Kemenangan Atas Copenhagen Dibayar Mahal! Dua Pemain Kunci Manchester City Alami Cedera

Getty Richard Martin dan Yosua AryaKemenangan Atas Copenhagen Dibayar Mahal! Dua Pemain Kunci Manchester City Alami CederaManchester CityFC Koebenhavn v Manchester CityChampions LeaguePremier LeagueJack GrealishJosko GvardiolBernardo SilvaPep GuardiolaPelatih Manchester City Pep Guardiola telah mengungkapkan bahwa Jack Grealish, Bernardo Silva dan Josko Gvardiol mungkin akan menjalani perawatan.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniGuardiola konfirmasi tiga pemainnya alami cederaGrealish alami masalah ototSilva dan Gvardiol mengalami cedera pergelangan kaki