Inter meninggalkan Stadion Olimpico di Roma dan big match melawan tim asuhan Gian Piero Gasperini dengan hasil imbang 2-2 setelah bangkit, hasil yang bisa membuat fans Inter tersenyum, terutama melihat bagaimana jalannya laga.

Pada akhir babak pertama, Inter tertinggal, untuk kesekian kalinya musim ini, dengan selisih dua gol (dua gol Manu Kone) akibat sekali lagi salah pendekatan pada awal musim ini. Saat jeda, datang respons dan, setelah laga usai, Cristian Chivu tidak ingin mengungkap apa yang dia katakan kepada tim

Namun, Corriere dello Sport mengungkap bahwa suasana dalam pidato yang disampaikan pelatih asal Rumania itu sama sekali tidak tenang.