Corriere - Di Balik Layar Ruang Latihan: Panggilan Video dengan Xabi Alonso, Kekesalan Inter

Panggilan dari Xabi Alonso telah mengubah keadaan, dengan Palestra yang pada malam kemarin menghubungi Percassi untuk memberitahunya bahwa ia siap menerima kedua tawaran tersebut dan menyerahkan keputusan kepada Atalanta, lanjut surat kabar tersebut. Dibandingkan dengan tawaran Inter sebesar 45 juta, ditambah 5 juta sebagai bonus, serta persentase dari penjualan kembali di masa depan, ia lebih memilih menerima proposal dari London, yang juga didorong oleh hubungan yang sangat baik antara kedua belah pihak.





Xabi Alonso telah menekan titik yang tepat untuk memenangkan pertarungan bursa transfer yang menegangkan ini, demikian kesimpulan Corriere della Sera, yang juga tidak lupa menekankan bahwa perkembangan dan hasil hari kemarin, serta negosiasi tersebut, telah menimbulkan “kekesalan di ruang kerja Marotta dan Ausilio di Milan”.