Como, Yan Couto dan Kaiki bergabung: siapa saja bek sayap baru untuk Fabregas

Seorang pemain yang terampil, berkarisma, jago menggiring bola, dan sangat ofensif; berkat kemampuan menggiring bola dan kecepatannya, Yan Couto yang lahir pada tahun 2002 telah lama bermain di Eropa, di mana ia juga pernah membela Girona dan Braga. Ia juga pernah membela tim nasional Brasil, namun baru saja melewati musim yang sulit di mana ia jarang mendapat kesempatan bermain, meskipun ia mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 1.500 menit.





Yang akan menemaninya di Como adalah Kaiki Bruno, pemain kelahiran 2003 dari Cruzeiro. Dia sudah pernah dikaitkan dengan klub asal Como ini sebelumnya, dan kedatangannya ke Serie A hanya tertunda. Como sangat mengandalkan Kaiki, dengan mengeluarkan sekitar 15 juta euro untuk seorang pemain muda yang menjanjikan. Sebagai salah satu pemain muda Brasil terbaik saat ini, produk akademi klub Belo Horizonte ini telah melakukan debutnya di tim nasional dan diminati oleh berbagai klub Eropa.