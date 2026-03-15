Butez 6 – Di babak pertama, ia jarang diuji, kecuali saat ia keluar untuk menghalau umpan silang dari Pellegrini. Ia tak bisa berbuat banyak saat penalti yang dieksekusi oleh Malen berhasil masuk.

Ramon 6,5 – Sangat aktif di sayap dan menjadi ancaman terus-menerus dalam serangan, hingga Gasperini meminta Wesley untuk mengawalnya dengan ketat. Di akhir babak pertama, ia nyaris menyamakan kedudukan melalui peluang emas. Di babak kedua, ia tetap menjadi salah satu pemain terbaik.

Diego Carlos 6,5 – Ia memicu penalti terhadap El Shaarawy, namun selain itu ia jarang melakukan kesalahan dan menebus kesalahannya dengan mencetak gol penentu.

Kempf 6 – Di babak pertama, Roma menciptakan sedikit peluang dan ia mengendalikan serangan Giallorossi dengan baik.

(mulai menit ke-46 Douvikas 7: keputusan untuk bermain tanpa penyerang tengah hanya bertahan satu babak. Dia masuk dan dalam waktu kurang dari seperempat jam mencetak gol penyama kedudukan).

Smolcic 6 – Bermain dengan cermat dan tanpa kesalahan sepanjang pertandingan.

Sergi Roberto 5 – Kesalahan fatal pada menit ke-6: salah mengoper ke Diego Carlos dan, dalam upaya mengantisipasi El Shaarawy, menyebabkan penalti. Wesley kemudian menggagalkan peluang penyama kedudukan dengan penyelamatan gemilang. Di babak pertama, ia lebih menonjol karena pertengkarannya dengan Mancini dan Malen.

(dari menit 46 Diao 7: tak terbendung bagi pertahanan Roma. Masuknya dia mengubah jalannya pertandingan dan juga memicu kartu merah bagi Wesley).

Da Cunha 6,5 – Pemain dinamis dan tak terduga, berguna baik dalam serangan maupun pertahanan. Di akhir pertandingan, tendangannya juga membentur mistar gawang.

(dari menit 86’ Van der Brent SV).

Valle 7 – Setiap kali maju ke depan, ia selalu menciptakan ancaman. Di babak pertama, ia menguji Svilar dan tak lama kemudian memberikan umpan silang sempurna untuk Sergi Roberto, yang lebih dulu disambar oleh Wesley. Ia kemudian memberikan assist penentu untuk Douvikas.

Caqueret 6 – Membuka pertandingan dengan tembakan pertama setelah aksi apik Como, namun El Shaarawy berhasil menghalau bola. Ia tetap bermain rapi dan tidak memberikan celah bagi lawan.

(dari menit 67 Perrone: membawa keseimbangan di lini tengah).

Baturina 6,5 – Memulai dari sisi kanan lalu berpindah ke kiri. Selalu sulit ditebak oleh lawan, menciptakan beberapa peluang. Namun pada menit ke-70, ia menyia-nyiakan peluang untuk membuat skor menjadi 2-1.

Nico Paz 6,5 – Masuk ke dalam permainan secara bertahap. Pada menit ke-15, ia mendapat peluang emas setelah kesalahan Koné, namun Svilar menggagalkan golnya. Di akhir babak pertama, ia membuang peluang untuk menyamakan kedudukan. Namun, ia tetap menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Roma.

(dari menit ke-77, Rodriguez sv).

Pelatih: Fabregas 7 – Como menampilkan permainan yang cemerlang dan ofensif. Meskipun tertinggal di awal, mereka berhasil bangkit dan posisi keempat sepenuhnya pantas mereka dapatkan.