Genoa berusaha untuk benar-benar keluar dari periode buruk, sementara Sudtirol ingin terus bermimpi. Kedua tim akan saling berhadapan mulai pukul 18.00 di Galileo Ferraris, Genoa, untuk laga babak 32 besar Coppa Italia 2026/2027.

Tim asuhan Daniele De Rossi mampu menambah poin di klasemen Serie A lewat hasil imbang melawan Frosinone, tetapi tiga kekalahan sebelumnya tetap membuat periode krisis mereka masih terbuka, yang bisa dibantu diatasi oleh pertandingan hari ini.

Sementara itu, tim tamu asuhan Daniele Possanzini masih belum terkalahkan musim ini dan berada di posisi ketiga Serie B dengan 8 poin berkat dua kemenangan atas Entella dan Catanzara serta dua hasil imbang melawan Benevento dan Modena.





Untuk mencapai babak ini, Genoa menyingkirkan Ascoli di babak 64 besar, sedangkan Sudtirol menyingkirkan Catanzaro.



