Conor Gallagher Kembali Ke Inggris! Tottenham Tebus Mantan Bintang Chelsea Senilai €40 Juta Dari Atletico Madrid
Tottenham resmikan transfer Gallagher
Gallagher bergabung dengan Atletico Madrid pada tahun 2024 setelah dipaksa keluar dari Chelsea dan membuat 50 penampilan untuk klub tersebut selama musim pertamanya di Spanyol dengan mencetak empat gol. Namun, menit bermainnya di bawah asuhan Diego Simeone musim ini telah berkurang, dengan pemain internasional Inggris itu hanya tampil empat kali sebagai starter di La Liga selama paruh pertama musim 2025/26.
Ia kini akan memulai babak baru di Tottenham, di mana ia berharap dapat mengamankan tempat reguler di starting XI dan meningkatkan peluangnya untuk masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026.
"Tottenham Hotspur dengan senang hati mengumumkan perekrutan Conor Gallagher dari Atletico Madrid, dengan syarat mendapatkan izin internasional. Pemain internasional Inggris berusia 25 tahun ini telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Klub," demikian bunyi pernyataan resmi Spurs.
Gallagher: Saya senang dan bersemangat berada di Tottenham
Berbicara kepada media klub, Gallagher mengatakan: “Saya sangat senang dan bersemangat berada di sini, mengambil langkah selanjutnya dalam karier saya di klub yang luar biasa. Saya ingin menjadi pemain Spurs dan untungnya klub merasakan hal yang sama. Prosesnya sangat mudah, terjadi sangat cepat dan saya siap untuk bermain di lapangan."
“Saya tahu betapa hebatnya para penggemar, saya sangat senang menjadi bagian dari mereka di sini dan ingin menciptakan momen dan kenangan istimewa bersama.”
Frank menambahkan: “Conor adalah gelandang top, yang telah kami upayakan tanpa henti untuk ditambahkan ke dalam skuad kami. Ia masih muda, jadi masih banyak ruang untuk berkembang, tetapi juga memiliki pengalaman yang luas di Liga Primer, La Liga, dan tim nasional Inggris.”
“Conor telah menjadi kapten tim sehingga akan membawa kepemimpinan, kedewasaan, karakter, dan kepribadian ke ruang ganti kami, sementara daya larinya, kemampuan menekan, dan naluri mencetak gol akan memperkuat kami di area kunci lapangan. Saya senang bekerja dengannya setiap hari dan saya tahu para penggemar akan menyukai apa yang akan dia berikan kepada tim.”
Tottenham mengalahkan klub Liga Primer lain untuk gaet Gallagher
Ketertarikan Spurs pada Gallagher sudah berlangsung lama, tetapi harapan untuk kesepakatan di masa lalu terhambat oleh perannya di Chelsea, dengan kedua tim tersebut merupakan rival sengit di London. Tapi, Spurs menemukan kesempatan untuk menghidupkan kembali ketertarikan mereka pada sang gelandang karena menit bermainnya di Atletico menurun musim ini.
Mereka tidak sendirian dalam mengejar tanda tangannya. Aston Villa tertarik pada Gallagher karena Unai Emery ingin menambahkan gelandang energik ke dalam skuadnya. Tapi, The Villans dikalahkan oleh Spurs dan sekarang harus mencari alternatif lain untuk memperkuat kedalaman skuad mereka.
Frank mendapat kekuatan baru setelah Bentancur alami cedera
Kabar ini datang tepat waktu bagi Frank, yang sedang berjuang untuk membuktikan kepada penggemar Tottenham bahwa dia adalah manajer yang tepat untuk membawa klub maju. Pelatih asal Denmark tersebut telah terhambat oleh cedera sejumlah pemain reguler tim utama selama masa jabatan pertamanya di London utara, dengan James Maddison dan Dejan Kulusevski belum bermain satu pertandingan pun sejauh musim ini. Dominic Solanke baru saja kembali bermain, sementara Mohammed Kudus tidak akan tersedia hingga setelah jeda internasional Maret karena masalah paha.
Bentancur adalah pemain lain yang saat ini absen. Pemain Uruguay itu akan menepi selama tiga bulan, juga karena cedera paha, tetapi Tottenham berhasil bertindak cepat untuk mendatangkan pengganti yang sudah memiliki banyak pengalaman di Liga Primer berkat masa baktinya sebelumnya bersama Chelsea. Kedatangannya juga sangat bermanfaat karena ia akan dianggap sebagai pemain binaan akademi, menggantikan Brennan Johnson yang pindah ke Crystal Palace awal bulan ini.
