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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Coppa Italia: mengapa Cremonese vs Sampdoria dimainkan di Bolzano dan jadwal babak 32 besar final

Coppa Italia
Cremonese
Sampdoria

Di mana menyaksikan di TV putaran Coppa Italia yang dimainkan antara 14 dan 17 Agustus

Stadion Druso di Bolzano akan menjadi venue pertandingan antara Cremonese dan Sampdoria, laga babak 32 besar Coppa Italia (dijadwalkan pada 17 Agustus mendatang pukul 20.45, siaran langsung di Canale 20). Stadion di Alto Adige tersebut, yang biasanya menjadi markas Sudtirol, dipilih setelah Prefektur menolak menggelar pertandingan itu di Chiavari, dengan alasan keamanan. Pemindahan ini diperlukan karena Stadion Zini di Cremona tidak tersedia.


  • JADWAL BABAK 32 BESAR

    Coppa Italia 2026/27, babak 32 besar: jadwal dan tempat menonton pertandingan di TV


    Parma-Catania, Jumat 14 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20

    Cagliari-Arezzo, Jumat 14 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1

    Monza-Avellino, Jumat 14 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20

    Fiorentina-Benevento, Jumat 14 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1


    Catanzaro-Sudtirol, Sabtu 15 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20

    Udinese-Padova, Sabtu 15 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1

    Venezia-Modena, Sabtu 15 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20

    Torino-Carrarese, Sabtu 15 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1


    Frosinone-Juve Stabia, Minggu 16 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20

    Genoa-Ascoli, Minggu 16 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1

    Hellas Verona-Virtus Entella, Minggu 16 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20

    Lazio-Mantova, Minggu 16 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1


    Pisa-Empoli, Senin 17 Agustus pukul 18.00. TV: Canale 20

    Sassuolo-Cesena, Senin 17 Agustus pukul 18.30. TV: Italia 1

    Cremonese-Sampdoria, Senin 17 Agustus pukul 20.45. TV: Canale 20

    Palermo-Lecce, Senin 17 Agustus pukul 21.15. TV: Italia 1




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