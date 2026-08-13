Stadion Druso di Bolzano akan menjadi venue pertandingan antara Cremonese dan Sampdoria, laga babak 32 besar Coppa Italia (dijadwalkan pada 17 Agustus mendatang pukul 20.45, siaran langsung di Canale 20). Stadion di Alto Adige tersebut, yang biasanya menjadi markas Sudtirol, dipilih setelah Prefektur menolak menggelar pertandingan itu di Chiavari, dengan alasan keamanan. Pemindahan ini diperlukan karena Stadion Zini di Cremona tidak tersedia.
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Coppa Italia: mengapa Cremonese vs Sampdoria dimainkan di Bolzano dan jadwal babak 32 besar final
JADWAL BABAK 32 BESAR
Coppa Italia 2026/27, babak 32 besar: jadwal dan tempat menonton pertandingan di TV
Parma-Catania, Jumat 14 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20
Cagliari-Arezzo, Jumat 14 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1
Monza-Avellino, Jumat 14 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20
Fiorentina-Benevento, Jumat 14 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1
Catanzaro-Sudtirol, Sabtu 15 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20
Udinese-Padova, Sabtu 15 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1
Venezia-Modena, Sabtu 15 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20
Torino-Carrarese, Sabtu 15 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, Minggu 16 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20
Genoa-Ascoli, Minggu 16 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, Minggu 16 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20
Lazio-Mantova, Minggu 16 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1
Pisa-Empoli, Senin 17 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20
Sassuolo-Cesena, Senin 17 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, Senin 17 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20
Palermo-Lecce, Senin 17 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1
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