Conor Gallagher Kembali Ke Inggris! Tottenham Tebus Mantan Bintang Chelsea Senilai €40 Juta Dari Atletico Madrid

Gallagher bergabung dengan Atletico Madrid pada tahun 2024 setelah dipaksa keluar dari Chelsea dan membuat 50 penampilan untuk klub tersebut selama musim pertamanya di Spanyol dengan mencetak empat gol. Namun, menit bermainnya di bawah asuhan Diego Simeone musim ini telah berkurang, dengan pemain internasional Inggris itu hanya tampil empat kali sebagai starter di La Liga selama paruh pertama musim 2025/26.

Ia kini akan memulai babak baru di Tottenham, di mana ia berharap dapat mengamankan tempat reguler di starting XI dan meningkatkan peluangnya untuk masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026.

"Tottenham Hotspur dengan senang hati mengumumkan perekrutan Conor Gallagher dari Atletico Madrid, dengan syarat mendapatkan izin internasional. Pemain internasional Inggris berusia 25 tahun ini telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Klub," demikian bunyi pernyataan resmi Spurs.