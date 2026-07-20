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President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

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Copa América 2028? Argentina menahan napas menjelang keputusan Messi

FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
Spanyol
Argentina

Tim nasional Argentina kalah dalam final Piala Dunia melawan Spanyol setelah pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, dan kini semua orang menantikan rencana apa yang akan diambil Lionel Messi bersama tim Tango.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa Stadion MetLife bukan sekadar stadion bagi Lionel Messi. Sepuluh tahun lalu, tepatnya pada tahun 2016, Messi mengira bahwa segalanya telah berakhir baginya di sana. 

Setelah kekalahan di final Copa América melawan Chili, ia mengucapkan kalimat ikonik yang mengejutkan Argentina: “Perjalanan saya bersama tim nasional telah berakhir.”

Namun, ia tidak menindaklanjuti keputusannya saat itu, dan pada tahun 2026 ia kembali ke stadion yang sama untuk bertanding di final Piala Dunia ketiganya sepanjang kariernya, setelah sebelumnya dinobatkan sebagai juara dunia di Piala Dunia Qatar 2022 di Stadion Lusail, dan memimpin timnas negaranya—saat berusia 39 tahun—untuk menghadapi Spanyol di final.

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    Sebuah akhir yang tidak seperti yang diimpikannya

    Ini bukanlah skenario yang diharapkan Messi; ia kembali meneteskan air mata di lapangan MetLife, setelah kalah 1-0 pada babak perpanjangan waktu. 

    Gol yang dicetak oleh Ferran Torres mengubah jalannya pertandingan, dan saat wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, meniup peluit akhir, gambaran yang tidak ingin dilihat oleh para penggemar sepak bola pun mulai terbentuk.

    Messi duduk di lapangan setelah gol Spanyol itu, melepas sepatu olahraganya, dan air matanya mengalir deras setelah impiannya untuk memenangkan Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut sirna.

    Setelah pertandingan, pelatih Lionel Scaloni mengakui bahwa ia bahkan tidak bisa berbicara dengan kaptennya, dan berkata dalam konferensi pers yang tidak bisa ia selesaikan karena sangat terharu hingga menangis, “Saya belum berbicara dengan Leo.”

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    Apakah itu pertandingan terakhirnya bersama Argentina?

    Sampai saat ini, belum ada yang pasti, karena perbedaan mendasar antara apa yang terjadi pada tahun 2016 dan yang terjadi pada tahun 2026 adalah bahwa Messi belum mengumumkan keputusan apa pun terkait masa depannya di tim nasional.

    Setelah tampil dalam 207 pertandingan internasional dan mencetak 125 gol, serta meraih gelar Piala Dunia, dua gelar Copa América, dan gelar La Finalissima, serta setelah lebih dari dua dekade berjuang demi seragam Argentina, mungkin pertandingan melawan Spanyol ini akan menjadi yang terakhir baginya bersama tim nasional.

    Namun, menganggap kekalahan dari Spanyol sebagai pengumuman resmi pengunduran dirinya dari sepak bola internasional adalah hal yang terlalu terburu-buru, terutama karena Messi belum menutup pintu bahkan terhadap kemungkinan berpartisipasi di Piala Dunia 2030, di mana ia akan berusia 42 tahun, dan akan merayakan ulang tahun ke-43 pada 24 Juni tahun tersebut.

    Meskipun gagasan partisipasinya tampak sangat sulit, namun kemampuannya yang tetap tampil prima membuat semua kemungkinan tetap terbuka hingga ia sendiri mengumumkan keputusannya.

  • Lionel MessiGetty Images

    Apa yang dikatakan Messi tentang masa depannya?

    Selama babak penyisihan grup turnamen tersebut, Messi ditanyai pertanyaan terpenting: “Apakah Anda akan terus bermain selama beberapa tahun lagi?”.

    Messi menjawab, “Ya, ya… Saya akan terus bermain untuk beberapa waktu lagi. Selama saya masih bisa memberikan yang terbaik, merasa dalam kondisi fisik yang baik, dan mampu bersaing serta membantu rekan-rekan setim, saya akan terus bermain.”

    Namun, para jurnalis menjelaskan kepadanya bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan Piala Dunia mendatang, lalu mereka berkata, “Tidak, tidak… yang kami maksud adalah apakah kami akan melihat Anda di Piala Dunia mendatang?”, dan Messi menjawab, “Saya tidak tahu. Sejujurnya, saya tidak memikirkannya sekarang, karena itu masih agak jauh. Seperti yang saya katakan, saya menjalani hari demi hari dan fokus pada masa kini.”

    Meskipun Messi tidak membicarakan pensiun, suasana turnamen secara keseluruhan terasa seperti “tarian terakhir”.

    Lagu baru yang diadopsi oleh tim nasional Argentina, yang berjudul “Bintang Keempat”, memuat kalimat “Demi Kepulauan Malvinas, demi Diego, dan demi Piala Dunia terakhir Leo”.

    Lagu tersebut, yang diadaptasi dari salah satu lagu penyanyi Argentina Gilda, menjadi yel-yel yang dinyanyikan para pemain di ruang ganti, dan perjalanan mengejar gelar juara pun berubah menjadi misi bersama yang berfokus pada memberikan akhir yang sempurna bagi karier internasional Messi.

    Lautaro Martínez juga menyatakan setelah kemenangan menegangkan atas Mesir, “Messi layak mendapatkan pencapaian ini karena ini adalah Piala Dunia terakhirnya, dan karena dia adalah kapten kami.”

    Sedangkan Giuliano Simeone, tampak terharu hingga meneteskan air mata setelah kemenangan atas Inggris di semifinal, dan berkata, “Kami hanya bisa memberikan yang terbaik dan berjuang sekuat tenaga.”

    Perasaannya saat berbicara tentang Messi membuat banyak orang meyakini bahwa turnamen ini memang akan menjadi penampilan terakhir sang legenda Argentina dengan seragam timnas negaranya.

    Sementara itu, Rodrigo De Paul, yang dianggap sebagai salah satu pemain terdekat dengan Messi dalam beberapa tahun terakhir, menolak untuk terlibat dalam spekulasi mengenai masa depannya di tim nasional, dengan mengatakan, “Memprediksi masa depan bukanlah hal yang baik.”

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Copa América 2028... Kemungkinan yang paling besar

    Kejuaraan Copa América 2028 mungkin menjadi ajang terdekat bagi Messi bersama tim nasional. Pada saat itu, usianya akan menginjak 41 tahun, yang juga merupakan tahun berakhirnya kontraknya bersama Inter Miami.

    Skenario yang paling masuk akal saat ini adalah Messi menghindari komitmen terhadap target jangka panjang apa pun, dan terus menangani masa depannya pertandingan demi pertandingan, dengan fokus pada pemulihan dari kelelahan fisik yang dialaminya di Piala Dunia, lalu kembali ke Miami untuk mengevaluasi kondisi fisiknya dalam waktu dekat.

    Meskipun nyanyian di ruang ganti, pernyataan Lautaro Martínez dan Giuliano Simeone, serta perasaan jutaan warga Argentina, mengisyaratkan bahwa ini adalah “Piala Dunia terakhir bagi Leo”, Messi sendiri belum mengatakan apa pun hingga saat ini.