang mereka tidak masuk 10 besar dan itu juga terlihat dari pilihan yang salah terhadap beberapa pemain, yang menjadi kekecewaan besar dalam dua tahun terakhir. Harus dipahami apakah itu masalah karakter atau lingkungan. Ketika situasinya menjadi rumit, mereka runtuh secara mental, lihat saja akhir musim liga terakhir: saya lebih menyalahkan mereka daripada pelatih atau pemilik klub".