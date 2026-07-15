Antonio Conte, mantan pelatih tim nasional Italia, serta mantan pelatih Juventus, Inter, dan Napoli, yang saat ini tidak menangani tim mana pun, berbincang dengan Gazzetta dello Sport. Di antara bagian-bagian paling penting dari wawancara tersebut, terdapat kata-kata yang disampaikan oleh pelatih (dan mantan gelandang) asal Salento ini kepada Lautaro Martinez, yang pernah dilatih Conte di Inter Milan dari tahun 2019 hingga 2021, di mana mereka berhasil meraih satu gelar Scudetto, meski tidak tanpa beberapa perselisihan verbal dengan penyerang asal Argentina tersebut.
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Conte memuji Lautaro: "Ada Inter dengan dia dan ada Inter tanpa dia"
"Apa yang membuat saya terkesan dari Lautaro? Perkembangannya yang terus-menerus," jelas Conte. "Lalu juga kepribadian dan karismanya. Ada Inter dengan Lautaro dan ada Inter tanpa dia: kehadirannya sangat berpengaruh. Aksi Lautaro dalam gol ketiga Argentina melawan Mesir agak luput dari perhatian, tapi itu luar biasa: dia berlari ke depan, mempertahankan bola, memberi waktu bagi Enzo Fernandez untuk tiba, dan mengirim umpan silang yang sempurna."
Conte menutup ulasannya dengan mengatakan: "Kamu tidak akan menyangka pemain nomor sembilan akan melakukan aksi seperti itu. Selain itu, Lautaro, sama seperti Alvarez, menyadari bahwa ia bisa berperan penting meski hanya bermain beberapa menit. Mereka menerima situasi tersebut dengan mengesampingkan ego mereka demi kepentingan tim: mereka berdua dan Scaloni sangat hebat karena berhasil meyakinkan mereka."
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