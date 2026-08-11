LIGA CHAMPIONS

"PSG adalah tim terkuat yang ada di Eropa dan mungkin di dunia dalam dua tahun terakhir. Luis Enrique membuat para pemain memberikan 100 persen. Saya melihat pemain-pemain sensasional seperti Dembelé, Barcola, Doué berlari seperti orang gila dan saya paham bahwa mereka benar-benar percaya sepenuhnya kepada pelatih mereka. Kapan kita akan melihat lagi tim Italia menjuarai Liga Champions? Itu hanya soal investasi, tetapi mendominasi seperti pada 2003, dengan tiga tim Italia di semifinal, saya rasa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Bisa saja ada klub Italia yang kembali bersaing di level tertinggi, seperti yang terjadi pada Inter, tetapi tidak sebelum enam-tujuh tahun. Sekarang ada setidaknya tujuh tim yang lebih kuat daripada Inter: PSG, Bayern, Arsenal, City, Liverpool, Barca, dan Real."





PILIHAN TIM NASIONAL

"Mancini? Saya pikir solusi terbaik adalah Conte. Pada saat Maldini dipilih, saya sangat optimistis karena dia dan Leonardo saling melengkapi dan melihat hal-hal yang tidak kami lihat. Dalam diri Pirlo saya melihat hal-hal yang tidak dimiliki orang lain, jika dia dipilih oleh mereka berarti ada sesuatu yang tidak kami lihat. Saya akan memberi mereka kepercayaan dan melanjutkan dengan Paolo dan Leo, tetapi saya mengenal Malagò dan saya tahu dia tahu bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaiknya."



