Corriere della Sera mengungkap beberapa ceritadi balik layar mengenai peristiwa kemarin, saat Marco Palestra dan Atalanta memutuskan untuk menerima tawaran Chelsea daripada tawaran Inter. Pertama-tama, demikian dilaporkan Corriere, berlangsung pertemuan sore hari antara Inter dan sang pemain (yang hadir secara langsung), didampingi oleh agennya, Lucci. Kemudian, ada pertemuan dengan Chelsea yang, melalui panggilan video, ingin mempertemukan Palestra dengan Xabi Alonso. Selain aspek teknis, The Blues juga mengajukan tawaran finansial yang menggiurkan: 5 juta euro untuk kontrak selama 5 tahun.
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Corriere - Di Balik Layar Ruang Latihan: Panggilan Video dengan Xabi Alonso, Kekesalan Inter
XABI ALONSO MENEMUKAN CARA YANG TEPAT
Panggilan dari Xabi Alonso telah mengubah keadaan, dengan Palestra yang pada malam kemarin menghubungi Percassi untuk memberitahunya bahwa ia siap menerima kedua tawaran tersebut dan menyerahkan keputusan kepada Atalanta, lanjut surat kabar tersebut. Dibandingkan dengan tawaran Inter sebesar 45 juta, ditambah 5 juta sebagai bonus, serta persentase dari penjualan kembali di masa depan, ia lebih memilih menerima proposal dari London, yang juga didorong oleh hubungan yang sangat baik antara kedua belah pihak.
Xabi Alonso telah menekan titik yang tepat untuk memenangkan pertarungan bursa transfer yang menegangkan ini, demikian kesimpulan Corriere della Sera, yang juga tidak lupa menekankan bahwa perkembangan dan hasil hari kemarin, serta negosiasi tersebut, telah menimbulkan “kekesalan di ruang kerja Marotta dan Ausilio di Milan”.