Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Baldanzi GenoaGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Coppa Italia, Genoa-Sudtirol LIVE, susunan pemain resmi: Baldanzi dan Meichtry dimainkan

Genoa
Sudtirol
Coppa Italia
Genoa vs Sudtirol
Serie A

Ikuti Genoa-Sudtirol, pertandingan babak 32 besar Coppa Italia 2026/2027 yang valid.

Genoa berusaha untuk benar-benar keluar dari periode buruk, sementara Sudtirol ingin terus bermimpi. Kedua tim akan saling berhadapan mulai pukul 18.00 di Galileo Ferraris, Genoa, untuk laga babak 32 besar Coppa Italia 2026/2027.

Tim asuhan Daniele De Rossi mampu menambah poin di klasemen Serie A lewat hasil imbang melawan Frosinone, tetapi tiga kekalahan sebelumnya tetap membuat periode krisis mereka masih terbuka, yang bisa dibantu diatasi oleh pertandingan hari ini.

Sementara itu, tim tamu asuhan Daniele Possanzini masih belum terkalahkan musim ini dan berada di posisi ketiga Serie B dengan 8 poin berkat dua kemenangan atas Entella dan Catanzara serta dua hasil imbang melawan Benevento dan Modena.


Untuk mencapai babak ini, Genoa menyingkirkan Ascoli di babak 64 besar, sedangkan Sudtirol menyingkirkan Catanzaro.


  • GENOA-SUDTIROL: SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN LAPORAN PERTANDINGAN

    Genoa-Sudtirol


    Pencetak gol: -


    GENOA (3-4-2-1): Stolz; Marcandalli, Otoa, Puczka; Drameh, Wiafe, Amorim, Mitaj; Baldanzi, Meichtry; Vitinha.

    Pelatih: De Rossi.


    SUDTIROL (3-4-3): Plizzari; Pellini, Giorgini, Veroli; F. Davi, Tait; Brik, S. Davi; Burnete, Anghelè, Mixtur.

    Pelatih: Possanzini.


    Wasit: Manganiello

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

    • Iklan

  • GOAL DAN AKSI-AKSI PENTING

    KLIK DI SINI UNTUK SEMUA INFO, STATISTIK, DAN KRONOLOGI MENIT DEMI MENIT



    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Coppa Italia
Genoa crest
Genoa
GEN
Sudtirol crest
Sudtirol
SUD