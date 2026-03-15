Como vs Roma, ulasan CM: Diao mengubah jalannya pertandingan, Douvikas tak terbendung. Koné tampil di bawah performa
BAGAIMANA
Butez 6 – Di babak pertama, ia jarang diuji, kecuali saat ia keluar untuk menghalau umpan silang dari Pellegrini. Ia tak bisa berbuat banyak saat penalti yang dieksekusi oleh Malen berhasil masuk.
Ramon 6,5 – Sangat aktif di sayap dan menjadi ancaman terus-menerus dalam serangan, hingga Gasperini meminta Wesley untuk mengawalnya dengan ketat. Di akhir babak pertama, ia nyaris menyamakan kedudukan melalui peluang emas. Di babak kedua, ia tetap menjadi salah satu pemain terbaik.
Diego Carlos 6,5 – Ia memicu penalti terhadap El Shaarawy, namun selain itu ia jarang melakukan kesalahan dan menebus kesalahannya dengan mencetak gol penentu.
Kempf 6 – Di babak pertama, Roma menciptakan sedikit peluang dan ia mengendalikan serangan Giallorossi dengan baik.
(mulai menit ke-46 Douvikas 7: keputusan untuk bermain tanpa penyerang tengah hanya bertahan satu babak. Dia masuk dan dalam waktu kurang dari seperempat jam mencetak gol penyama kedudukan).
Smolcic 6 – Bermain dengan cermat dan tanpa kesalahan sepanjang pertandingan.
Sergi Roberto 5 – Kesalahan fatal pada menit ke-6: salah mengoper ke Diego Carlos dan, dalam upaya mengantisipasi El Shaarawy, menyebabkan penalti. Wesley kemudian menggagalkan peluang penyama kedudukan dengan penyelamatan gemilang. Di babak pertama, ia lebih menonjol karena pertengkarannya dengan Mancini dan Malen.
(dari menit 46 Diao 7: tak terbendung bagi pertahanan Roma. Masuknya dia mengubah jalannya pertandingan dan juga memicu kartu merah bagi Wesley).
Da Cunha 6,5 – Pemain dinamis dan tak terduga, berguna baik dalam serangan maupun pertahanan. Di akhir pertandingan, tendangannya juga membentur mistar gawang.
(dari menit 86’ Van der Brent SV).
Valle 7 – Setiap kali maju ke depan, ia selalu menciptakan ancaman. Di babak pertama, ia menguji Svilar dan tak lama kemudian memberikan umpan silang sempurna untuk Sergi Roberto, yang lebih dulu disambar oleh Wesley. Ia kemudian memberikan assist penentu untuk Douvikas.
Caqueret 6 – Membuka pertandingan dengan tembakan pertama setelah aksi apik Como, namun El Shaarawy berhasil menghalau bola. Ia tetap bermain rapi dan tidak memberikan celah bagi lawan.
(dari menit 67 Perrone: membawa keseimbangan di lini tengah).
Baturina 6,5 – Memulai dari sisi kanan lalu berpindah ke kiri. Selalu sulit ditebak oleh lawan, menciptakan beberapa peluang. Namun pada menit ke-70, ia menyia-nyiakan peluang untuk membuat skor menjadi 2-1.
Nico Paz 6,5 – Masuk ke dalam permainan secara bertahap. Pada menit ke-15, ia mendapat peluang emas setelah kesalahan Koné, namun Svilar menggagalkan golnya. Di akhir babak pertama, ia membuang peluang untuk menyamakan kedudukan. Namun, ia tetap menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Roma.
(dari menit ke-77, Rodriguez sv).
Pelatih: Fabregas 7 – Como menampilkan permainan yang cemerlang dan ofensif. Meskipun tertinggal di awal, mereka berhasil bangkit dan posisi keempat sepenuhnya pantas mereka dapatkan.
ROMA
Svilar 6 – Keajaiban pertama terjadi pada menit ke-15. Nico Paz menendang dari dalam kotak penalti, namun ia berhasil menjangkau bola. Ia juga tampil gemilang saat menghadapi Valle, sementara pada gol Douvikas ia bisa berbuat lebih banyak. Di akhir pertandingan, ia kembali melakukan penyelamatan gemilang saat menghadapi Diao
Ghilardi 6 – Satu-satunya yang menyelamatkan muka di lini belakang. Sedikit kesalahan dan yang terakhir menyerah
Mancini 5,5 – Penonton Sinigaglia tak memaafkannya atas perselisihan dengan Ramon dan Fabregas pada laga leg pertama dan menyorakinya setiap kali menyentuh bola. Tanpa Ndicka, dia menjadi poros pertahanan, namun kesulitan sepanjang pertandingan dan bertanggung jawab atas gol penyama kedudukan Como yang dicetak Hermoso.
Hermoso 5 – Kembali menjadi starter setelah sebulan. Di sisi pertahanannya, Baturina menciptakan kekacauan. Como bermain dengan tempo tinggi, tapi dia bertahan berkat pengalamannya. Kemudian dia gagal menjebak offside pada gol Douvikas (dari menit 70’ Ziolkowski 6)
Celik 5 – Banyak melakukan kesalahan dalam fase menyerang dan tampak kurang percaya diri di lini belakang dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kemudian ia menyerah karena cedera (dari menit ke-70 Tsimikas 5,5: ada tapi tidak terlihat)
Cristante 5,5 – Ia berjuang keras secara fisik, tetapi para pemain Como datang dari segala arah dan ia tidak mampu mengimbangi.
Koné 5 – Manu memulai pertandingan dengan lambat (hal ini sudah terjadi di Genoa) dan pada menit ke-15, umpan salahnya menciptakan peluang besar bagi Nico Paz. Tampaknya ia kekurangan nafas
Wesley 5,5 – Lebih fokus bertahan daripada menyerang. Di babak pertama, dia menyelamatkan gawang dengan intervensi hebat terhadap Sergi Roberto. Pada menit ke-65 dia diusir, tapi kartu kuning ganda itu seharusnya tidak ada. Pelanggaran dilakukan oleh Rensch.
Pellegrini 5 – Hampir tak terlihat. Penampilannya menurun dibandingkan saat melawan Bologna (dari menit ke-67 digantikan oleh Pisilli 6: jarang melakukan kesalahan)
El Shaarawy 6,5 – Dia adalah kejutan besar, kembali sejak menit ke-1 setelah lebih dari dua bulan. Dia yang mendapatkan penalti dengan mengantisipasi Diego Carlos. Dia berkorban hingga tetap di lapangan (dari menit ke-55 Rensch 5,5: tidak pernah terlibat dalam permainan)
Malen 6,5 – Setelah enam menit, gol ketujuhnya musim ini tercipta lewat tendangan penalti. Kemudian Roma bertahan dan peluang tak datang, dia bisa bermain lebih baik dalam serangan balik tak lama setelah skor 1-1 tapi tak langsung memanfaatkan Pellegrini (dari menit 67 Vaz 6: tak punya peluang untuk berkontribusi)
Pelatih: Gasperini 5,5 – Roma kembali ke peringkat keenam. Ada kesulitan, tapi Giallorossi kemarin melakukan terlalu sedikit.