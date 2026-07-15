Conte: "Timnas, kini saatnya bertindak, bukan sekadar omong kosong dan politik"

Antonio Conte, mantan pelatih tim nasional Italia, serta mantan pelatih Juventus, Inter, dan Napoli, yang saat ini tidak melatih tim mana pun, berbincang dengan Gazzetta dello Sport. Berikut ini adalah kutipan-kutipan terpentingnya.





Tentang Tim Nasional

"Sudah terlalu banyak kata-kata yang diucapkan. Sekarang saatnya bertindak, bukan sekadar omong kosong dan politik. Kita tidak boleh melewatkan tiga Piala Dunia berturut-turut: ini justru merupakan prestasi yang terbalik."





Pemain mana saja yang kurang terkenal namun menarik perhatian Anda di Piala Dunia?

"Saya menyukai Hassan, pemain sayap Mesir; Bouaddi, gelandang Maroko; dan Oulai, gelandang Pantai Gading."



