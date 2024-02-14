Jack Grealish Man City 2023-24Getty
Richard Martin dan Yosua Arya

Kemenangan Atas Copenhagen Dibayar Mahal! Dua Pemain Kunci Manchester City Alami Cedera

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Pelatih Manchester City Pep Guardiola telah mengungkapkan bahwa Jack Grealish, Bernardo Silva dan Josko Gvardiol mungkin akan menjalani perawatan.

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  • Guardiola konfirmasi tiga pemainnya alami cedera
  • Grealish alami masalah otot
  • Silva dan Gvardiol mengalami cedera pergelangan kaki

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