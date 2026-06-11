Skuad yang akan diperkuat Como dalam petualangan perdananya di Liga Champions mulai terbentuk. Setelah memastikan Butez tetap bertahan melalui perpanjangan kontrak, klub asal Como tersebut secara efektif telah mengamankan dua pemain baru: tinggal menunggu penyelesaian detail terakhir, dan kemudian Yan Couto serta Kaiki akan bergabung di tepi danau.
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Como, Yan Couto dan Kaiki bergabung: siapa saja bek sayap baru untuk Fabregas
Berita ini dilaporkan oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano, yang menyebutkan bahwa Como kini telah mengamankan kedua bek sayap, Yan Couto dan Kaiki. Keduanya berasal dari Brasil; yang pertama datang dengan status pinjaman dari Borussia Dortmund. Rincian pembayaran sedang dibahas, namun kesepakatan ini sudah hampir rampung. Couto bergabung dengan Como sebagai pemain pinjaman hingga Juni 2027, dengan gajinya ditanggung oleh pihak Jerman.
Kesepakatan juga hampir tercapai untuk Kaiki. Rencananya, pada hari Senin akan dilakukan langkah cepat untuk meresmikan pembelian pemain asal Brasil dari Cruzeiro ini. Namun, untuk mendapatkan Kaiki, Como akan membayar 14 juta euro dan membeli seluruh hak kepemilikannya.
Seorang pemain yang terampil, berkarisma, jago menggiring bola, dan sangat ofensif; berkat kemampuan menggiring bola dan kecepatannya, Yan Couto yang lahir pada tahun 2002 telah lama bermain di Eropa, di mana ia juga pernah membela Girona dan Braga. Ia juga pernah membela tim nasional Brasil, namun baru saja melewati musim yang sulit di mana ia jarang mendapat kesempatan bermain, meskipun ia mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 1.500 menit.
Yang akan menemaninya di Como adalah Kaiki Bruno, pemain kelahiran 2003 dari Cruzeiro. Dia sudah pernah dikaitkan dengan klub asal Como ini sebelumnya, dan kedatangannya ke Serie A hanya tertunda. Como sangat mengandalkan Kaiki, dengan mengeluarkan sekitar 15 juta euro untuk seorang pemain muda yang menjanjikan. Sebagai salah satu pemain muda Brasil terbaik saat ini, produk akademi klub Belo Horizonte ini telah melakukan debutnya di tim nasional dan diminati oleh berbagai klub Eropa.