Conte memuji Lautaro: "Ada Inter dengan dia dan ada Inter tanpa dia"

Antonio Conte, mantan pelatih tim nasional Italia, serta mantan pelatih Juventus, Inter, dan Napoli, yang saat ini tidak menangani tim mana pun, berbincang dengan Gazzetta dello Sport. Di antara bagian-bagian paling penting dari wawancara tersebut, terdapat kata-kata yang disampaikan oleh pelatih (dan mantan gelandang) asal Salento ini kepada Lautaro Martinez, yang pernah dilatih Conte di Inter Milan dari tahun 2019 hingga 2021, di mana mereka berhasil meraih satu gelar Scudetto, meski tidak tanpa beberapa perselisihan verbal dengan penyerang asal Argentina tersebut.