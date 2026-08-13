Coppa Italia 2026/27, babak 32 besar: jadwal dan tempat menonton pertandingan di TV





Parma-Catania, Jumat 14 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20

Cagliari-Arezzo, Jumat 14 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1

Monza-Avellino, Jumat 14 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20

Fiorentina-Benevento, Jumat 14 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1





Catanzaro-Sudtirol, Sabtu 15 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20

Udinese-Padova, Sabtu 15 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1

Venezia-Modena, Sabtu 15 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20

Torino-Carrarese, Sabtu 15 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1





Frosinone-Juve Stabia, Minggu 16 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20

Genoa-Ascoli, Minggu 16 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, Minggu 16 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20

Lazio-Mantova, Minggu 16 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1





Pisa-Empoli, Senin 17 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20

Sassuolo-Cesena, Senin 17 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, Senin 17 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20

Palermo-Lecce, Senin 17 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1











