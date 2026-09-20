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FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

CorSport - Inter, omelan Chivu kepada tim: dinding Olimpico bergetar saat jeda babak pertama

Inter
C. Chivu

Babak pertama yang buruk dari Inter melawan Roma memaksa pelatih asal Rumania itu memberi teguran keras di lorong dalam Olimpico.

Inter meninggalkan Stadion Olimpico di Roma dan big match melawan tim asuhan Gian Piero Gasperini dengan hasil imbang 2-2 setelah bangkit, hasil yang bisa membuat fans Inter tersenyum, terutama melihat bagaimana jalannya laga.

Pada akhir babak pertama, Inter tertinggal, untuk kesekian kalinya musim ini, dengan selisih dua gol (dua gol Manu Kone) akibat sekali lagi salah pendekatan pada awal musim ini. Saat jeda, datang respons dan, setelah laga usai, Cristian Chivu tidak ingin mengungkap apa yang dia katakan kepada tim

Namun, Corriere dello Sport mengungkap bahwa suasana dalam pidato yang disampaikan pelatih asal Rumania itu sama sekali tidak tenang.

  • "Tetap bersama kami"

    Pelatih Inter itu tidak ingin terlalu jauh berkomentar dan, saat berbicara kepada media sesaat setelah pertandingan, ia menekankan serta memberi isyarat bahwa dirinya kecewa dengan sikap yang ditunjukkan para pemainnya pada awal laga, dan ia sudah menyampaikannya di ruang ganti saat jeda:

    "Saya mulai dari babak kedua, apa yang harus saya katakan soal babak pertama sudah saya sampaikan saat jeda dan itu tetap antara saya dan mereka: itulah kebenaran yang sesungguhnya dan itulah yang saya pikirkan. Saya yakin mereka juga tahu itu. Di babak kedua, dari segi sikap, determinasi, kualitas, dan kepribadian, kami memainkan pertandingan yang hebat"

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  • Tembok-tembok berguncang

    Jadi, konsep yang menjadi inti pembicaraan sudah jelas, sementara caranya masih misterius. Namun, menurut laporan Corriere dello Sport, suasana benar-benar memanas.

    "Itu bukan turun minum yang tenang dan dinding Olimpico bergetar. Chivu menemukan cara yang tepat untuk membuat para pemainnya paham bahwa penampilan mereka di lapangan terlalu buruk untuk menjadi kenyataan"

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